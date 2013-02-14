iOS için iMovie güncellendi

Haber Editörü
Apple, App Store'daki kendi uygulamalarından olan popüler video düzenleme yazılımı iMovie'yi güncelledi.
Daha çok güvenilirlik iyileştirmeleri içeren güncellemenin getirdiği yenilikler şöyle:
iOS için iMovie'nin App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
- Fotoğrafları iPhoto’dan iMovie’ye gönderirken güvenilirlik artırılmıştır
- Bir yedeklemeden geri yükledikten sonra projelerdeki ve fragmanlardaki fotoğrafları etkileyebilecek bir sorun giderilmiştir
- Genel kararlılık iyileştirilmiştir
iOS için iMovie'nin App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Bu cihazlarını teşvik etmek için önemli bir adım olurdu.