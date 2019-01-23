iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor

Apple’ın dün gece saatlerinden itibaren dağıtıma başladığı iOS 12.1.3 güncellemesi bir süredir kullanıcıların şikâyette bulunduğu Mesajlar uygulamasında ve HomePod akıllı hoparlöründeki hataları gidermeye odaklanıyor.

iOS 12.1.3 güncellemesi neler sunuyor?

Güncellemede giderilen hatalardan birisi Mesajlar uygulamasına ait. Kullanıcılar uygulamadaki Detaylar sayfasına girdikten sonra geçmişte arkadaşlarıyla paylaştıkları resim ve videoları görmekte zorlanıyordu. Ayrıca Paylaşım üzerinden gönderilmiş fotoğraflarda da çizgiler ortaya çıkmaya başlamıştı.

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İkinci hata ise CarPlay ile ilgili. iPhone XS, XS Max ve XR modelleri zaman zaman CarPlay bağlantısını sonlandırıyordu. Bu çözülmüş oldu. Diğer taraftan HomePod hoparlöründe yeniden başlatmaya sebep olan hata giderildi.

Son olarak iPad Pro 2018 modelinde profesyonelleri etkileyen ve harici ses aksesuarı bağlandığında oluşan ses bozulmaları da giderildi. Yine performans tarafında bazı iyileştirmeler de yer alıyor.