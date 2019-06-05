IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek

Uygun fiyatlı mobilyalarıyla tanınan İsveçli şirket IKEA, sadece uygun fiyatlı mobilyalar yapmak yerine, çeşitli yaşam tarzlarına hitap edebilmek için şirketin odağını genişletiyor. Şirket yakın bir zamanda, küçük daireler için robotik mobilyalar üretmeyi planladığını açıklamıştı, ancak bununla sınırlı kalmayacak.

Oyuncuların ihtiyaçlarını giderecek

IKEA geçtiğimiz günlerde, oyuncuların evdeki yaşam kalitesini artırmak için UNYQ ile işbirliği yapacaklarını ve çeşitli aksesuarlar üreteceklerini açıkladı. IKEA markalı oyun farelerini veya klavyelerini görmeyeceğiz. Ancak bunun yerine şirket, erişilebilirlik ihtiyaçları olan oyuncular için ürünler geliştirecek.

https://newsroom.inter.ikea.com/news/all/uppkoppla---ikea--unyq-and-area-academy-puts-gamers-need-in-focus/s/28dee5d8-d908-424a-9000-c151c208e475

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İsveç IKEA’nın Yaratıcı liderikonuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bu grubun (oyuncular) özel ihtiyaçlarını, gerektiği kadar görmediğimiz doğru. Oyuncuları çevreleyen birçok efsane ve yanlış anlamalar var. Aslında oyun oynamak bazı kişiler için tam zamanlı bir iş." ifadelerini kullandı. Şirket şimdiye kadarveürünlerinin prototipini geliştirdi. Bu aksesuar sayısının gittikçeda belirtiliyor.