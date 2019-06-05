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IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek

İsveçli mobilya şirketi IKEA, bilgisayar kullanıcılarına hitap etmek istiyor. Şirket, yaptığı açıklama ile oyunculara yönelik aksesuarlar üreteceğini açıkladı. İşte IKEA'nın oyuncu aksesuarları.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uygun fiyatlı mobilyalarıyla tanınan İsveçli şirket IKEA, sadece uygun fiyatlı mobilyalar yapmak yerine, çeşitli yaşam tarzlarına hitap edebilmek için şirketin odağını genişletiyor. Şirket yakın bir zamanda, küçük daireler için robotik mobilyalar üretmeyi planladığını açıklamıştı, ancak bununla sınırlı kalmayacak.

Oyuncuların ihtiyaçlarını giderecek

IKEA geçtiğimiz günlerde, oyuncuların evdeki yaşam kalitesini artırmak için UNYQ ile işbirliği yapacaklarını ve çeşitli aksesuarlar üreteceklerini açıkladı. IKEA markalı oyun farelerini veya klavyelerini görmeyeceğiz. Ancak bunun yerine şirket, erişilebilirlik ihtiyaçları olan oyuncular için ürünler geliştirecek.
İsveç IKEA’nın Yaratıcı lideri Michael Nikolic konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bu grubun (oyuncular) özel ihtiyaçlarını, gerektiği kadar görmediğimiz doğru. Oyuncuları çevreleyen birçok efsane ve yanlış anlamalar var. Aslında oyun oynamak bazı kişiler için tam zamanlı bir iş." ifadelerini kullandı. Şirket şimdiye kadar dokulu tuş başlıkları, mouse kablosu tutucu ve bilek bandı ürünlerinin prototipini geliştirdi. Bu aksesuar sayısının gittikçe artacağı da belirtiliyor.

https://newsroom.inter.ikea.com/news/all/uppkoppla---ikea--unyq-and-area-academy-puts-gamers-need-in-focus/s/28dee5d8-d908-424a-9000-c151c208e475 Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 gün
Ben birkaç dizide figüran olarak görev almıştım. Bir nevi oyuncu sayılırım
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Ohol Oula 2 gün
Ben birkaç dizide figüran olarak görev almıştım. Bir nevi oyuncu sayılırım
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Burzum. 2 gün
Gördüğüm en modern ve anlayışlı İslam ülkesidir İsveç
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leocorte 2 gün
Şükür. Bir feedback başarısı daha.
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Dr. Doctor 2 gün yeni yorumcu
Puzzle gibi oyuncu ekipmanlarını birleştirmeye çalışırız evde artık
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ReginaldA 2 gün
Bu ilginç bir haber.
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ufuks36 2 gün
Yani Michael amca diyor ki,
"İşe para yatırmayacağız, ucundan ne koparırsak..."
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ultrAslan-BH 3 gün
Mause un yaninda alıcısı ayrı olarak satarlar artık; mause 100tl alıcısı 15tl gibi...
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