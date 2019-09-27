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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 ile Spotify sonunda Siri desteğine sahip oldu

    Apple'ın iOS 13.1 sürümüyle birlikte iPhone kullanıcılarına köklü değişimler gelmese de bu işi Spotify üstlendi. Spotify beta sürümü, Siri ile şarkı açmayı destekliyor.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Siri kontrolü şimdiye kadar eksik kalan popüler müzik uygulaması Spotify, sonunda bunu beta sürümde kazandı. iOS 13.1 işletim sisteminde beta Spotify uygulamasıyla yapılan testlerde, sesli asistan kullanılarak şarkıları oynatmak, durdurmak ve çok daha fazlası mümkün.
    Yeni güncelleme ile iPhone içerisinde Spotify uygulamasını kontrol edebilen Siri, maalesef aynı şeyi Apple Watch üzerinde yapamıyor. Siri’ye saat üzerinden böyle bir komut verdiğinizde aldığınız cevap, bunu saat üzerinden yapamayacağınız yönünde.
    Spotify ve Siri, Apple kullanıcılarının muhtemelen en çok kullanacakları platform olan AirPods ile gayet iyi şekilde çalışıyor. Yeni nesil kulaklıkların “Hey Siri” komutuna direkt cevap verebilmesi de bu durumu güzelleştiriyor. Karşılaşılan bir problem olarak listeleyebileceğimiz nokta ise Siri’nin Spotify’da özellikle şarkıları araması, podcast içeriklerine bakmaması.


    https://www.theverge.com/2019/9/27/20886783/spotify-siri-integration-support-ios-13-beta-launch-airpods Yorum Yaz
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    Deswaaa 54 dk.
    Ne zaman gelicek bu özellik ios 13.1 yaptım siri hala desteklemediğini söylüyor :/
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    Fashionality 1 sa.
    Siri'den dolayi Spotify'dan Apple'in kendi muzik servislerine gecen cok kisi biliyorum... sanirim Apple yeterince abone topladigi icin Spotify'da israr eden kullanicilara da Siri ile kullanma imkani tanidi...
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