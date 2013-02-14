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iOS için iMovie güncellendi

6 yıl
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1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için iMovie güncellendi
Apple, App Store'daki kendi uygulamalarından olan popüler video düzenleme yazılımı iMovie'yi güncelledi.
Daha çok güvenilirlik iyileştirmeleri içeren güncellemenin getirdiği yenilikler şöyle:
  • Fotoğrafları iPhoto’dan iMovie’ye gönderirken güvenilirlik artırılmıştır
  • Bir yedeklemeden geri yükledikten sonra projelerdeki ve fragmanlardaki fotoğrafları etkileyebilecek bir sorun giderilmiştir
  • Genel kararlılık iyileştirilmiştir

iOS için iMovie'nin App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iOS için iMovie güncellendi
iOS için iMovie güncellendi
iOS için iMovie güncellendi

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trsinapsis 6 yıl
Apple kendi uygulamalarını ücretsiz yapmalı!
Bu cihazlarını teşvik etmek için önemli bir adım olurdu.
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