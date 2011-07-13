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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

I-O Data'dan USB 3.0'lı taşınabilir katı hal sürücüsü

7 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticilerinden I-O Data, GH-SSDE-U3A model numaralı taşınabilir katı hal sürücüsünü duyurdu.

USB 3.0 arayüzüne destek sunan ve MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash hafıza yongalarının kullanıldığı GH-SSDE-U3A'nın 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite sunan alt modelleri bulunuyor. Denetleyicisi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan depolama birimi, USB 3.0 sayesinde 220MB/s'e hızına kadar veri okuyabilirken, 180MB/s hızına kadar veri yazabiliyor. 79x137.5x12.5 mm fiziksel boyutlarındaki depolama biriminin mat siyah renkli kasası ise tamamen metalden imal edilmiş.

Bu ayın sonunda raflardaki yerini alacak olan GH-SSDE-U3A'nın tavsiye edilen satış fiyatı ise bilinmiyor.


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redbloodedman 7 yıl
Katı hal ayrı yazılmaz, Türkçe de katıhal olarak yazılır ;)
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kralkarga 7 yıl
redbloodedman

Katı hal ayrı yazılmaz, Türkçe de katıhal olarak yazılır ;)

yok daha neler
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0tt0m@n 7 yıl
Katı Hal Sürücüsü=Solid State Disk=SSD
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