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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Clone Camera Pro artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Clone Camera Pro artık ücretsiz
iOS 5.1 ve üzeri iPhone modelleri için hazırlanan fotoğraf uygulaması Clone Camera Pro artık ücretsiz.

Tek bir fotoğraf içerisinde kişilerin birden fazla poz (6 kare) ile bulunmasına ya da ilginç ilüzyonlar oluşturulmasına imkan sağlayan ve bünyesinde birçok filtre barındıran Clone Camera Pro, oldukça sade ara yüzüyle de basit bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Hazırlanan ilginç fotoğrafları sosyal ağlara da aktarabilen uygulama, yaratıcılığa bağlı sınırsız olanaklar sunabiliyor.

Daha önce 3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Clone Camera Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id557861125?mt=8 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
yoooooo değil
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nocnoc 1 yıl DH Misafiri
4 sene önceydi.
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