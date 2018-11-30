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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu

Bu yıl mobil işletim sisteminde hataları en aza indiren Apple karşılığını benimsenme oranları olarak görüyor. iOS 12 bir önceki versiyona göre kullanıcılar tarafından daha hızlı benimseniyor.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl iOS 11 işletim sisteminde yaşanan büyük sıkıntılar sonrasında odak noktasını performans ve akıcılık olarak belirleyen Apple, iOS 12 işletim sisteminde genel anlamda bunu başarmış görünüyor. Benimsenme rakamları geçen seneye göre daha hızlı.

iOS 12 benimsenme oranı

Yapılan son analizlere göre iOS 12 işletim sisteminin benimsenme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı. iOS 11 sürümü yüzde 19.5 kullanım oranına sahipken diğer sürümler de yüzde 5.5 civarında bir payı paylaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor"

17 Eylül tarihinde kullanıma sunulan iOS 12 işletim sistemi 10 Ekim itibariyle yüzde 50 kullanım oranına ulaşmıştı. Bir buçuk ay gibi bir zamanda 25 puan artış elde edilmiş. iOS 11 sürümüne göre daha hızlı benimsenme söz konusu. Bunda geçen seneye göre büyük bir problem yaşanmaması etkili oldu.

Yaşanan büyük problemler nedeniyle iOS 11 sürümüne olan ilgi biraz sınırlı kalmıştı zira Kasım 2017 başında yüzde 52 civarında bir kullanım oranı hesaplanmıştı. Yani kullanıcılar temkinli davranmıştı. Sürüme yapılan güncellemeleri bekleyenlerin geçişi ile Kasım 2017 sonunda yüzde 70 kullanım oranı gözlenmişti.

 

https://9to5mac.com/2018/11/29/ios-12-75-percent-adoption-iphone-ipad/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
batuqwert7878 5 ay
11.3.1 jb ile geçmeye gerek olduğunu düşünmüyorum iphone 7
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TheNewAtilla 5 ay
Geçiş yapan aklımı..
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reiis 5 ay
5s-İ6- 9.3.3 ve jb ile mutluyum
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SEO-Uzmanı 5 ay
android destekli telefonunuzu satan firma desteklerse güncelsiniz !
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dere.beyi 5 ay
GERİ DÖNÜŞÜ OLMADIĞI İÇİN İMZALARI AÇIN BAKIN BAKALIM NELER OLUYOR :D
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