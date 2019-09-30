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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı

    Son 11 günde ardı ardına 3 tane iOS 13 güncellemesi yayınlayan Apple hataları gidermeye devam ediyor. iOS 13.1.2 ve iPad OS 13.1.2 güncellemeleri önemli hataları gideriyor.
    1 sa.
    1,5b
    49
    12
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı

    iOS 13 işletim sistemini yaklaşık 11 gün önce indirmeye sunan Apple aradan geçen süre içerisinde tam 3 güncelleme yayınlayarak bir rekora imza attı. iOS 13.1, iOS 13.1.1 ve şimdi de iOS 13.1.2 güncellemesi yayında.

    iOS 13.1.2 neler sunuyor?

    iOS 13.1.2 güncellemesi ağırlıklı olarak kamera ve iCloud tarafında yamalar getiriyor. Beklenenin aksine Checkm8 açığı için sürüm notları arasında herhangi bir iyileştirmeye rastlanmıyor.

    Ayrıca Bkz. "LEGO’dan yeni Star Wars setleri"

    Yeni güncellemede Kamera uygulamasının bazı zamanlar çalışmaması, flaşın devreye girmemesi, ekran kalibrasyon verilerinin kaybolması, HomePod üzerinde kısayolların çalışmaması, belirli cihazlarda Bluetooth bağlantısının kopması, iCloud yedeklemelerinde bilgi çubuğunun kaybolması şeklindeki hatalar gideriliyor.

    Diğer taraftan iPadOS 13.1.2 güncellemesi de iCloud yedekleme ve HomePod sorunlarını gideriyor.

     


    https://9to5mac.com/2019/09/30/apple-releasing-first-developer-beta-of-ios-13-1-2-today/ Yorum Yaz
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    Hk@n 26 dk. en beğenilen
    Müşteri memnuniyeti icin sürekli güncelleme gelir “bu ne a.. sürekli güncelleme geliyor”
    Güncellemeler ara sıra gelir “apple müşteriyi önemsemiyor”
    İnsanları mutlu etmek zor :)
    Müşteri memnuniyeti icin sürekli güncelleme gelir “bu ne a.. sürekli güncelleme geliyor” Güncellemeler ara sıra gelir “apple müşteriyi önemsemiyor” İnsa...
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    Mars Portakalı 5 dk.
    Aklımız varsa yüklemezmişiz. Açıkla kardeşim niye yüklemeyelim? Bazen sadece konuşmak için konuşanlar var.
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    joven 13 dk.
    Güncellemelerde öyle baş ağrısı yapan sorunlar yok
    aksine her bir güncelleme ile daha stabil hal aldı
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    shade_boi 20 dk.
    iOS 13’ten sonra şarj daha iyi gidiyor. Umarım bunu bozmazlar. X kullanıyorum.
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    mehmehcik_71 21 dk.
    13.1.1 güncellemesinden sonra uygulama donmaları sonlanmıştı. Bunu da yükleyelim bakalım.
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    Hk@n 26 dk. en beğenilen
    Müşteri memnuniyeti icin sürekli güncelleme gelir “bu ne a.. sürekli güncelleme geliyor”
    Güncellemeler ara sıra gelir “apple müşteriyi önemsemiyor”
    İnsanları mutlu etmek zor :)
    Yanıtla +5
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    vesaire86 30 dk.
    Bu ne aq ger gün bir güncelleme geliyor. 13 ile batırdılar iOS u stabil denen işletim sistemi galeriye girince atıyor, gezerken tarayıcıdan atıyor.. skcm yapacağınız işi test etmeden güncelleme mi verilir.
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    apulunas 1 sa.
    aklınız varsa yüklemezsiniz.
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    TurboBoosted 39 dk. apulunas
    Neden?
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    Vinewood 1 sa.
    Ekrem hocam, iyi araştırmamışsınız checkm8 açığını. Açık donanımsal olduğu için yazılım güncellemesi ile açığı kapatmak mümkün değil. A11'e kadar ki her cihaz ömürleri boyunca açığa sahip olacaklar. Hiç kimse Checkm8 açığı ile ilgili bir düzeltme beklemiyordu yani.
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    LBJ_23 19 dk. Vinewood
    A11 yani iphoneXte açık yok mu?
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    Jon_Kar 1 sa.
    Vaoooov inovasyon
    Güncellemeler hızlıca geliyor vaoooov
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    matador_mirkhan 1 sa.
    En iyisi ios 14 cıkana kadar ios13’ün son sürümünü beklemek sanırım:/
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    uygulama haber, ios 13.1.2 ve
    3 etiket daha iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Ekrem71
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