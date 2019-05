iOS için Google Search, daha gelişmiş Now desteğine kavuştu

İnternet devi Google, sevilen iOS uygulamalarından Google Search'ü yepyeni özelliklerle zenginleştirdi.

Google'ın sevilen servislerinden Now desteğinin arttığı güncelleme ile kullanıcılar artık sesli olarak, anımsatıcı ekleyebilecekler ya da takvimlerinde alan programları hakkında Now ile bildirim alabilecekler. Güvenilirliği ve stabilitesi de arttırılan Now'ı aktif hale getirebilmek için artık "OK Google" demek yeterli.

Daha gelişmiş Now desteğinin yanı sıra basitleştirilmiş ana sayfa, yeni yakınlaştırma parmak hareketleri, diğer Google uygulamalarına tek dokunuşla giriş yapabilme ve gelişmiş sesli erişebilirlik özellikleri yeni sürümün sundukları arasında yer alıyor.

Google Search uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Google Search - Google, Inc.