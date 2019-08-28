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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13.1 beta sürecine başladı

Bu yıl hataların giderilmesi konusunda daha sıkı çalışan Apple henüz iOS 13 sürümü kullanıma sunulmadan iOS 13.1 güncellemesinin betasını geliştiricilere açtı.
5 sa.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple henüz iOS 13 sürümünü genel kullanıma açmış değil ancak şimdiden sürüme ait güncellemeler test aşamasına geçmiş durumda. Firma iOS 13.1 güncellemesinin beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı.

iOS 13.1 neler sunuyor?

Apple tarihinde bir ilk olduğu ifade edilen iOS 13.1 beta yapısında iOS 13 ile ilk etapta sunulamayacak olan özelliklerin yer alacağı belirtiliyor. iOS 13 gelecek ay içerisinde sunulacak ve iOS 13.1 de muhtemelen Ekim veya Kasım ayında gelecek.

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iOS 13 ile hatırlanacağı üzere karanlık mod, konsol oyun kolu desteği, uygulamaların boyutlarında düşüş, sistemin genel performansında iyileşme, fotoğraf ve video düzenleme araçları, daha akıcı Siri, Apple Music altyazı desteği gibi pek çok yenilik geliyor.

iOS 13.1 beta yapısında dikkat çeken yenilikler ise IFTTT benzeri olarak gösterilen Automations within Shortcuts otonom fonksiyon özelliği, gittiğini yere tahmini varış süresinin arkadaşlarınızla paylaşılması, AirPods yeni ses bildirimi, yeni HomeKit ikonları şeklinde sıralanıyor.

 


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serefsiz yapraklar 3 dk.
Dalga geçiyorlar resmen, ilk önce adam gibi bir 13.0 yayınlasınlar. Eskiden iOS’in sürümü en fazla X.1.1 olurdu, şimdi X.4.1’leri görüyoruz. Bir yazılım yaparsın, doğru düzgün yaparsın. Sonra 2-3 ay geçer, yenilik getirirsin ve adı X.1 olur. Çok önemli bi yama yayınlarsan da X.0.1 ya da X.1.1 olur.
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WB 44 dk.
Ios un en sevdigim ozelligi sacma sapan tema gibi kisisellestirme olaylarina girmemis olmasi.. grab n go
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DH Misafiri 4 sa.
Sürümün arka planında birçok yenilik mevcut bunları göz ardı etmemek gerekir.Onun dışında iPhone 6s sahibiyim.25 ekim 2015 tarihinde lansmanı yapılan telefon son güncellemesini alıyor ios13 ile birlikte telefonda uygulama açılışları belirgin olarak hızlandı sistem genelinde de hızlanma var dark mode ve bir sürü özellikte cabası merak eden MacRumors ve 9to5mac gibi sitelerden bakabilir yeniliklerin tamamını anlatan videolar var.Bir tıp doktoru olarak telefondan beklentim bellidir.Safari,literatür taraması için UptoDate gibi programlar.Hayatı kolaylaştıran 3 sayfa dolusu uygulama yüklü 64gb telefonun 50gb alanı dolu telefonda ne bir yavaşlık ne de pilin hızlı gitmesi sorunu var kısacası tam yerinde bir güncelleme siz daha ne özellik bekliyorsu nuz telefondan?
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endars 4 sa.
şu ses ayar görünümünü bi değiştirin kardeşim ya ekranı kaplıyor.. bu arada bayaaaaa bi yenilik yapmışınız tebrik ederim :)))
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melihalbayrak 5 sa. brkcnr
Hahaha komik. Ios son sürümlerde artık baya bir gelişme kaydetti eski 11 ve 10 sürümlerindeki saçmalıklar öyle yok özellikle 12 ilk çıktığı zamanlardaki. Son 12.4 sürümünde tamamen problemsiz kullanan bir sürü kullanıcı var.
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