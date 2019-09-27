iOS 13 ile Spotify sonunda Siri desteğine sahip oldu

Siri kontrolü şimdiye kadar eksik kalan popüler müzik uygulaması Spotify, sonunda bunu beta sürümde kazandı. iOS 13.1 işletim sisteminde beta Spotify uygulamasıyla yapılan testlerde, sesli asistan kullanılarak şarkıları oynatmak, durdurmak ve çok daha fazlası mümkün.

Yeni güncelleme ile iPhone içerisinde Spotify uygulamasını kontrol edebilen Siri, maalesef aynı şeyi Apple Watch üzerinde yapamıyor. Siri’ye saat üzerinden böyle bir komut verdiğinizde aldığınız cevap, bunu saat üzerinden yapamayacağınız yönünde.

https://www.theverge.com/2019/9/27/20886783/spotify-siri-integration-support-ios-13-beta-launch-airpods

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Spotify ve Siri, Apple kullanıcılarının muhtemelen en çok kullanacakları platform olan AirPods ile gayet iyi şekilde çalışıyor. Yeni nesil kulaklıkların “” komutuna direkt cevap verebilmesi de bu durumu güzelleştiriyor. Karşılaşılan bir problem olarak listeleyebileceğimiz nokta ise Siri’nin Spotify’da özellikle şarkıları araması, podcast içeriklerine bakmaması.