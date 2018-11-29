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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor

Toplam 21 dilde destek ve 36 ülkede özelleştirme seçenekleri ile Siri dijital asistan yarışmasında önde gidiyor. Apple etkileşimi artırmak adına önemli özellikler geliştirmeye devam ediyor.
5 ay
7,3b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın hizmetlerinde yerelleşmeye verdiği önem sektördeki diğer pek çok üreticiden çok daha iyi bir konumda. Fiziksel veya sanal satış mağazaları, App Store veya iTunes üzerinde ülkeye özel içerikler, dil desteği bunlar arasında. Dijital asistan Siri ise en yoğun çalışmaların yapıldığı yer.

Dev ekosistem

Sanal asistan pazarında en fazla dile destek veren Siri ayrıca yerelleşme açısından da çok etkili. Asistanın ek dil değişkenleri ve lehçelerle birlikte 21 dile destek sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca 36’dan fazla ülke için de özelleştirilmiş durumda.

Özelleştirmeye yapılan yatırımlar elbette kullanıcı etkileşimi olarak geri dönüyor. Gelen bilgilere göre Siri toplamda 500 milyondan fazla Apple cihazında aktif olarak kullanılıyor. Aylık olarak ise 10 milyardan fazla istek yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon’dan sürücüsüz model araba"

Diğer taraftan Apple farklı çözümlerle Siri’nin bir başvuru aracı haline gelmesine çalışıyor. iOS 12 ile birlikte sunulan Siri Kestirmeleri sık yaptığınız işlemleri daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor.

Kısa yol olarak tanımlayabileceğiniz Siri Kestirmeleri en çok kullandığınız uygulamalara bir tümce atayarak hızlı bir şekilde çağırmanızı sağlıyor. Örneğin “su ekle” komutunu verdiğinizde Fitwell uygulaması ekrana gelerek günlük takibe ekleme yapıyor. Meditasyon dediğinizde ise Meditasyon uygulamasından günlük meditasyonunuz geliyor.

Yine bir kişinin ismini söyleyerek belirlediğiniz mesaj uygulamasının açılmasını ve o kişiye mesaj hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Favorilerim komutuyla da Apple Music üzerindeki aynı isimde kaydettiğiniz listeyi çalabilirsiniz.

Siri Kestirmeler özelliği Siri ve Arama menüsünde yer alıyor. Burada önce uygulamayı tanımlıyor ardından da kısa yol tümcesini atıyorsunuz. Yine kullandığınız uygulamada destek varsa buradan da kestirme atayabiliyorsunuz. Örneğin Kayak üzerinde yaptığınız rezervasyonların bilgilerine özel bir kelime atayabiliyorsunuz.

Diğer taraftan App Store üzerinde de Kestirmeler uygulaması mevcut. Bu uygulamada ise birden fazla uygulamayı kullanarak birkaç tane kestirmeyi birleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kestirme önerileri yapılıyor ve kolayca kestirme oluşturulabiliyor.


 

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Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
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Omisis046 5 ay
Uyy uşağum ha burdan sağa dön mü diyecek?
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WB 5 ay
Hic kullanmiyorum siri miri, bence halen cok yetersiz
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khaos 5 ay
Hazımsız Ekrem'den inciler youtube sirinin diğer asistanlar karşısındaki başarıları dolu değil mi sn editör(!)
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esmerbuyucu 5 ay khaos
Diğer asistanlar? Mesela Türkçe'deki gibi rakipsiz.
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xenix 5 ay
Haber niteliği nerede niye okuduk bunu?
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Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
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