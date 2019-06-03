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Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu

Apple’ın yeni set üst kutu ara yüzü tvOS 13 duyuruldu. Apple TV+, Apple Arcade gibi yeni hizmetlerle birlikte gelecek olan tvOS 13 için önemli yenilikler sunuluyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın artık donanım tarafına değil de servis tarafına daha fazla ağırlık vermeye başladığı bu yıl elbette yeni işletim sistemi sürümleri de ayrı bir önem kazandı. Firmanın yeni servisine ev sahipliği yapacak en güncel televizyon ara yüzü tvOS 13 duyuruldu.

TvOS 13 neler sunuyor?

WWDC 2019 fuarında tanıtılan tvOS 13 firmanın yeni TV+ içerik servisine ve Apple Arcade oyun servisine ev sahipliği yapacak. Bu bakımdan yeni sürümde gelen yenilikler de bunları odağına alıyor.

Ayrıca Bkz. "Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor"

İlk olarak Apple TV için Xbox One ve Playstation DualShock 4 kontrolcü desteği bu sürümle geliyor. Özellikle Apple Arcade servisine abone olanlar için kontrolcü desteği önemli bir avantaj olacak. Elbette servis haricindeki oyunlarda da kontrolcüler kullanılabilecek.

Kontrol Merkezi yeni sürümde daha sade bir ara yüze kavuşurken çoklu kullanıcı desteği de getirilmiş. Merkezden kullanıcılar arasında geçiş yapılabilirken her kullanıcı kendi Sıradaki listesini oluşturabiliyor ve Apple Music hizmetini kişiselleştirebiliyor. Son olarak BBC Natural History ile iş birliği yaparak özel su altı HDR ekran koruyucuları da Apple TV ekranlarında olacak. TvOS 13 sonbahar aylarında indirmeye sunulacak.

 

https://9to5mac.com/2019/06/03/apple-officially-announces-tvos-13-for-apple-tv/ Yorum Yaz
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gun 6 gün en beğenilen
Yaşasın yeni bir konsol olur artık Apple TV’de artık.
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terimer 6 gün
isheep'lerin Android'de yillardan beri varolan kontrolcu desteginin daha yeni ve sadece tvos'e gelmesine cok sevinmis gorunuyorlar. 5-10 sene oncesinde diger platformda olan ozelliklerin daha yeni ve yenilikmis gibi duyurulmasina bu kadar sevinilmesi gercekten ilginc :-)
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SEO-Uzmanı 6 gün
ps5 çıkacağı için, ps4 kolundan depolarda fazla var galiba !
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Lord Melkor 6 gün
Ds4 desteğini ios a neden getirmiyorlar
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Askaparta 6 gün
Bir gün bu Os, osurmaya da para alır.
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eyoruk 6 gün
Valla etkinlikte en cok bu hoşuma gitti
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gun 6 gün en beğenilen
Yaşasın yeni bir konsol olur artık Apple TV’de artık.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Apsny 6 gün gun
gun
Yaşasın yeni bir konsol olur artık Apple TV’de artık.

Bunu hep istiyordum zaten çok iyi oldu bununla birlikte yeni apple tv gelecektir bu sene a12x ile mı olur a13 le mi bilmem yeni oyunlar için a10x chip yetmeyebilir belki tam bir mini konsol olacak
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