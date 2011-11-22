iOS 5'te bu kez WiFi problemleri baş gösterdi





iOS 5 ve iPhone 4S tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılar zaman zaman batarya problemi ve SIM kart tanımama şeklinde problemler yaşıyordu. iOS 5.0.1 güncellemesi ile batarya sorununu gidermeyi amaçlayan Apple bu kez WiFi bağlantısında kopma problemi ile karşı karşıya kaldı.





Apple destek forumlarında yoğun bir şekilde tartışılan problem bekleme konumundan çıktığında sinyal kalitesinde keskin düşüşler, kopmalar ve doğru şifre girilmesine karşın yanlış olarak uyarı verilmesi şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor.





Problem iOS 5 güncellemesi yaptıktan sonra meydana geliyor. iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPod toch 4. nesil modelleri problemden etkileniyor. Bir forum kullanıcısı iOS 4.3 sürümüne geri döndüğünde sorunun kaybolduğunu belirtiyor. iOS 5'e tekrar yükseltince aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor. iOS 5.0.1 güncellemesi de bu sorunu ortadan kaldırmadı.





Apple'dan konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi ancak batarya sorununun ardından ortaya çıkan bu problem acil bir güncellemeyi gerekli kılabilir.