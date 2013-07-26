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iOS için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması PhotoNova 2, yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması PhotoNova 2, yeni özellikler ile güncellendi
iOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları üzerinde kullanılabilen fotoğraf düzenleme uygulaması PhotoNova 2, yeni özellikler ile güncellendi.
Yeni sürümü ile kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatanın düzeltildiği PhotoNova 2, ayrıca yeni efekt kategorilerine, kesme aracına, Tilt-Shift seçme ve oluşturma özelliğine, yeni uygulama simgesine, arttırılmış kaydırma seçeneklerine ve birçok fotoğraf kontrol özelliklerine kavuşmuş durumda.
Yeşil perde önünde çekilen fotoğraflara başarılı bir şekilde arka fon ekleme gibi farklı bir özelliği de bünyesinden barındıran PhotoNova 2 uygulamasına, Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/photonova-2-photo-editor-selective/id604403951?mt=8 Yorum Yaz
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