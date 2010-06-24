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iMovie uygulaması AppStore'dan satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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9
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iMovie uygulaması AppStore'dan satışa sunuldu
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4.Nesil iPhone'u bugün satışa sunan Apple, kullanıcılara iPhone 4 üzerinden çektikleri 720p çözünürlüğündeki videoları düzenleme imkanı veren iMovie uygulamasını 4,99 dolarlık etiketiyle AppStore'dan satışa sundu.

Kullanıcılar, iMovie ile çektikleri videoya müzik, fotoğraf ekleyebilir; 4 farklı özel temayı (Modern, Bright, Travel, Playful, ve News) videolarına entegre edebilir ya da videolarından istemedikleri bölümleri rahatça kesebilirler. Uygulamanın diğer bir özelliğiyse videoların kimliklerinde yer alan konum bilgilerini otomatik olarak temalara işleyebilmesi.

Uygulamanın AppStore sayfasından tüm özelliklerine göz atabilir ve iPhone 4 kullanıcısıysanız uygulamayı satın alabilirsiniz. Son olarak uygulamanın sadece iPhone 4'leri desteklediğini belirtelim.

iMovie uygulaması AppStore'dan satışa sunuldu
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napolyon94 9 yıl
haberlerin 3 de 1 aplle a ait bu ne yav
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sinuhe.s 9 yıl
sahafiec

yavaş yavaş Apple sitesine dönüşüyoruz, AppStore'daki her uygulamanın haberi yapılacaksa işimiz var...



şu an hangi bölümdesin


oyun uygulama vb diğer haberler için bu bölümde konu açılması neden tepki çekti..anlamak güç..


shady durmak yok yola devam
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Guest-1A72C1774 9 yıl
adamlar her şeyin sonunu paraya bağlıyorlarya ifrit oluyorum
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Batuist 9 yıl
işte apple'a milyonlarca dolarlık gelir sağlayacak ek bir kapı daha.. çok zekice...
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deagle100 9 yıl
Katılmıyorum zira her uygulamanın haberi yapılmıyor bu önemli bir uygulama.
Haber verilmesi gerekli diye düşünüyorum.
Teşekkürler,Shady.
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