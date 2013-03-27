iOS için Speedtest.net güncellendi: iPhone 5 desteği, reklamları silebilme ve gelişmiş sunucu seçimi

Haber Editörü
Kablosuz bağlantı hızını ölçmede teknoloji severlerin en çok tercih ettiği çözüm olan Speedtest.net’in iOS uygulaması yeni arayüz, daha fazla paylaşım seçeneği ve gelişmiş sunucu seçimi gibi yeni özelliklerle güncellendi.
Bir önceki sürümden farklı olarak uygulama içerisinde yer alan reklamların 0,99 dolarlık uygulama içi satın alma teklifiyle kapatılabilmesine imkan sunan iOS için Speedtest.net’in yeni sürümünün öne çıkan diğer yenilikleri şöyle:
- iPhone 5 uyumlu yepyeni arayüz
- Sonuçları kolayca paylaşabilme
- Sıralanabilir sonuçlar
- Test sonuçlarında konumu detaylıca görebilme
Uygulamanın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilir ve ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.
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