iOS 5'te bu kez WiFi problemleri baş gösterdi

Haber Editörü
iOS 5 ve iPhone 4S tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılar zaman zaman batarya problemi ve SIM kart tanımama şeklinde problemler yaşıyordu. iOS 5.0.1 güncellemesi ile batarya sorununu gidermeyi amaçlayan Apple bu kez WiFi bağlantısında kopma problemi ile karşı karşıya kaldı.
Apple destek forumlarında yoğun bir şekilde tartışılan problem bekleme konumundan çıktığında sinyal kalitesinde keskin düşüşler, kopmalar ve doğru şifre girilmesine karşın yanlış olarak uyarı verilmesi şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Problem iOS 5 güncellemesi yaptıktan sonra meydana geliyor. iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPod toch 4. nesil modelleri problemden etkileniyor. Bir forum kullanıcısı iOS 4.3 sürümüne geri döndüğünde sorunun kaybolduğunu belirtiyor. iOS 5'e tekrar yükseltince aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor. iOS 5.0.1 güncellemesi de bu sorunu ortadan kaldırmadı.
Apple'dan konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi ancak batarya sorununun ardından ortaya çıkan bu problem acil bir güncellemeyi gerekli kılabilir.
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kdv ler dahil...
Nooldu stabilite :)
Nooldu problemsiz kullanım :))
Kardeşim, yılda bir telefon çıkarıyorsun, test etmiyor musun???
Güncelleme çıkarıyorsun, bir kere kendi telefonuna kurup test etmiyor musun???
Umarım adam gibi bir güncelleme çıkarırlar da koskoca markayı maskara etmezler daha fazla.
(Gerçi olsa ne olur ki, kullanıcıları için birşey değişmez yine, iPhone forever...)
2.3.3 sürümünde kilit ekranında takılma vardı,2.3.5'e güncelledikten sonra bu sorun ortadan kalktı.Demek ki neymiş,öyle kesin konuşmayacakmışın dimi
Art arda kaç güncelleme yaptı,her seferinde başka bir sorun ortaya çıktı.Üstelik senede bir telefon üzerinde yoğunlaşan bir firma,nakit para olarak en zengin firma,ama yazılım konusunda halen çuvallıyor.
Iphone kompleksli falan değilim,senin ciddi algılama sorunun var tedavi gör bence.
Ha bi de bi kaç gün önce mükemmel falan diyordun,şimdi en az bug'lu oldu