iOS, Android, Windows ve Mac uyumlu renk ölçüm sensörü: Nix Color Sensor





Tasarımcılar, ressamlar, mimarlar ya da modacılar, gittikleri mekanlarda hoşlarına giden renkleri kendi çalışmalarında kullanmak isterler ve bunun için beğendikleri renklerin kodlarına ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada bu ihtiyacı gidermek için geliştirilen Nix Color Sensor, başarılı yapısıyla Kickstarter üzerinde aradığı desteği bulmuş ve başarıya ulaşmış durumda.

Site üzerinde Matthew Sheridan tarafından başlatılan Nix Color Sensor, kompakt yapısıyla her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Üzerinde yer alan özel elektronik sensör sistemi ve ışık ile konulduğu ortamdaki renkleri algılayabilen, iOS, Android, Windows ve Mac sistemlere yüklenen özel yazılımlar ile bu renklerin RGB, HSL, HSV, Lab, XYZ, HTML veya CMYK kodlarını gösterebilen ve kayıt altına alabilen ürün, beğenilen renklerin satıldığı noktaları da harita üzerinden kullanıcısına gösterebiliyor. Sunduğu faydalı özellikleri ile site üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefi 568 bağış ile 57,225$ seviyesine getiren ve bitimine 52 saat kala başarıya ulaşan Nix Color Sensor, 99$ fiyat etiketiyle (Kanada dışı 15$ kargo) 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor.

Nix Color Sensor hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyerek renk algılama süreci hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/nixsensor/nix-color-sensor?ref=category