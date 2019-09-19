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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 bu akşam yayınlanıyor

    Karanlık mod, konsol oyun kolu desteği, uygulamaların boyutlarında düşüş, sitelere Apple ID ile giriş yöntemi gibi özellikler barındıran iOS 13 güncellemesi bu akşam yayınlanıyor.
    1 sa.
    826
    66
    12
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone ve iPod modellerine yeni özellikler kazandıracak olan iOS 13 işletim sistemi bu akşam itibariyle kullanıcılarla buluşacak. Apple yeni güncellemenin yayınlanacağı saati de duyurdu.

    iOS 13 ne zaman indirmeye sunulacak?

    Apple’ın WWDC 2019 geliştirici konferansında duyurusunu yaptığı iOS 13 güncellemesi her gün kullandığınız uygulamalara önemli güncellemeler, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olan yeni yollar ve sistem çapında iyileştirmeler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.1 beta sürecine başladı"

    Bunlardan önemli olanları sistem çapında karanlık mod, konsol oyun kolu desteği, uygulamaların boyutlarında düşüş, sitelere Apple ID ile giriş yöntemi, sistemin genel performansında iyileşme, fotoğraf ve video düzenleme araçları, daha akıcı Siri, Apple Music altyazı desteği sayılabilir. Apple Arcade oyun abonelik sistemi de yine iOS 13 kurulu cihazlara sunuluyor.

    iOS 13 güncellemesi bu akşam saat 20.00 itibariyle ülkemizdeki kullanıcılar için indirmeye sunulacak. Aynı saatlerde elbette dünyanın diğer ülkelerinde de güncelleme indiriliyor olacak. Apple’ın bu sürümün ilk büyük güncellemesi olacak iOS 13.1 için de test sürecine başladığını belirtelim.

     


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mıknatıs20 57 dk. en beğenilen koyunsayar
    Sizin güncelleme kaç ay sonra geliyor?
    Samsung amiral gemi telefonları Android 10 u ne zaman alacak?
    Misal Note 10 + ile ilgili bir tarih var mı?
    Apple bu tarihte bu modeller bu ülkelerde bu saatlerde güncellemeyi alacaklar diyor ki öylede oluyor.
    Samsung ta böyle bir çaba var mı?
    Hani bilmediğimden soruyorum.
    Ama Samsung un 1000 tane modeli var demeyin. S ve Note serisi için bu yazdıklarım. Aradaki fiyat farkı bu kadar azalmışken.
    11.400 tl para verip 2 yıl sürüm güncellemesi almak uzak benden.
    Sizin güncelleme kaç ay sonra geliyor? Samsung amiral gemi telefonları Android 10 u ne zaman alacak? Misal Note 10 + ile ilgili bir tarih var mı? Ap...
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    Yanıtla +10
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    dargmen 1 dk.
    iOS mu o işletim sistemini kullanan gerzekler varmı yahu🤣😂😂😂😃😁
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    TurboBoosted 1 dk.
    sıramızı aldık. bekliyoruz.
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    Deswaaa 6 dk.
    Forum da lütfen boş boş yorum yapmayın artık her apple haberin altında android fanboyları görüyoruz bıkmadınız mı ios 13 merakla bekliyoruz banka uygulamaları kullanıyorum güvenlik açıkları kapatılıyor güncellemelerle boş boş güncellenmiyor illaki yenilik gelmek zorunda diyil şunu bi anlayın artık
    Yanıtla +1
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    zed 10 dk.
    Apple kullanıcısı olarak söylüyorum; sonu Nokia gibi olacak bu gidişle
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    tezekos 26 dk.
    iPhone 7 ios 12 son sürüm yüklü. Geçmeye değer mi acaba tekrar geri dönüşle vs. uğraşmak istemiyorum açıkçası.
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    Halilowich 35 dk.
    Sırf karanlık mod için bekliyorum.
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    Symbianist 44 dk.
    Nedense en çok merak ettiğim şey uygulama boyutlarundaki düşüş olacak. iOS 13 lansmanında boyutların yarı yarıya düşeceğini söylemişlerdi. Eğer dedikleri gibi olursa çok iyi olacak. Bazı uygulamaların (Outlook, Facebook vs) güncelleme boyutları 300 MB’ı geçebiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    feylezof77 20 dk. Symbianist
    Uygulamayı indirirken düşecek sanırım telefonda kapladığı alan değil
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    WB 1 sa.
    Cok bi yenilik yok, 13.1 ‘i beklemekte fayda var. zaten o da 30 eylul deniyor..
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    koyunsayar 1 sa.
    Ehu Ehu Ehu çok sevindük android telefonumu hemen ios 13 ile update edecuuu
    1 Yanıt Yanıtla
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    mıknatıs20 57 dk. koyunsayar
    Sizin güncelleme kaç ay sonra geliyor?
    Samsung amiral gemi telefonları Android 10 u ne zaman alacak?
    Misal Note 10 + ile ilgili bir tarih var mı?
    Apple bu tarihte bu modeller bu ülkelerde bu saatlerde güncellemeyi alacaklar diyor ki öylede oluyor.
    Samsung ta böyle bir çaba var mı?
    Hani bilmediğimden soruyorum.
    Ama Samsung un 1000 tane modeli var demeyin. S ve Note serisi için bu yazdıklarım. Aradaki fiyat farkı bu kadar azalmışken.
    11.400 tl para verip 2 yıl sürüm güncellemesi almak uzak benden.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kulak Misafiri 1 sa.
    Heyecanlı mıyız: hayır.
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    uygulama haber, ios 13 ne zaman ve
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