ION, üç yeni aksiyon kamerasını tanıttı





Aksiyon ve spor kameraları konusunda üretim yapan ve ürettiği ürünler ile hızla yükselişe geçen iON, CES 2013 fuarı kapsamında üç yeni aksiyon/spor kamerasını tanıttı.

Aksiyon ve spor kamera pazarı son yıllarda inanılmaz oranda yüksek bir artış göstermeye başladı. Firmalarda bu sektörde yeni ürünler ile yer almaya devam ediyorlar. Bu firmalardan olan iON, CES 2013 fuarı kapsamında üç yeni aksiyon kamerasını duyurdu. Tanıtılan ilk model firmanın amiral gemisi olan "Air Pro 2" oldu. Oldukça ufak boyutlarda olan Air Pro 2, 14MP çözünürlüğe ve 60fps yüksek çözünürlüklü video çekim hızına sahip. Tamamen su geçirmez bir yapıda olan cihaz, 180° görüş açısı sunabilen lens ile açı sorununu ortadan kaldırıyor ve 2,5 saate kadar çekim yapabiliyor. Yüksek kalitede ses elde edebilmek için mikrofon çıkışını da cihaz üzerinde eksik bırakmayan iON, aksiyon kamerasını Air Pro 2 ve Air Pro 2 Wi-Fi olmak üzere iki model olarak piyasaya çıkaracak. Wi-Fi özelliği olan model, firmanın Wi-Fi Podz ismini verdiği aparat ile geliyor ve iON'un iOS/Android sürümü olan uygulaması ile kontrol edilebiliyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı diğer aksiyon kamerası ise iON Adventure ve iON Speed Pro modelleri oldu. iON Adventure modeli Full HD 1080P video çekim kapasitesine, dahili GPS alıcısına ve çift SD hafıza kart yuvasına sahip ve Wi-Fi Podz aksesuarı ile alındığı taktirde iON uygulaması ile kontrol edilebiliyor.

Duyurusu yapılan diğer model olan iON Speed Pro ise daha çok motor sporları için geliştirilmiş bir ürün. Full HD 1080P video çekimi ve üzerinde 170° görüş açısına sahip lens bulunan cihaz, Wi-Fi Podz ile akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor ve her türlü motorlu araca rahatça takılabiliyor.

ION'un aksiyon kameraları olan Air Pro 2 $250, Air Pro 2 Wi-Fi $300, Adventure $350 ve Speed pro $300 fiyat etiketleri ile satışa sunulacaklar.





http://reviews.cnet.com/digital-camcorders/ion-air-pro-2/4505-6500_7-35567000.html