iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı

iOS 13 işletim sistemini yaklaşık 11 gün önce indirmeye sunan Apple aradan geçen süre içerisinde tam 3 güncelleme yayınlayarak bir rekora imza attı. iOS 13.1, iOS 13.1.1 ve şimdi de iOS 13.1.2 güncellemesi yayında.

iOS 13.1.2 neler sunuyor?

iOS 13.1.2 güncellemesi ağırlıklı olarak kamera ve iCloud tarafında yamalar getiriyor. Beklenenin aksine Checkm8 açığı için sürüm notları arasında herhangi bir iyileştirmeye rastlanmıyor.

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Yeni güncellemede Kamera uygulamasının bazı zamanlar çalışmaması, flaşın devreye girmemesi, ekran kalibrasyon verilerinin kaybolması, HomePod üzerinde kısayolların çalışmaması, belirli cihazlarda Bluetooth bağlantısının kopması, iCloud yedeklemelerinde bilgi çubuğunun kaybolması şeklindeki hatalar gideriliyor.

Diğer taraftan iPadOS 13.1.2 güncellemesi de iCloud yedekleme ve HomePod sorunlarını gideriyor.