ION, üç yeni aksiyon kamerasını tanıttı

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Aksiyon ve spor kameraları konusunda üretim yapan ve ürettiği ürünler ile hızla yükselişe geçen iON, CES 2013 fuarı kapsamında üç yeni aksiyon/spor kamerasını tanıttı.
Aksiyon ve spor kamera pazarı son yıllarda inanılmaz oranda yüksek bir artış göstermeye başladı. Firmalarda bu sektörde yeni ürünler ile yer almaya devam ediyorlar. Bu firmalardan olan iON, CES 2013 fuarı kapsamında üç yeni aksiyon kamerasını duyurdu. Tanıtılan ilk model firmanın amiral gemisi olan "Air Pro 2" oldu. Oldukça ufak boyutlarda olan Air Pro 2, 14MP çözünürlüğe ve 60fps yüksek çözünürlüklü video çekim hızına sahip. Tamamen su geçirmez bir yapıda olan cihaz, 180° görüş açısı sunabilen lens ile açı sorununu ortadan kaldırıyor ve 2,5 saate kadar çekim yapabiliyor. Yüksek kalitede ses elde edebilmek için mikrofon çıkışını da cihaz üzerinde eksik bırakmayan iON, aksiyon kamerasını Air Pro 2 ve Air Pro 2 Wi-Fi olmak üzere iki model olarak piyasaya çıkaracak. Wi-Fi özelliği olan model, firmanın Wi-Fi Podz ismini verdiği aparat ile geliyor ve iON'un iOS/Android sürümü olan uygulaması ile kontrol edilebiliyor.
Firmanın duyurusunu yaptığı diğer aksiyon kamerası ise iON Adventure ve iON Speed Pro modelleri oldu. iON Adventure modeli Full HD 1080P video çekim kapasitesine, dahili GPS alıcısına ve çift SD hafıza kart yuvasına sahip ve Wi-Fi Podz aksesuarı ile alındığı taktirde iON uygulaması ile kontrol edilebiliyor.
Duyurusu yapılan diğer model olan iON Speed Pro ise daha çok motor sporları için geliştirilmiş bir ürün. Full HD 1080P video çekimi ve üzerinde 170° görüş açısına sahip lens bulunan cihaz, Wi-Fi Podz ile akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor ve her türlü motorlu araca rahatça takılabiliyor.
ION'un aksiyon kameraları olan Air Pro 2 $250, Air Pro 2 Wi-Fi $300, Adventure $350 ve Speed pro $300 fiyat etiketleri ile satışa sunulacaklar.
http://reviews.cnet.com/digital-camcorders/ion-air-pro-2/4505-6500_7-35567000.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Reflex doğa sporları, İngiliz iON firması ile ortaklığını duyurdu. Dünyanın yakından tanıdığı ve sektöründe yaptığı sponsorluklarla adından çokça söz ettiren iON İngiltere artık Türkiye’de Reflex Doğa Sporları ortaklığı ile satışa sunuluyor.
Firmanın amiral gemisi olan Air Pro modelinin yanı sıra faklı talepleri karşılamak için iON The Game ve iON The Advanture gibi modelleri de var. İon The Game modeli ile kullanıcı çektiği videoyu kamera üzerinde bulunan renkli ekran vasıtası ile hemen oynatabiliyor, advanture modeli ise kullanıcıya video üzerinde hız yükseklik ve coğrafi konum gibi bilgileri kayıt etme imkanı tanıyor.
2013 Temmuz ayı itibari ile satışa sunulan ikinci nesil Air Pro serisi ise aynı anda Türkiye’de de kullanıcılar ile buluşuyor. 14mp’lik sensörü ve 180 derece yüksek çözünürlükte HD video kaydı yapma imkanı sağlayan kamera rekabete yep yeni bir bakış açısı getirecek gibi görünüyor. Firmanın tüm ürünlerinde standart olan ve rakipler ile karşılaştırınca bir adım öne çıkan diğer özelliklerinden biri ise tüm modellerin harici bir kılıfa gerek duymaksızın 10metreye kadar su geçirmez olması. Bu özelliği ile kamera, su sporlarında çokça tercih ediliyor. Kolay kayıt ve titreşimli geri bildirim ise kameranın kullanımını oldukça kolaylaştıran bir diğer özellik. Kullanıcı karda kayıyor ve elinde eldiven dahi olsa; kamera üzerinde bulunan butonu ileri doğru kaydırması ile birlikte kamera kayda başlıyor ve titreşerek kullanıcıya kayıt aktif bildirimi veriyor. Kullanıcı dostu bu özelliği ile iON rakiplerine ciddi fark atmış durumda.
Kameranın adından çokça söz ettirecek ve belki de en önemli özelliği Wi-Fi bağlantısı. Kaydınızı tamamladıktan sonra kameranın arkasında bulunan Wi-Fi tuşuna basıp kamera ile telefonunuzu eşleştiriyor ve kamera içerisindeki tüm ayarları yapabilmekle birlikte canlı görüntü de alabiliyorsunuz. Daha da önemlisi ise, kaydınızı bitirir bitirmez telefonunuz aracılığı ile kayıt ettiğiniz tüm videoları Facebook, Youtube ve diğer sosyal ağlarda paylaşabiliyor, kar tatiliniz ya da yaz tatilinizin nasıl geçtiğini canlı olarak arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.
Hızla büyüyen HD aksiyon kamera ve HD cep kamerası segmentinde iON’un Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşacağı ve rekabete yepyeni bir boyut kazandıracağını hiç şüphe yok. "