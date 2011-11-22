Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5'te bu kez WiFi problemleri baş gösterdi

7 yıl
7,4b
1
112
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iOS 5 ve iPhone 4S tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılar zaman zaman batarya problemi ve SIM kart tanımama şeklinde problemler yaşıyordu. iOS 5.0.1 güncellemesi ile batarya sorununu gidermeyi amaçlayan Apple bu kez WiFi bağlantısında kopma problemi ile karşı karşıya kaldı.

Apple destek forumlarında yoğun bir şekilde tartışılan problem bekleme konumundan çıktığında sinyal kalitesinde keskin düşüşler, kopmalar ve doğru şifre girilmesine karşın yanlış olarak uyarı verilmesi şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. 

Problem iOS 5 güncellemesi yaptıktan sonra meydana geliyor. iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPod toch 4. nesil modelleri problemden etkileniyor. Bir forum kullanıcısı iOS 4.3 sürümüne geri döndüğünde sorunun kaybolduğunu belirtiyor. iOS 5'e tekrar yükseltince aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor. iOS 5.0.1 güncellemesi de bu sorunu ortadan kaldırmadı.

Apple'dan konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi ancak batarya sorununun ardından ortaya çıkan bu problem acil bir güncellemeyi gerekli kılabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mikailix 7 yıl en beğenilen
iPhone4
hepsiburada.com/...
1940 TL(indirimli)
iPhone4s
hepsiburada.com/...
2698 TL(indirimli)
kdv ler dahil...
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Nooldu donanım yazılım uyumu :))
Nooldu stabilite :)
Nooldu problemsiz kullanım :))

Kardeşim, yılda bir telefon çıkarıyorsun, test etmiyor musun???
Güncelleme çıkarıyorsun, bir kere kendi telefonuna kurup test etmiyor musun???

Umarım adam gibi bir güncelleme çıkarırlar da koskoca markayı maskara etmezler daha fazla.
(Gerçi olsa ne olur ki, kullanıcıları için birşey değişmez yine, iPhone forever...)
Nooldu donanım yazılım uyumu :))Nooldu stabilite :)Nooldu problemsiz kullanım :))Kardeşim, yılda bir telefon çıkarıyorsun, test etmiyor mu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 7 yıl
Centauri


Yok cevap vermeyeyim diyorum ama inanilmaz yani.

Okudugunu anlamaktan da mi acizsin?

Bir ozellik mukemmel hale gelmeden Apple koymaz ne demek? Kullanisli bir hale sokulmadan birseyi kullanmaz demek. Bunun yazilim bug lariyla ne ilgisi var?

Ayrica dunyanin EN AZ BUG LI VE EN SORUNSUZ CEP TELEFONU ACIK ARA IPHONE.
Yapilan tum arastirmalar bunu gosteriyor, bir tane baska telefon daha sorunsuz diyen arastirma yok, bir tane bile!
squaretrade.com/...
macrumors.com/...
gsmarena.com/...

iPhone cok popular oldugu icin, Apple'in DESTEK forumlarindan, yani insanlarin SORUNLARI YAZDIGI forumlardan bu haberler yapiliyor. Sorun forumunda durmadan sorun bulabilirsin, ama bu geneli kapsayan bir durum degil.
Mesela, 5 ay sonra da SORUN forumlarinda SORUNLAR olacak, ama hicbirisi haber olmayacak hicbir yerde. Simdi iPhone 4s yeni ciktigi icin iPhone 4s ile ilgili haber yapmak istiyor tum kaynaklar.
Ustelik, ortada bug varsa, Apple kapatir.
Android platformunda ise hicbir bug kapanmaz.

Yahu bir sene iPhone da anten problemi diye zirvaladiniz, hicbir iphone kullanicisi sorun yasadigini bile soylemedi. SImdi de hickimse sikayetci degil, iPhone kompleksli tipler yine toplanmis laf salliyo. Anlamiyorum hep beraber bir psikolojik analizden filan gecin bence ya

Dolayisiyla sacamalama

2.3.3 sürümünde kilit ekranında takılma vardı,2.3.5'e güncelledikten sonra bu sorun ortadan kalktı.Demek ki neymiş,öyle kesin konuşmayacakmışın dimi


Art arda kaç güncelleme yaptı,her seferinde başka bir sorun ortaya çıktı.Üstelik senede bir telefon üzerinde yoğunlaşan bir firma,nakit para olarak en zengin firma,ama yazılım konusunda halen çuvallıyor.

Iphone kompleksli falan değilim,senin ciddi algılama sorunun var tedavi gör bence.

