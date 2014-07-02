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iOS destekli iSwimband, boğulma tehlikesine karşı çocukları koruyabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS destekli iSwimband, boğulma tehlikesine karşı çocukları koruyabiliyor
Son dönemde havaların ısınmasıyla denize ya da havuza girenlerin sayısı artıyor ve bu nedenle de boğulma vakaları istenmeyen seviyede artış gösteriyor. Özellikle ufak yaştaki çocukların başına gelen bu hayati soruna önlem almak için geliştirilen iOS destekli giyilebilir cihaz iSwimband, basit ancak etkili bir çözüm vaat ediyor.
iOS işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad modelleriyle Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim sağlayan iSwimband, çocukların seveceği renk seçenekleriyle geliyor ve kafaya ya da bileğe takılarak kullanılıyor. Dahili sensörleriyle çocukların suyun altına indiğini algılayan ve iOS uygulamasında belirlenen süre aşıldığı zaman ebeveynlere bildirim yaparak boğulma tehlikesine karşı büyük bir koruma sağlayabilen cihaz, 30 metre mesafe içerisinde çalışma gösterebildiği için de daha çok havuz gibi sınırlı alanlarda görevini yerine getirebiliyor. Yakın zamanda Android desteğine de kavuşacağı belirtilen iSwimband, şimdilik iOS uygulaması üzerinden sekiz adete kadar kontrol edilebiliyor ve her ürün için ayrı derinlik ayarlaması yapılabiliyor. Bataryası değişmeyen ürünün aktif kullanımda ise 1 yıl kullanım ömrü sunduğu açıklanan veriler arasında yer alıyor.
99$ fiyat etiketiyle satışına başlanan iSwimband'a buradan ulaşabilirsiniz.
 
iOS destekli iSwimband, boğulma tehlikesine karşı çocukları koruyabiliyor

http://www.iswimbands.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
any77 5 yıl en beğenilen wozniak
wozniak

Sence bir bebeğin hayatından dahamı değerli 100 dolar.

Hayır değerli değil ancak sistem bir bebeğin hayatından daha değerlidir evet. O dandirik plastik aletin 100 dolar olması çok saçma. Aynı alet 14 dolara satılabilir rahatlıkla. 30tl yapıyor. Bir sıvı sensörü birde verici var başka bir şey yok?
wozniakSence bir bebeğin hayatından dahamı değerli 100 dolar.Hayır değerli değil ancak sistem bir bebeğin hayatından da...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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SiNaPSiS 5 yıl
Airdrop ile calismali. Bluetooth mesafe yonunden olmamis
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hacı.basat 5 yıl
Fikir bu sadece, şişme yelek tak çocuğa, sen yetişemezsen bile çocuk batmaz zaten, bunu tak, sana çocuğunun öldüğünü haber versin.
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positiveboy 5 yıl
huvuzu olan adam buna pahalı demez zaten sıkıntı yok kim bunu alıp b*klu derede çimmeye gidecek
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hllsing 5 yıl
bizim evin önünde havuz yok ki
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meego 5 yıl
bu ürün fakirlere de uygun değil zenginlerede.
Fakirle yani biz :D 100 dolara bunu vereceğimize çocuğun zaten başında bekleriz.
zenginler ise dadıydı hizmetçiydi bu alete gerek kalmaz.
şaka bir tarafa;
Ürün fiyatı yönünden tutmayabilir.
100 dolar yani 200TL vergiler hariç çok yüksek bir fiyat.
Pili değişse ve fiyatı makül bir seviyeye getirilse çok güzel bir ürün.
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BilboBagginss 5 yıl
güzelmiş
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abdulmusavvir 5 yıl
Güvenilir bir düzenek değil bu, bedava da verseler buna güvenipte çocuğu havuz başında yalnız bırakanın aklına şaşarım. Zaten bunu alıp takan da çocuğun başından ayrılamaz.
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cumuk1 5 yıl
Biz fakirlere yönelik bi cihaz değilmiş
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peters 5 yıl
kickstarter projesi gibi geldi.Ama çok yararlı bu haberi okurken yakın zamanda havuzda boğulan çocuklar aklıma geldi çocuklar kaybolup sonra komşu havuzunda cesetleri bulunuyordu ayrıca şarj edilebilir olsaymış daha iyi olurmuş ama bundan sonraki modellerde bu eksikliği gidereceklerini düşünüyorum.
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Recharged 5 yıl
Fiyatının daha alınabilir seviyelerde olması lazım. Düşünce ve uygulama güzel.
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halitozbasli 5 yıl
Yararlı bir cihaz teknoloji başlarda hep pahalıdır . Çinli kopyasını daha ucuza alırsın fakat onda da aklında hep soru işareti kalır.
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