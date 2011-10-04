iOS için uygulama kiralama hizmeti bu hafta başlayabilir

Sayısı bir milyonu geçen mobil uygulama portföyü mobil cihaz endüstrisinin en büyük pazarlarından birisi olmaya aday. Bunda özellikle Apple ve App Store'un katkısı büyük. Tahminler ilerleyen yıllarda Apple'ın mobil uygulamalardan milyar dolarlar seviyesinde kar edeceği yönünde.





Şimdiye kadar sadece uygulama satışı gerçekleştiren Apple bundan sonra aynı film ve dizilerde olduğu gibi kiralama yoluna gidebilir.





Bu uygulama iTunes 10.5'in beta sürümünde geliştiriciler tarafından kod satırlarının arasında farkedildi. Kodlar direkt olarak uygulama kiralama hizmetine işaret ediyor. Bunun anlamı geliştiricilere uygulamalarını kiralamaya açma imkanının verilecek olması. Böylece uygulama kataloğunda yeni bir kategori açılmış olacak.





Kiralama hizmeti eğer başarı sağlanırsa Apple için yeni bir devrin başlangıcı olabilir. Yakalanacak büyük başarı, firma gelirleri için de yeni bir kaynak anlamına geliyor. Özellikle pahalı uygulamaları satın almak istemeyen kullanıcılar için iyi bir alternatif oluşturabilir.





Örneğin uçak veya otobüsle seyahatlerde eğlence sisteminin içerisine dahil olan uygulamaları satın almak yerine yolculuk boyunca kiralamak yolcular için daha ekonomik ve cezbedici olabilir.





Belirtilen kodların ortaya çıkması kesin olarak bir kiralama hizmetinin başlayacağı şeklinde yorumlanmamalı. Bununla ilgili Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok. Bugünkü lansmanda bu hizmet tanıtılabilir veya daha sonraki aylarda devreye alınabilir. Bunun cevabını bu akşam hep birlikte öğreneceğiz.