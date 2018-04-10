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iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi

iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte bazı iPhone 8 modellerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği rapor edildi. Üçüncü parti ekran değişimi yapılan cihazların ekranının artık çalışmadığı belirtildi.
1 yıl
3,2b
1
36
Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi
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Kullandığınız akıllı telefonu her zaman için güncel tutmak iyi bir seçenek olabilir. Ancak bazı güncellemeler, telefonunuzdaki aklınıza gelmeyecek şeylerin bozulmasına neden olabiliyor. Geçtiğimiz yıl, üçüncü parti ekran değişimi yaptıran iPhone 7 kullanıcılarında Touch ID’nin çalışmayı durdurması gibi bir sorunla karşılaşmıştık. Şimdi de buna benzer bir durum yaşanıyor.

Benzer bir durum şimdi de iPhone 8 kullanıcıları arasında yaşanıyor. Vice tarafından belirtilene göre, gelen iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte üçüncü parti olarak takılan ekranlar çalışmamaya başladı. Daha önce yaşanan fiyaskoya benzer bu durumun, Apple’ın ekran ile eşleştirmek için özel bir mikroçip kullanması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Yani üçüncü parti ekran değişimi yapanların aynı zamanda mikroçipi de güncellemesi gerekiyor. Aksi takdirde iOS, cihazdaki tüm dokunmatik işlemleri reddediyor.

Apple tarafından konuyla ilgili yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Şirketin bu sorunu çözmek için yeni bir güncelleme getirip getirmeyeceği ise etkilenen iPhone 8 kullanıcıları arasında büyük merak konusu.


https://9to5mac.com/2018/04/09/ios-11-3-iphone-8-display-third-party-issue/ Yorum Yaz
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen
Bi ürünü aldıktan sonra o ürün artık benimdir, sanane benim çakma mı, orjinal mi yedek parça kullanacağımdan. Otomobil alınca, otomobil firmaları orjinal yedek parça kullanmadığımız zaman arabamızı çalışmaz hale getirebiliyor mu? Hala şu firmanın bu işleri iyi niyetle yaptığını düşünen varsa yazıklar olsun...
Bi ürünü aldıktan sonra o ürün artık benimdir, sanane benim çakma mı, orjinal mi yedek parça kullanacağımdan. Otomobil alınca, otomobil firmaları orjinal yedek ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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murdocklawless 1 yıl
ekranı da apple'dan alacaksın ki apple seni güzelce kucaklayabilsin.
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gizanagi 1 yıl
Ekran sahte değil, Apple ve ortakları tarafından üretilmemesi onu sahte yapmaz. Orijinal değil dersiniz, yan sanayi dersiniz ama sahte nedir? Ekran yerine maket mi takmışlar ki sahte olsun?
Ekran sahte değil, Apple ve ortakları tarafından üretilmemesi onu sahte yapmaz. Orijinal değil dersiniz, yan sanayi dersiniz ama sahte nedir? Ekran yerine make...
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mavizaman 1 yıl
çıkalı ne oldu ki 3.parti ekran taktırmış millet...
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gizanagi 1 yıl sakarboy
Adamlar iPhone ürettim ve sana iPhone satıyorum deseydi klon ürün olduğu için sahte diyebilirdin. Verdiğin saçma örnek zaten klon ürün ile ilgili.
Yedek parça konusunun bununla bir ilgisi yok. Eğer Apple marka ürün satıyoruz diye pazarlasalardı sahte diyebilirdin. Ortada böyle bir şey yok, sadece telefon için yedek parça satıyorlarlar. Sahte ürün ya da sahtecilik yok.
Bu işin benim gönlümle de bir ilgisi yok. Kavramları öğrenmende fayda var.
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sakarboy 1 yıl gizanagi
Kendinizi kandırmayın. Bir ürünün orjinal olarak üretilen üreticilerden farklı olarak Orjinal kaliteden ve üretim kalites standartlarından uzak şekilde muadil yada ne derseniz deyin şeklinde üretilen ürün baya bildiğin sahtedir. Yani burda işi yumuşatmanın anlamı yok. Mesela Çinde birebir bmw x5 in aynınısı yapmışlar herşeyi birebir aynı diyeceğiz ona ? Muadil x5 mi ? Bu tip ürünler benzerlr vs. “sahte” dir arkadaşlar bitti gitti kendimiİ kandırmaya gerek yok. Ama senin gönlün rahat edecekse sen muadil deyiver gitsin sıkıntı yok. 🤗
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EyeCoral 1 yıl
😄 Çok güldüm...
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selcuk20 1 yıl
Apple ekranı bana taktırmazsanız camınıza korum demiş.
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nevrans 1 yıl
Ben 4s ve 5s modellerinden sonra ıphone kullanmayı bıraktım
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AlicanNalbat 1 yıl nevrans
Yazık etmişsin kardeşim.
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TearsForFears 1 yıl
Bu sıkıntı ekranla alakalı değil gibi. Bende mesela bu sıkıntı donanimhaberde oluyor
. Cevapla sayfa değiştirmeye tıklıyorum tepki vermiyor sayfa yeniliyorum düzeliyor. Fakat evet apple yine sıçtı sıvadı. Bir daha apple mı uzak olsun benden.
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Godolphin 1 yıl
İkinci el iphone alanla için harika bir olay..
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a_y_k_u_t 1 yıl
İphone alıp sahte ekran takacak kadar ne yaşadınız ? Fakirseniz iphone kullanmayın. İphone sonuna kadar doğru bir hamle yapmış. Bilerek bozmuştur inş :)
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gizanagi 1 yıl
Ekran sahte değil, Apple ve ortakları tarafından üretilmemesi onu sahte yapmaz. Orijinal değil dersiniz, yan sanayi dersiniz ama sahte nedir? Ekran yerine maket mi takmışlar ki sahte olsun?
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iphone 8 ekran sorunu, ios 11.3 hataları ve
4 etiket daha iphone ekran çalışmıyor Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Barış Cankı
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