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iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #2 Navigon

Geçtiğimiz hafta yayınlamaya başladığımız "iOS Geliştiricileri ile Röportajlar" serisine Firemint'dan sonra navigasyon dünyasının önemli isimlerinden Navigon ile devam ediyoruz.
7 yıl
2,5b
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3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #2 Navigon
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Geçtiğimiz hafta yayınlamaya başladığımız "iOS Geliştiricileri ile Röportajlar" serisine Firemint'dan sonra navigasyon dünyasının önemli isimlerinden Navigon ile devam ediyoruz...

İsimleriniz ?

Bernd, Andreas, Eva, Bernd, Christian, Andreas, Andrej

Şirketinizin ismini bir de sizden duymak isteriz.

Navigon

Nerede yaşıyorsunuz ?

Wuerzburg, Almanya

İnternet Sayfanızın adresini nedir ?

www.navigon.com

Peki Twitter adresiniz ?

@NAVIGON_US

Hangi uygulamaları geliştirdiniz ?

NAVIGON MobileNavigator, help2park

O ikiliden başka en sevdiğiniz uygulamalar neler ?

Shazam, WeatherPro, IMDB, Tiny Wings

Ne zamandan beri uygulama geliştiriyorsunuz ?

Navigon 1991'de kurulan bir şirket ve yakın zamanda 20.yaşımız kutladık. Endüstride bir çok önemli ilklerin altına imza attık şimdiye kadar. Örneğin Pocket PC'ler için ilk navigasyon programı, ilk dinamik trafik bilgi servisi, ilk gerçek karayolu kavşak ve çıkışlar görüntüleri (Reality View) pazardaki imzamızı attığımız ilklerden bir kaçı.

Peki iOS platformu üzerine ne zamandır çalışıyorsunuz ?

2009 yılından beri iOS platformu için uygulama geliştiriyoruz.

iOS'in yanı sıra diğer platformlara uygulama geliştiriyor musunuz ? Geliştiriyorsanız, hangi platformlara ?

NAVIGON olarak, Android'den Windows Phone 7'ye, Bada'dan Windows Mobile ve Symbian'a kadar birçok akıllı telefon platformu için navigasyon çözümü geliştiriyoruz.

iOS'e uygulama hazırlarken hangi bilgisayarları kullanmayı tercih ediyorsunuz ?

iOS takımımız iMac ve Macbook Pro kullanıyor. Fakat ortak sistemimiz Mac Pro.

Peki iOS cihazını olarak tercihiniz neler ?

Genellikle iPhone 4 ve iPad 2

Peki genel olarak iOS dışında hangi mobil cihazları kullanıyorsunuz ?

Kullandığımız mobil cihazların %99.9'u iOS cihazı.

iOS platformuna uygulama geliştirme konusunda en beğendiğiniz nokta ya da noktalar neler ?

SDK, yani geliştirme kiti çok iyi düşünülmüş ve sezgisel. Ayrıca iOS ve App Store ekosisteminin genel yapısı çok sağlam ve güvenilir.

Peki iOS platformunda özlediğiniz birşeyler var mı ?

Kısmen sistem fonksiyonları için API erişimini özlüyoruz.

Apple'dan App Store ile ilgili hangi yeniliği duymak isterdiniz ?

Açıkçası, kullanıcıların yorumlarına cevap verebilmeyi ve onlarla iletişim halinde olabilmeyi isterdik. Bu şekilde yanlış anlamaları açıklığa kavuşturabilir ve yardımcı olabilirdik.

Örneğin kod yazarken konuşmalarınıza kulak misafiri olsaydık, en çok hangi kelimeyi duyardık ?

Almanca'da "sch" ile başlayan kelimeyi duyardınız çünkü çalışırken genelde bunu duyuyoruz.

Koda yazmazken neler yapıyorsunuz ?

Aslında başka şeyler yapabilmeye yetecek kadar vaktimiz kalmıyor fakat, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi ve yolculuk yapmayı seviyoruz.

Önümüzdeki dönemde Navigon'dan neler göreceğiz ?

Yaz aylarında MobileNavigator'a önemli eklemeler yapacağız. Bazı özellikler birçok kullanıcıyı şaşırtacak. Ayrıca help2park gibi tek özellik üzerine kurulu olan ama farklı fonksiyonları bulunan birkaç yeni ücretsiz uygulama üzerinde çalışıyoruz.

Navigon'un iOS için geliştirdiği uygulamalardan (help2park ve MobileNavigator) birkaç ekran görüntüsü;

iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #2 Navigon
Tam Boyutta Gör
iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #2 Navigon
Tam Boyutta Gör
iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #2 Navigon
Tam Boyutta Gör

Bu yazı, TiPb'in Navigon'un iOS takımı ile yaptığı röportajdan derlenmiş olup; röportajın aslına buradan ulaşabilirsiniz.


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Klasör.:X:. 7 yıl
röportaj değilde sanki anket olmuş xD
bayanın solundaki adamda WIPEOUT yarışmasından gelmiş gibi duruyor x)
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ebedidevlet 7 yıl
Güzel röportaj olmuş. Teşekkürler.
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Ahmet© 7 yıl
Röportaj için tşk ederiz.

Yenilikler güzeldir, dahasını bekliyoruz

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