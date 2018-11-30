iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu

Geçen yıl iOS 11 işletim sisteminde yaşanan büyük sıkıntılar sonrasında odak noktasını performans ve akıcılık olarak belirleyen Apple, iOS 12 işletim sisteminde genel anlamda bunu başarmış görünüyor. Benimsenme rakamları geçen seneye göre daha hızlı.

iOS 12 benimsenme oranı

Yapılan son analizlere göre iOS 12 işletim sisteminin benimsenme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı. iOS 11 sürümü yüzde 19.5 kullanım oranına sahipken diğer sürümler de yüzde 5.5 civarında bir payı paylaşıyor.

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17 Eylül tarihinde kullanıma sunulan iOS 12 işletim sistemi 10 Ekim itibariyle yüzde 50 kullanım oranına ulaşmıştı. Bir buçuk ay gibi bir zamanda 25 puan artış elde edilmiş. iOS 11 sürümüne göre daha hızlı benimsenme söz konusu. Bunda geçen seneye göre büyük bir problem yaşanmaması etkili oldu.

Yaşanan büyük problemler nedeniyle iOS 11 sürümüne olan ilgi biraz sınırlı kalmıştı zira Kasım 2017 başında yüzde 52 civarında bir kullanım oranı hesaplanmıştı. Yani kullanıcılar temkinli davranmıştı. Sürüme yapılan güncellemeleri bekleyenlerin geçişi ile Kasım 2017 sonunda yüzde 70 kullanım oranı gözlenmişti.