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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Facebook'un yeni sürümü yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,7b
1
46
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Ulaştığı 55,000,000'ı aşkın iOS kullanıcısıyla platformun en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan iOS için Facebook uygulamasının yeni versiyonu yayınlandı.

Uygulamanın son güncellemesi, bünyesinde daha çok iyileştirme barındırıyor;

  • Anlık mesajlaşma ve mesajlarda daha gelişmiş güvenilirlik
  • Daha gelişmiş bildirim arayüzü
  • Daha düzenli bellek kullanımı
  • Grup Fotoğrafların düzeltilmesi
  • Bazı hataların düzeltilmesi

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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar bir sorum olacakti bilen noolur cvp yazsin ! Facade bir yazi paylastigimizda iphone den gonderildi yazisi nasil cikiyor ? Bana bunun nasil yapildigini ayrintili yazarmisiniiz ???
1 Yanıt Yanıtla
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metinTasci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaslar bir sorum olacakti bilen noolur cvp yazsin ! Facade bir yazi paylastigimizda iphone den gonderildi yazisi nasil cikiyor ? Bana bunun nasil yapildigini ayrintili yazarmisiniiz ???

Yok oyle bisey.
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DH Misafiri 7 yıl
benimkide iphone 3 ama bende cikmiyor baskalarinin duvarina falan yazdigimda ipone araciligiyla diye? nasil cikcak o. yardimci olursaniz sevinirim :)
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DH Misafiri 8 yıl
blakberry ile facebook'a bişe paylaştığımda blackberry aracılığıyla yazsın istiyorum nasıl yapailirm acaba arkadaşlar ... ?
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eralpt 8 yıl

DH Misafiri
blakberry ile facebook'a bişe paylaştığımda blackberry aracılığıyla yazsın istiyorum nasıl yapailirm acaba arkadaşlar ... ?

Zaten otomatikman öyle ki o
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DH Misafiri 8 yıl
cok güzel app daha ne olsun :DD güle güle kullanaq :))
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haQQo 8 yıl
Yayinlanmis en kotu yukseltmeydi.
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PC_Kom 8 yıl
Videolara gelen yorumlara gidilemiyor, bildirimler çok geç güncelleniyor, anasayfadaki bazı yazıların birkaç kelimesi okunmuyor vs... Keske herkes isini tam yapsa...
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e_capkan 8 yıl
videoları felan beğenip, yorum yapabiliyoruz ama paylaşamıyoruz .safariden açıptamı paylaş dicez.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bende facebook'a girip birşey yazdığımda iphone ile yada iphone aracılığıyla yazısı çıkmıyor. facebook mobil yazıyor. o yazıyı nasıl sağlayacağız. facebook'u ayrıca yüklemiştim
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des0uza 8 yıl
Bir önceki versiyonda gelen bildirimlerin üzerine tiklayinca ilgili başlığa gidiyordu. Son versiyonda ise bu özellik kaybolmuş durumda. Ayrıca herhangi bir başlığa veya resme yorum yapanların bu mesajları görünmüyor. Herseferinde bir iyileştirme yapalım derken birçok şeyi de bozuyorlar malesef.
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metinTasci 8 yıl

des0uza

Bir önceki versiyonda gelen bildirimlerin üzerine tiklayinca ilgili başlığa gidiyordu. Son versiyonda ise bu özellik kaybolmuş durumda. Ayrıca herhangi bir başlığa veya resme yorum yapanların bu mesajları görünmüyor. Herseferinde bir iyileştirme yapalım derken birçok şeyi de bozuyorlar malesef.


bende bu sorunlar hiç biri yok
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funkmaster 8 yıl
Arkadaşlar, Facebook'ta kişisel bir ileti yazınca "iPhone aracılığıyla" yazıyor ya, orda yazının yanında Apple elma logosu çıkarma yöntemi var mı?
Mesela BlackBerry sahiplerinin BB logosu çıkıyor, mesajı dikkat çekici yapıyor.
iPhone elması yok mu?
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metinTasci 8 yıl

funkmaster

Arkadaşlar, Facebook'ta kişisel bir ileti yazınca "iPhone aracılığıyla" yazıyor ya, orda yazının yanında Apple elma logosu çıkarma yöntemi var mı?
Mesela BlackBerry sahiplerinin BB logosu çıkıyor, mesajı dikkat çekici yapıyor.
iPhone elması yok mu?


bende tam tersine tamamen kaldırmak ıstıyorum bunu bilen var mi ?
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sarolious 8 yıl

funkmaster

Arkadaşlar, Facebook'ta kişisel bir ileti yazınca "iPhone aracılığıyla" yazıyor ya, orda yazının yanında Apple elma logosu çıkarma yöntemi var mı?
Mesela BlackBerry sahiplerinin BB logosu çıkıyor, mesajı dikkat çekici yapıyor.
iPhone elması yok mu?

evet ya o bb logosu çekici kılıyor bizde de bir gri elma çıksa kötü mü olur
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funkmaster 8 yıl

funkmaster

Arkadaşlar, Facebook'ta kişisel bir ileti yazınca "iPhone aracılığıyla" yazıyor ya, orda yazının yanında Apple elma logosu çıkarma yöntemi var mı?
Mesela BlackBerry sahiplerinin BB logosu çıkıyor, mesajı dikkat çekici yapıyor.
iPhone elması yok mu?



bu sorunun cevabı yok mu acaba?
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Àhmet 8 yıl
Normal face programinda da video izleniyor zaten.
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