Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu

Apple’ın artık donanım tarafına değil de servis tarafına daha fazla ağırlık vermeye başladığı bu yıl elbette yeni işletim sistemi sürümleri de ayrı bir önem kazandı. Firmanın yeni servisine ev sahipliği yapacak en güncel televizyon ara yüzü tvOS 13 duyuruldu.

TvOS 13 neler sunuyor?

WWDC 2019 fuarında tanıtılan tvOS 13 firmanın yeni TV+ içerik servisine ve Apple Arcade oyun servisine ev sahipliği yapacak. Bu bakımdan yeni sürümde gelen yenilikler de bunları odağına alıyor.

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İlk olarak Apple TV için Xbox One ve Playstation DualShock 4 kontrolcü desteği bu sürümle geliyor. Özellikle Apple Arcade servisine abone olanlar için kontrolcü desteği önemli bir avantaj olacak. Elbette servis haricindeki oyunlarda da kontrolcüler kullanılabilecek.

Kontrol Merkezi yeni sürümde daha sade bir ara yüze kavuşurken çoklu kullanıcı desteği de getirilmiş. Merkezden kullanıcılar arasında geçiş yapılabilirken her kullanıcı kendi Sıradaki listesini oluşturabiliyor ve Apple Music hizmetini kişiselleştirebiliyor. Son olarak BBC Natural History ile iş birliği yaparak özel su altı HDR ekran koruyucuları da Apple TV ekranlarında olacak. TvOS 13 sonbahar aylarında indirmeye sunulacak.