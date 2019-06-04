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Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor

Tarayıcı savaşları son hız devam ederken Google Chrome rakiplerinin önünde gitmeye devam ediyor. Açıklanan son verilere göre popüler tarayıcı pazar payını gittikçe arttırıyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her ne kadar Microsoft şu anda kendi Chromium tabanlı tarayıcısını geliştiriyor olsa da, bu durum kullanıcıların Google Chrome'u bir gecede terkedecekleri anlamına gelmiyor. Zira NetMarketShare'ın son raporu Google'ın tarayıcısının rakiplerine fark attığını gösteriyor.

Chrome rekor kırdı

NetMarketShare tarafından yayınlanan en son istatistikler, Google Chrome’un pazar payının Mayıs’ta büyük oranda arttığını ve Google’ın tarayıcısı ile Mozilla Firefox arasındaki mesafenin her ay arttığını ortaya koydu. Google Chrome pazar payını Nisan ayında yüzde 65.64'ten, yüzde 67.90'a çıkardı ve bu tarayıcının 2019 yılında görebileceği en yüksek oran.
 
Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor
Öte yandan, piyasadaki diğer tüm büyük tarayıcılar Mayıs ayı boyunca düşüş gösterdi. Chrome'un bir numaralı rakibi Mozilla Firefox'un pazar payının yüzde 10.23'ten, yüzde 9.46'ya düştüğü belirtilirken, Internet Explorer 11'in ise yüzde 7.49'dan, yüzde 6.71'e düştüğü açıklandı. Edge tarayıcısı da, Windows 10'un pazar payını arttırmasına rağmen, Nisan ayında yüzde 5.53'ten Mayıs'ta yüzde 5.36'ya kadar gerileme gösterdi.

https://netmarketshare.com Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 4 gün en beğenilen
Firefox'dan başkası yalan, Pc'ye Firefox yüklemeyince ruhum daralıyor.
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sun.off 4 gün
firefox'tan öte gerçekten yalan. reklam denen şeyi benim için tarihe gömüldü 12 yıldır firefox kullanıyorum hayatımda 1 defa bile virüse rastlamadım. özellikle son sürüm firefox quantum 67 şahane olmuş. Google Chrome bana para verse yüklemem casus google
firefox'tan öte gerçekten yalan. reklam denen şeyi benim için tarihe gömüldü 12 yıldır firefox kullanıyorum hayatımda 1 defa bile virüse rastlamadım. özellikle ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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bkaakco 4 gün
Yıllardır Chrome kullanırdım. Geçen ay Chromium tabanlı Edge (Dev - Geliştirici) denedim. Kısa sürede alıştım ve 3 haftadır falan Edge kullanmaktayım çok da memnunum. Chrome eklentilerini iki tıkla ekleyebiliyorsunuz Chrome mağazasından. Tarayıcının ve sekmelerin açılış hızı Chrome'dan daha iyi. Görsellik olarak da daha zarif buldum şahsen. Henüz beta -aslında beta değil ancak alfa ile beta arası bir şey- olmasına rağmen bir sorunla da karşılaşmadım. Gayet kararlı. Sonuç olarak tavsiye ederim.
Yıllardır Chrome kullanırdım. Geçen ay Chromium tabanlı Edge (Dev - Geliştirici) denedim. Kısa sürede alıştım ve 3 haftadır falan Edge kullanmaktayım çok da mem...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Thingol 1 gün
Firefox varken, isterse yüzde 99 olsun kullanım oranı dönüp bakmam bile Chrome'a.
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JESKO 1 gün
Firefox en kötüsü kullananlar sıyırmış olmalı.
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Vega 2 gün
Firefox Quantum'da çerezleri ve geçmişi temizlediğim zaman kullandığım bazı uzantıların ayarları sıfırlanıyor.Sonra bunları tekrar ayarlamak zorunda kalıyorum.
Chrome'da da aynı uzantıları kullanıyorum,çerezleri sildiğim zaman bir sorun olmuyor.
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Paetzold 2 gün
Eskiden Firefox kullanırdım şimdi Chrome kullanıyorum. Firefox denedim geçenlerde alışamadım.
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The Hollow 2 gün
Firefox iyidir. Eskiden daha çok Chrome kullanırdım. Şu anda yüklü bile değil. Onun yerini Edge(Chromium) aldı. Video için Edge, diğer her iş için Firefox.
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leocorte 3 gün
Tek bir tarayıcıya bağlı kaldığım bir zaman hiç olmadı. Yıllardır Firefox kullanmadım taki Quantum güncellemesi gelene kadar. Galiba 56 sürümüydü.
Edge, Firefox, Chrome kullanıyorum. Bir ara WIN10 Creator güncellemesi ile Chrome çöktü Firefox indirdim. O gün bugün kullanıyorum.
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C0MPUTER 3 gün
Yeni sürüm chrome 75 yayımlandı. Güncellemeyi unutmayın...
not: Xubuntu 18.04 kullanıyorum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Eeltorm 3 gün
Opera'dan şaşmam.
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ipli jeton 3 gün
Vivaldi, Opera, Yandex.Browser, Brave, Epic, Torch, Comodo Dragon,
...
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LEAME 3 gün ipli jeton
Hocam bu saydıklarınız sadece chromium tabanlı tarayıcılar. Bırakın chromedan iyi olmayı, tozuna bile yetişemezler. Epic ve comodo dragonu denemedim ama sanırım siz sadece chromium tabanlı olma kısmını dikkate almışsınız. Kalanlar chrome a alternatif olamaz çünkü.
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LEAME 3 gün
Bu arada şu an firefoxu merak edip yeniden açayım dedim.
İlk olarak chromeda bir sekme açıkken toplam kullanılan ram 2,10-2,20 arasında oluyordu. Firefoxta bu değer 2,40-2,55 arasında.
İkinci olarak açtığım videolarda başta sorun yokken 2 dakka sonra yeşil ekran sorunu vermeye başladı. Şu an video izleyemiyorum. Sebebi nedir bilen var mı?
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