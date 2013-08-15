"iOS 7 Golden Master, 6.betadan sonra geliyor" [Güncellendi]

Haziran ayında lanse edilen ve yepyeni arayüzüyle milyonlarca iOS kullanıcısının merakla beklediği iOS 7 için son düzlüğe giriliyor.

Şimdiye kadar iOS 7’nin 5 farklı beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sunan Apple, 4.derleme dışında, derlemeleri 2 haftada bir yayınlamıştı. Geçmiş yıllarda da aynı yolu izleyen Apple’ın sistemin 6. derlemesini önümüzdeki hafta içerisinde yayınlaması kuvvetle muhtemel duruyor.

Haberimize konu olan 6.derlemenin yayınlamasının önemine gelecek olursak; BGR’ın edindiği bilgilere göre 6.derleme, iOS 7’nin test sürecinde sondan bir önceki adımını oluşturuyor. Diğer bir deyişle iOS 7’nin Golden Master sürümü, 6.derlemeden sonra yayınlacak.

Eğer üzerinde herhangi bir hata / sorun ya da iyileştirme yapılması gereken bir nokta bulunmaz ise son kullanıcıyla buluşacak olan Golden Master sürümü, 6.derlemeden 2 hafta sonra, yani Eylül’ün ilk haftası içerisinde, öncelikle servis sağlayıcıları ve firmanın iç müşterileri için kullanılmaya başlanacak. Apple, 10 Eylül’deki iPhone etkinliğini takiben ise iOS 7 GM’i tüm geliştiricilerin kullanımına sunacak. Eğer sistemin bu son derlemesi geçer not alırsa, kısa süre içerisinde tüm iOS kullanıcılarının kullanımı için iTunes üzerinden yayınlanacak.

Geçmiş yıllardaki deneyimlerimize göre BGR’ın ortaya attığı bu yol haritasının çok yüksek olasılıkla doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sistemde ortaya çıkma ihtimali az da olsa bulunan beklenmeyen herhangi bir sorun dolayı, tarihlerde sarkma meydana gelebileceğini unutmamakta fayda var.