Ha bi de bi kaç gün önce mükemmel falan diyordun,şimdi en az bug'lu oldu
CentauriYok cevap vermeyeyim diyorum ama inanilmaz yani.Okudugunu anlamaktan da mi acizsin?Bir ozellik mu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
fizkci 7 yıl
Ben birsey merak ediyorum samsung veya iphone alinca sirketten hisse veriyolar mi?ben iphone kullaniyorum ama satar baska birsey alirim cok onemli degil..keske bu kadar tartismayi ulkemiz nasil gelisir egitim sistemimiz nasil duzelir diye yapsak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
Stabilite artık böyle bişey!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerring 7 yıl
Konu guzel bir noktaya gelmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Maxy_ 7 yıl
Her yeni nesil iPhone çıktığında aynı muhabbetler. iPhone 4 çıktı yok anten sorunu dediler yok arka cam kılıfa koyunca kendiliğinden çatlıyor dediler bir sürü arka camı çatlak iPhone fotoğrafı dolaştı internette. O zamanlar da iPhone 4 yerine 3GS almak daha mantıklı denildi. Ben de kullanıyorum kardeşim benim elimdeki iPhone 4 değil mi ben niye yaşamadım hiçbirini? Çevremde sürüyle iPhone 4 kullanıcısı var onlar niye yaşamadı?

Apple reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla çalışıyor, her gün en az bir haberle gündemden hiç düşmüyor. Sanmayın ki bu tür yazılar insanları almaktan vazgeçiriyor, aksine her an gördüğü cihaz alma isteğini tetikliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Centauri'ye sonuna kadar destek veriyoruz...O adama fanboy diyen bazı ergenler hayatında eline almadığı telefon hakkında burda aynştayn kesiliyor nedense!

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp biraz şu adamdan birşeyler öğrenin yada rezil olmamak için susun. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilter88 7 yıl
4 gün önce iphone 4 den 4s geçiş yaptım ve şu güne kadar aktif olarak kullanıyorum.
1.pil sorunu yaşamadım kesinlikle şöyleki her sabah 50 dk lık otobüs yolculuğum var bu süreyi müzik dinleyerek geçiriyorum 4 te yüzde 96 97 inerken şarj bu cihazda yüzde 100 den aşağı inmemiş oluyor.
2.Turkcell 128kb sim plus kullanıyorum herhangi bir şebeke/sim hatası almadım
3.4 farklı wifi bağlanıyorum bundada sorun yaşamadım ve şifreyi ilk girdiğimde direk kabul etti düşme kopma falan hiç yaşamadım.
Yani ben cihazımdan memnunum ve anlattığım üzere ortalarda dolaşan bu sorunları ben yaşamadım.
inş. yaşamamda....
Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyyil 7 yıl
Kendinde baya bir söz ettiriyor gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
steve reizin kemiklerini sızlatmayın kardeşim! bunların yaptıklarından adam hortlayacak nerdeyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amanhem 7 yıl
Herşey steve miş,
Adam varken apple eyvallah tamam ama şöyle bitti
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerring 7 yıl
Bu durum birtek galaxy kullanan Androboylarda kronik rahatsızlık boyutunda. Mesela sony kullanan androicilerde bu böyle değil. Çünkü onlar telefonlarından memnun ve oraya buraya satasmiyorlar.
Bu samsung androidboylar ne kadar bizi düşünüyorlar Appledaki tüm problemleri bize haber veriyorlar. Ama ilginçtir biz telefonu kullanırken bu sorunlar ile karşılaşmıyoruz. Onlar sayesinde. Haberim oluyor inanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mynissantekna 7 yıl ekrem71
ekrem71





 

iOS 5 ve iPhone 4S tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılar zaman zaman batarya problemi ve SIM kart tanımama şeklinde problemler yaşıyordu. iOS 5.0.1 güncellemesi ile batarya sorununu gidermeyi amaçlayan Apple bu kez WiFi bağlantısında kopma problemi ile karşı karşıya kaldı.



Apple destek forumlarında yoğun bir şekilde tartışılan problem bekleme konumundan çıktığında sinyal kalitesinde keskin düşüşler, kopmalar ve doğru şifre girilmesine karşın yanlış olarak uyarı verilmesi şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. 



Problem iOS 5 güncellemesi yaptıktan sonra meydana geliyor. iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPod toch 4. nesil modelleri problemden etkileniyor. Bir forum kullanıcısı iOS 4.3 sürümüne geri döndüğünde sorunun kaybolduğunu belirtiyor. iOS 5'e tekrar yükseltince aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor. iOS 5.0.1 güncellemesi de bu sorunu ortadan kaldırmadı.



Apple'dan konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi ancak batarya sorununun ardından ortaya çıkan bu problem acil bir güncellemeyi gerekli kılabilir.


IOS5 yuklu ipadimden daha onceki surumden daha iyi batarya suresi ve kullanim kolayligi oldugu birebir yasiyorum bahsettiginiz wifi kopmalar gibi problemlerle hic yasmadim bilginiz olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerring 7 yıl
Dünün nokiasi bugünün samsungu. Hepiniz zamanında takoz 6600lara mo3 programi yüklüyordunuz Androboylar. İtiraf edin. Sonra da terkedin Apple forumunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7436 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, iphone 4s
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme 7 yıl Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk 7 yıl Asus'un ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Zenbook UX21E video inceleme 7 yıl Panasonic HDC- SD900 & 3Boyut lensi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim