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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Speedtest.net güncellendi: iPhone 5 desteği, reklamları silebilme ve gelişmiş sunucu seçimi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Speedtest.net güncellendi: iPhone 5 desteği, reklamları silebilme ve gelişmiş sunucu seçimi

Kablosuz bağlantı hızını ölçmede teknoloji severlerin en çok tercih ettiği çözüm olan Speedtest.net’in iOS uygulaması yeni arayüz, daha fazla paylaşım seçeneği ve gelişmiş sunucu seçimi gibi yeni özelliklerle güncellendi.

Bir önceki sürümden farklı olarak uygulama içerisinde yer alan reklamların 0,99 dolarlık uygulama içi satın alma teklifiyle kapatılabilmesine imkan sunan iOS için Speedtest.net’in yeni sürümünün öne çıkan diğer yenilikleri şöyle:

  • iPhone 5 uyumlu yepyeni arayüz
  • Sonuçları kolayca paylaşabilme
  • Sıralanabilir sonuçlar
  • Test sonuçlarında konumu detaylıca görebilme

Uygulamanın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilir ve ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.


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CooL_ROMEO 6 yıl
Eski arayüz çok daha güzeldi , buna alışamadım yeni telefona indirirken hala eski speedtest i ariyorum .
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engurlu 6 yıl
Uygulama ici para verip reklam kapatma moda oldu..Benim hizimi gostersinde varsin orda reklam yansin sönsün..
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bLind 6 yıl
Bence eski arayüz daha güzeldi.
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