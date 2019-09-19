iOS 13 bu akşam yayınlanıyor

iPhone ve iPod modellerine yeni özellikler kazandıracak olan iOS 13 işletim sistemi bu akşam itibariyle kullanıcılarla buluşacak. Apple yeni güncellemenin yayınlanacağı saati de duyurdu.

iOS 13 ne zaman indirmeye sunulacak?

Apple’ın WWDC 2019 geliştirici konferansında duyurusunu yaptığı iOS 13 güncellemesi her gün kullandığınız uygulamalara önemli güncellemeler, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olan yeni yollar ve sistem çapında iyileştirmeler sunuyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.1 beta sürecine başladı"

Bunlardan önemli olanları sistem çapında karanlık mod, konsol oyun kolu desteği, uygulamaların boyutlarında düşüş, sitelere Apple ID ile giriş yöntemi, sistemin genel performansında iyileşme, fotoğraf ve video düzenleme araçları, daha akıcı Siri, Apple Music altyazı desteği sayılabilir. Apple Arcade oyun abonelik sistemi de yine iOS 13 kurulu cihazlara sunuluyor.

iOS 13 güncellemesi bu akşam saat 20.00 itibariyle ülkemizdeki kullanıcılar için indirmeye sunulacak. Aynı saatlerde elbette dünyanın diğer ülkelerinde de güncelleme indiriliyor olacak. Apple’ın bu sürümün ilk büyük güncellemesi olacak iOS 13.1 için de test sürecine başladığını belirtelim.