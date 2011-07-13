I-O Data'dan USB 3.0'lı taşınabilir katı hal sürücüsü

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden I-O Data, GH-SSDE-U3A model numaralı taşınabilir katı hal sürücüsünü duyurdu.

USB 3.0 arayüzüne destek sunan ve MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash hafıza yongalarının kullanıldığı GH-SSDE-U3A'nın 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite sunan alt modelleri bulunuyor. Denetleyicisi hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan depolama birimi, USB 3.0 sayesinde 220MB/s'e hızına kadar veri okuyabilirken, 180MB/s hızına kadar veri yazabiliyor. 79x137.5x12.5 mm fiziksel boyutlarındaki depolama biriminin mat siyah renkli kasası ise tamamen metalden imal edilmiş.

Bu ayın sonunda raflardaki yerini alacak olan GH-SSDE-U3A'nın tavsiye edilen satış fiyatı ise bilinmiyor.