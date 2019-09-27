iOS 13 ile Spotify sonunda Siri desteğine sahip oldu

Teknoloji Editörü
Siri kontrolü şimdiye kadar eksik kalan popüler müzik uygulaması Spotify, sonunda bunu beta sürümde kazandı. iOS 13.1 işletim sisteminde beta Spotify uygulamasıyla yapılan testlerde, sesli asistan kullanılarak şarkıları oynatmak, durdurmak ve çok daha fazlası mümkün.
Yeni güncelleme ile iPhone içerisinde Spotify uygulamasını kontrol edebilen Siri, maalesef aynı şeyi Apple Watch üzerinde yapamıyor. Siri’ye saat üzerinden böyle bir komut verdiğinizde aldığınız cevap, bunu saat üzerinden yapamayacağınız yönünde.
https://www.theverge.com/2019/9/27/20886783/spotify-siri-integration-support-ios-13-beta-launch-airpods Yorum Yaz Paylaş Tweetle