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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IK Multimedia, iLoud ve iLoud Mini isimli yeni hoparlörlerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ses sistemleri ve aksesuarları konusunda önemli firmalardan olan IK Multimedia, iki yeni hoparlörünü duyurdu.
IK Multimedia tarafından duyurulan hoparlörler özellikle müzisyenler için tasarlanmış ve firmanın belirttiğine göre stüdyo kalitesinde ses verebiliyorlar. Duyurusu yapılan ilk model olan iLoud oldukça şık yapısı ve farklı renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek kalitede 2x3"  neodymium woofer ve 2x3/4" neodymium tweeterlar ile toplam 40W ses gücü verebilen cihaz, 60hz ile 20kHz arası frekansları destekliyor. Kablosuz kullanım özelliği de sunan iLoud, şarj edilebilir bir bataryaya ve Bluetooth teknolojisi ile kablosuz müzik dinleme özelliğine sahip. Ayrıca cihaz üzerinde 1/8" mini girişe ve 1/4" gitar/bas girişine sahip. 
Duyurusu yapılan diğer bir cihaz ise iLoud Mini modeli oldu. Bu model iLoud modeline göre isminden de anlaşılacağı üzere çok daha ufak boyutlarda bir hoparlör olma özelliği taşıyor. 12W toplam ses gücüne sahip olan cihaz 2x3" neodymium hoparlöre sahip. 1/8 stereo çıkışına sahip olan cihaz, Bluetooth teknoloji ile kablosuz müzik dinlemeye ve Li-on bataryaya sahip. Farklı renk seçeneklerinde mevcut olan iLoud Mini, elde rahatça taşınabiliyor.
IK Multimedia tarafından tanıtılan iLoud $300, iLoud Mini modeli ise $200 fiyat etiketi ile 2013 yılının ikinci yarısında satışa sunulacaklar.

http://www.ikmultimedia.com/news/?item_id=2051 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Fiyata bakıyorum: 300 Dolar.
İsmine bakıyorum: IK Multimedia
Hoparlöre bakıyorum: Maliyeti 50 Dolardır.
Bizim 250 Doların nereye gideceği belli.
50 Dolar hoparlör maliyeti, 250 Dolar "Insan Kaynaklarına"
Ne de olsa "IK" Multimedia. Insan Kaynaklarına kaynak yaratmak lazım.
1 Yanıt Yanıtla
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onur_ken 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Fiyata bakıyorum: 300 Dolar.
İsmine bakıyorum: IK Multimedia
Hoparlöre bakıyorum: Maliyeti 50 Dolardır.

Bizim 250 Doların nereye gideceği belli.

50 Dolar hoparlör maliyeti, 250 Dolar "Insan Kaynaklarına"
Ne de olsa "IK" Multimedia. Insan Kaynaklarına kaynak yaratmak lazım.


iyi bi analiz... :)

300 etmez ancak 40-50 ederi var..
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Psydia 6 yıl
300 dolar olmasaydi cok guzel bir gitar amfisi olurdu ama bunu alana kadar 200 tl'ye 40w amfi alirim...
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Krone 6 yıl
300 Dolar vay canına.
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