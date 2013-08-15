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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"iOS 7 Golden Master, 6.betadan sonra geliyor" [Güncellendi]

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Haziran ayında lanse edilen ve yepyeni arayüzüyle milyonlarca iOS kullanıcısının merakla beklediği iOS 7 için son düzlüğe giriliyor.

Şimdiye kadar iOS 7’nin 5 farklı beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sunan Apple, 4.derleme dışında, derlemeleri 2 haftada bir yayınlamıştı. Geçmiş yıllarda da aynı yolu izleyen Apple’ın sistemin 6. derlemesini önümüzdeki hafta içerisinde yayınlaması kuvvetle muhtemel duruyor.

Haberimize konu olan 6.derlemenin yayınlamasının önemine gelecek olursak; BGR’ın edindiği bilgilere göre 6.derleme, iOS 7’nin test sürecinde sondan bir önceki adımını oluşturuyor. Diğer bir deyişle iOS 7’nin Golden Master sürümü, 6.derlemeden sonra yayınlacak.

Eğer üzerinde herhangi bir hata / sorun ya da iyileştirme yapılması gereken bir nokta bulunmaz ise son kullanıcıyla buluşacak olan Golden Master sürümü, 6.derlemeden 2 hafta sonra, yani Eylül’ün ilk haftası içerisinde, öncelikle servis sağlayıcıları ve firmanın iç müşterileri için kullanılmaya başlanacak. Apple, 10 Eylül’deki iPhone etkinliğini takiben ise iOS 7 GM’i tüm geliştiricilerin kullanımına sunacak. Eğer sistemin bu son derlemesi geçer not alırsa, kısa süre içerisinde tüm iOS kullanıcılarının kullanımı için iTunes üzerinden yayınlanacak.

Geçmiş yıllardaki deneyimlerimize göre BGR’ın ortaya attığı bu yol haritasının çok yüksek olasılıkla doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sistemde ortaya çıkma ihtimali az da olsa bulunan beklenmeyen herhangi bir sorun dolayı, tarihlerde sarkma meydana gelebileceğini unutmamakta fayda var.

buradan ulaşabilirsiniz.


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balcis 6 yıl
ben daha alamadım arkadaşlar bölge kodu yakju ile bitenlerden alan var mı? 8 çekirdek versiyon mu bu?
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GokhanEmecan 6 yıl
görsel olarak bence hoş fakat dediğim gibi şişiyor yukardaki arkadaşın söylediği gibi biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor bence şuan stabil değil bu yüzden eve geçtiğimde 6.1.4 devam edeceğim ..

söylemesem olmaz safari bir harika
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This is it 6 yıl
Fos 7
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GokhanEmecan 6 yıl
beta 6 kullanıyorum cihaz zamanla şişiyor gibi geliyor bana
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oldboi 6 yıl
rehber'de bug hala var , ayrıca cihaz kullanımda bence de hala şişiyor. Pis süresi makul değil... Sanki arada 1-2 beta daha görmeliymişiz gibi geliyor bana...
Tabi bunların tamamı GM'de düzelirse ayvallah deriz :)
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AktifProje 6 yıl
JakSocket
Şu Golden Master sürümünde neler var? Yeni özellikler mi ekleniyor yoksa çoğu betada olduğu gibi bug fix gibi şeyler mi? Bunu bu kadar önemli yapan şey ne?

Golden Master ile genelde final sürüm aynı sürüm kodlarına sahip olur yani iOS 7 nin son hali diyebiliriz.
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rainhard 6 yıl
"ios 6 theme for ios 7" temasini goruyor gibiyim cydia featured themes de
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JakSocket 6 yıl
Şu Golden Master sürümünde neler var? Yeni özellikler mi ekleniyor yoksa çoğu betada olduğu gibi bug fix gibi şeyler mi? Bunu bu kadar önemli yapan şey ne?
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stylerkanka 6 yıl
İos 7 yi bekliyoruuz :)
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sakarboy 6 yıl
daedlus
Yeni iPhone tanıtıldığı gün final sürümü tanıtılır.

yeni iphone tanıtıldığından muhtemelen GM tanıtılır
Final sürüm ise cihaz piyasaya çıkarken..
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onur01651 6 yıl
En azından dosya transferini açlar artık ?
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say 6 yıl
sene 2013 oldu halen daha yeni iphone'dan tek beklentisi dosya transferi olanlar var
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balcis 6 yıl
ben daha alamadım arkadaşlar bölge kodu yakju ile bitenlerden alan var mı? 8 çekirdek versiyon mu bu?
1 Yanıt Yanıtla +4
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SiNaPSiS 6 yıl balcis
balcis

ben daha alamadım arkadaşlar bölge kodu yakju ile bitenlerden alan var mı? 8 çekirdek versiyon mu bu?


güzeldi
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Legend. 6 yıl
Geldi bile neyin kafasinda bunlar
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