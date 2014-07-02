iOS destekli iSwimband, boğulma tehlikesine karşı çocukları koruyabiliyor

Son dönemde havaların ısınmasıyla denize ya da havuza girenlerin sayısı artıyor ve bu nedenle de boğulma vakaları istenmeyen seviyede artış gösteriyor. Özellikle ufak yaştaki çocukların başına gelen bu hayati soruna önlem almak için geliştirilen iOS destekli giyilebilir cihaz iSwimband, basit ancak etkili bir çözüm vaat ediyor.

iOS işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad modelleriyle Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim sağlayan iSwimband, çocukların seveceği renk seçenekleriyle geliyor ve kafaya ya da bileğe takılarak kullanılıyor. Dahili sensörleriyle çocukların suyun altına indiğini algılayan ve iOS uygulamasında belirlenen süre aşıldığı zaman ebeveynlere bildirim yaparak boğulma tehlikesine karşı büyük bir koruma sağlayabilen cihaz, 30 metre mesafe içerisinde çalışma gösterebildiği için de daha çok havuz gibi sınırlı alanlarda görevini yerine getirebiliyor. Yakın zamanda Android desteğine de kavuşacağı belirtilen iSwimband, şimdilik iOS uygulaması üzerinden sekiz adete kadar kontrol edilebiliyor ve her ürün için ayrı derinlik ayarlaması yapılabiliyor. Bataryası değişmeyen ürünün aktif kullanımda ise 1 yıl kullanım ömrü sunduğu açıklanan veriler arasında yer alıyor.

99$ fiyat etiketiyle satışına başlanan iSwimband'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.iswimbands.com