iOS için Clone Camera Pro artık ücretsiz

iOS 5.1 ve üzeri iPhone modelleri için hazırlanan fotoğraf uygulaması Clone Camera Pro artık ücretsiz.





Tek bir fotoğraf içerisinde kişilerin birden fazla poz (6 kare) ile bulunmasına ya da ilginç ilüzyonlar oluşturulmasına imkan sağlayan ve bünyesinde birçok filtre barındıran Clone Camera Pro, oldukça sade ara yüzüyle de basit bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Hazırlanan ilginç fotoğrafları sosyal ağlara da aktarabilen uygulama, yaratıcılığa bağlı sınırsız olanaklar sunabiliyor.





Daha önce 3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Clone Camera Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id557861125?mt=8