iMovie uygulaması AppStore'dan satışa sunuldu

4.Nesil iPhone'u bugün satışa sunan Apple, kullanıcılara iPhone 4 üzerinden çektikleri 720p çözünürlüğündeki videoları düzenleme imkanı veren iMovie uygulamasını 4,99 dolarlık etiketiyle AppStore'dan satışa sundu.

Kullanıcılar, iMovie ile çektikleri videoya müzik, fotoğraf ekleyebilir; 4 farklı özel temayı (Modern, Bright, Travel, Playful, ve News) videolarına entegre edebilir ya da videolarından istemedikleri bölümleri rahatça kesebilirler. Uygulamanın diğer bir özelliğiyse videoların kimliklerinde yer alan konum bilgilerini otomatik olarak temalara işleyebilmesi.

Uygulamanın AppStore sayfasından tüm özelliklerine göz atabilir ve iPhone 4 kullanıcısıysanız uygulamayı satın alabilirsiniz. Son olarak uygulamanın sadece iPhone 4'leri desteklediğini belirtelim.