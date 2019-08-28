iOS 13.1 beta sürecine başladı

Apple henüz iOS 13 sürümünü genel kullanıma açmış değil ancak şimdiden sürüme ait güncellemeler test aşamasına geçmiş durumda. Firma iOS 13.1 güncellemesinin beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı.

iOS 13.1 neler sunuyor?

Apple tarihinde bir ilk olduğu ifade edilen iOS 13.1 beta yapısında iOS 13 ile ilk etapta sunulamayacak olan özelliklerin yer alacağı belirtiliyor. iOS 13 gelecek ay içerisinde sunulacak ve iOS 13.1 de muhtemelen Ekim veya Kasım ayında gelecek.

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iOS 13 ile hatırlanacağı üzere karanlık mod, konsol oyun kolu desteği, uygulamaların boyutlarında düşüş, sistemin genel performansında iyileşme, fotoğraf ve video düzenleme araçları, daha akıcı Siri, Apple Music altyazı desteği gibi pek çok yenilik geliyor.

iOS 13.1 beta yapısında dikkat çeken yenilikler ise IFTTT benzeri olarak gösterilen Automations within Shortcuts otonom fonksiyon özelliği, gittiğini yere tahmini varış süresinin arkadaşlarınızla paylaşılması, AirPods yeni ses bildirimi, yeni HomeKit ikonları şeklinde sıralanıyor.