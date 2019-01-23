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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor

Apple’ın iOS cihazları için yayınladığı son güncellemesi iOS 12.1.3 bazı önemli hataları gideriyor. Bunlar arasında Mesajlar uygulaması ve CarPlay eklentisi var.
3 ay
5,5b
1
22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor

Apple’ın dün gece saatlerinden itibaren dağıtıma başladığı iOS 12.1.3 güncellemesi bir süredir kullanıcıların şikâyette bulunduğu Mesajlar uygulamasında ve HomePod akıllı hoparlöründeki hataları gidermeye odaklanıyor.

iOS 12.1.3 güncellemesi neler sunuyor?

Güncellemede giderilen hatalardan birisi Mesajlar uygulamasına ait. Kullanıcılar uygulamadaki Detaylar sayfasına girdikten sonra geçmişte arkadaşlarıyla paylaştıkları resim ve videoları görmekte zorlanıyordu. Ayrıca Paylaşım üzerinden gönderilmiş fotoğraflarda da çizgiler ortaya çıkmaya başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi"

İkinci hata ise CarPlay ile ilgili. iPhone XS, XS Max ve XR modelleri zaman zaman CarPlay bağlantısını sonlandırıyordu. Bu çözülmüş oldu. Diğer taraftan HomePod hoparlöründe yeniden başlatmaya sebep olan hata giderildi.

Son olarak iPad Pro 2018 modelinde profesyonelleri etkileyen ve harici ses aksesuarı bağlandığında oluşan ses bozulmaları da giderildi. Yine performans tarafında bazı iyileştirmeler de yer alıyor.

 

https://www.slashgear.com/ios-12-1-3-fixes-major-messages-carplay-homepod-headaches-22563107/ Yorum Yaz
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TearsForFears 3 ay en beğenilen Cmhrsfk
6s in nesi varmış bende 6s+ var 2015 telefonu pubg ultrada oynuyorum, oisli kamerayla çok iyi foto video çekiyorum. M20 m30 dediğin telefonlar 4 sene önceki 6s ile yarışamaz. Bataryayı basmış samsung başka bir özelliği yok ve bu telefonlarada en az 300 euro ister.
6s in nesi varmış bende 6s+ var 2015 telefonu pubg ultrada oynuyorum, oisli kamerayla çok iyi foto video çekiyorum. M20 m30 dediğin telefonlar 4 sene önceki 6s...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Theologist 3 ay
İPod touch 6 yı çok çok etkiledi olumlu anlamda bu güncelleme... arka kamera ön kameradan çok çok daha kötü çekiyordu, şimdi olması gerektiği gibi çekiyor.
İPhone 5s e gelmedi bu güncelleme.
İpad 2018’i de bariz anlamda yavaşlattı.
Ufak bir müdahale ile kameraların ve telefonların hızlarını değiştiriyorlar... güncelleme işi büyük risk aslında her şey çalışıyorsa iyi anlamda asla güncellememek gerek cihazları.
İPod touch 6 yı çok çok etkiledi olumlu anlamda bu güncelleme... arka kamera ön kameradan çok çok daha kötü çekiyordu, şimdi olması gerektiği gibi çekiyor.
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DH Misafiri 3 ay
kaç yıldır tek bir adam akıllı yenilik getirmediler hala sorun giderme güncellemesi yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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karadenizyapi 3 ay
apple nın güncelleme üzerinde ki en buyuk hatası aynı güncellemeyi bütün seri telefonlara vermiş olmasıdır bence..çunku 2015 de üretilen ip 6 yada 6s ile 2018 de üretilen ip 10 10x telefonlara aynı güncelleme geliyor.birinde hatayı düzeltirken diğerinde bozuyor.aynı güncelleme de serilerin hatalarını nasıl ayırt edeyorlar merak ederim.
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defected 3 ay
IOS'ta o kadar çok hata var ki 12 senedir gidere gidere bitiremediler
hepsi de önemli hata he

not: iphone kullanıyorum
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_turbo_ 3 ay
Apple guncellemelerini haber yapmaya gerek yok. Her hafta bir numara degisikligiyle yeni bir guncelleme olup hata giderdigini soylerler sonra yenisinde baska hatalar cikar, bu boyle surer gider. Artik buyik guncellemeler disinda ufak tefek ivir zivir guncelleme haberleri yapilmamali. Ha birde her guncellemede akusi uzun gidenler ortaya cikar vesaire.
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Cmhrsfk 3 ay
TearsForFears kardeş 250 dolar telefonlar iPhone gibi şarja bagimli kullanmam hiç değilse
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Cute Hentai 3 ay
Kimbilir güncellemenin içerisinde nasıl bir alicengiz oyunu içereden kodlar entegre ettiler. Yakında pis kokular gelir burunlara... Batarya bitmek üzere... Ne hoş... :D
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mesutismail 3 ay
Webteknoda bu güncellemenin daha büyük hataya yol açtığı haberi var !
Haber henüz çok yeni, burada daha ayrıntılı yayınlanacağını düşünüyorum.
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esmerbuyucu 3 ay mesutismail
Evet operatörümüz Sprint olduğu için bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ayrıntılı bir haberi yapılması lazım 😂😂😂
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DH Misafiri 3 ay
kaç yıldır tek bir adam akıllı yenilik getirmediler hala sorun giderme güncellemesi yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Amd64x2 3 ay
Önemli hataları giderir daha önemli hataları getirir, zerre heyecan uyandırmıyor
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muticoo 3 ay
xs max e yükleyen varmı?
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Theologist 3 ay
İPod touch 6 yı çok çok etkiledi olumlu anlamda bu güncelleme... arka kamera ön kameradan çok çok daha kötü çekiyordu, şimdi olması gerektiği gibi çekiyor.
İPhone 5s e gelmedi bu güncelleme.
İpad 2018’i de bariz anlamda yavaşlattı.
Ufak bir müdahale ile kameraların ve telefonların hızlarını değiştiriyorlar... güncelleme işi büyük risk aslında her şey çalışıyorsa iyi anlamda asla güncellememek gerek cihazları.
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