Apple evrensel güvenli giriş özelliğini duyurdu

Bugün sitelere veya uygulamalara sürekli kullanıcı adı ve şifre yazmak istemeyenler için çeşitli alternatifler var. Şifre saklama çözümleri bunların başında gelirken Facebook veya Google gibi bir internet hesabınızla giriş yapmak çok daha yaygın kullanılıyor. Şimdi bunların arasına Apple da katıldı.

Gizlilik odaklı

WWDC 2019 konferansında duyurulan yeni Apple giriş özelliği uyumlu uygulamalarda Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapmanızı sağlıyor. Özellik Facebook, Twitter gibi diğer çözümlere benzese de Apple kullanıcı verilerinin gizliliği konusuna vurgu yapıyor.

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Apple giriş özelliği kullanıcıların email adresi ve diğer hassas verilerini bahse konu platform ile paylaşmama seçeneğini sunuyor. Kullanıcılar isterlerse email adresi gibi verilerini giriş yaparken gizleyebiliyor. Bu seçenekte uygulama kullanıcıyı anonim bir email adresi ile görüyor.

iOS 13 işletim sisteminin bir parçası olan Apple evrensel girişi için uygulamaların da destek vermesi gerekiyor. Uygulamalar genellikle kullanıcı verilerine bayıldığı için Apple’ın güvenli giriş çözümünü tercih eder mi bilinmez.