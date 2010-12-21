iOS için Facebook'un yeni sürümü yayınlandı

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Ulaştığı 55,000,000'ı aşkın iOS kullanıcısıyla platformun en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan iOS için Facebook uygulamasının yeni versiyonu yayınlandı.
Uygulamanın son güncellemesi, bünyesinde daha çok iyileştirme barındırıyor;
- Anlık mesajlaşma ve mesajlarda daha gelişmiş güvenilirlik
- Daha gelişmiş bildirim arayüzü
- Daha düzenli bellek kullanımı
- Grup Fotoğrafların düzeltilmesi
- Bazı hataların düzeltilmesi
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Yok oyle bisey.
Zaten otomatikman öyle ki o
bende bu sorunlar hiç biri yok
Mesela BlackBerry sahiplerinin BB logosu çıkıyor, mesajı dikkat çekici yapıyor.
iPhone elması yok mu?
bende tam tersine tamamen kaldırmak ıstıyorum bunu bilen var mi ?
evet ya o bb logosu çekici kılıyor bizde de bir gri elma çıksa kötü mü olur
bu sorunun cevabı yok mu acaba?