iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi

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Kullandığınız akıllı telefonu her zaman için güncel tutmak iyi bir seçenek olabilir. Ancak bazı güncellemeler, telefonunuzdaki aklınıza gelmeyecek şeylerin bozulmasına neden olabiliyor. Geçtiğimiz yıl, üçüncü parti ekran değişimi yaptıran iPhone 7 kullanıcılarında Touch ID’nin çalışmayı durdurması gibi bir sorunla karşılaşmıştık. Şimdi de buna benzer bir durum yaşanıyor.

Benzer bir durum şimdi de iPhone 8 kullanıcıları arasında yaşanıyor. Vice tarafından belirtilene göre, gelen iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte üçüncü parti olarak takılan ekranlar çalışmamaya başladı. Daha önce yaşanan fiyaskoya benzer bu durumun, Apple’ın ekran ile eşleştirmek için özel bir mikroçip kullanması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Yani üçüncü parti ekran değişimi yapanların aynı zamanda mikroçipi de güncellemesi gerekiyor. Aksi takdirde iOS, cihazdaki tüm dokunmatik işlemleri reddediyor.

Apple tarafından konuyla ilgili yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Şirketin bu sorunu çözmek için yeni bir güncelleme getirip getirmeyeceği ise etkilenen iPhone 8 kullanıcıları arasında büyük merak konusu.

https://9to5mac.com/2018/04/09/ios-11-3-iphone-8-display-third-party-issue/