Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor

Her ne kadar Microsoft şu anda kendi Chromium tabanlı tarayıcısını geliştiriyor olsa da, bu durum kullanıcıların Google Chrome'u bir gecede terkedecekleri anlamına gelmiyor. Zira NetMarketShare'ın son raporu Google'ın tarayıcısının rakiplerine fark attığını gösteriyor.

Chrome rekor kırdı

NetMarketShare tarafından yayınlanan en son istatistikler, Google Chrome’un pazar payının Mayıs’ta büyük oranda arttığını ve Google’ın tarayıcısı ile Mozilla Firefox arasındaki mesafenin her ay arttığını ortaya koydu. Google Chrome pazar payını Nisan ayında yüzde 65.64'ten, yüzde 67.90'a çıkardı ve bu tarayıcının 2019 yılında görebileceği en yüksek oran.

Öte yandan, piyasadaki diğer tüm büyük tarayıcılar Mayıs ayı boyunca düşüş gösterdi. Chrome'un bir numaralı rakibi Mozilla Firefox'un pazar payının yüzde 10.23'ten, yüzde 9.46'ya düştüğü belirtilirken, Internet Explorer 11'in ise yüzde 7.49'dan, yüzde 6.71'e düştüğü açıklandı. Edge tarayıcısı da, Windows 10'un pazar payını arttırmasına rağmen, Nisan ayında yüzde 5.53'ten Mayıs'ta yüzde 5.36'ya kadar gerileme gösterdi.

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