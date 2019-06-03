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Apple evrensel güvenli giriş özelliğini duyurdu

Apple’ın iOS 13 işletim sistemi ile birlikte sunacağı yeni evrensel kullanıcı girişi özelliği gizliliğe odaklanıyor. Apple ID kullanıcıları isterse email adresini gizleyebiliyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün sitelere veya uygulamalara sürekli kullanıcı adı ve şifre yazmak istemeyenler için çeşitli alternatifler var. Şifre saklama çözümleri bunların başında gelirken Facebook veya Google gibi bir internet hesabınızla giriş yapmak çok daha yaygın kullanılıyor. Şimdi bunların arasına Apple da katıldı.

Gizlilik odaklı

WWDC 2019 konferansında duyurulan yeni Apple giriş özelliği uyumlu uygulamalarda Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapmanızı sağlıyor. Özellik Facebook, Twitter gibi diğer çözümlere benzese de Apple kullanıcı verilerinin gizliliği konusuna vurgu yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"

Apple giriş özelliği kullanıcıların email adresi ve diğer hassas verilerini bahse konu platform ile paylaşmama seçeneğini sunuyor. Kullanıcılar isterlerse email adresi gibi verilerini giriş yaparken gizleyebiliyor. Bu seçenekte uygulama kullanıcıyı anonim bir email adresi ile görüyor.

iOS 13 işletim sisteminin bir parçası olan Apple evrensel girişi için uygulamaların da destek vermesi gerekiyor. Uygulamalar genellikle kullanıcı verilerine bayıldığı için Apple’ın güvenli giriş çözümünü tercih eder mi bilinmez.

 

https://9to5mac.com/2019/06/03/apple-launches-sign-in-with-apple-button-for-apps-no-tracking-login/ Yorum Yaz
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Bay Robot 6 gün en beğenilen ~Lion King~
Emredersin bay my carisma.

Attığın konunun silindiğinden bihabersin ya hu yeni neslin tabiriyle boş yapma çok boş adamsın belli oluyor bu efelenmelerinden klavye delikanlısı.
Emredersin bay my carisma.Attığın konunun silindiğinden bihabersin ya hu yeni neslin tabiriyle boş yapma çok boş adamsın belli oluyor bu efelen...
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lterlemez 6 gün
Tek bir şifre ile bütün bilgiler NSA'yın elinde. Huuuuuu, süper güvenli...
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~Lion King~ 6 gün
Skynet muhabbeti nedir
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Bay Robot 6 gün ~Lion King~
Liseliler bilmez.
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Mutlak.Sıfır 6 gün ~Lion King~
Skynet'in ilk kuralı Skynet hakkında konuşmamaktır.
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dr20mouse 6 gün
Skynet Skynet Skynet
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esmerbuyucu 6 gün
Diğerleri gibi bilgileri cukkalamaması ve anonim bir email adresi oluşturup kayıt oluşturması çok iyi.
Apple Card'dan sonra dikkate değer bir gelişme daha 👍🏼
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Askaparta 6 gün
Dünya tamam, sıra evrendekilerin bilgilerini alma da.
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nefendim 6 gün
Skynet have just been started...
Türkçe Çevirisi:
Skynet is coming
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