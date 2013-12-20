iOS için yeni not alma uygulaması: GoodNotes 4

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen GoodNotes 4, not alma ve PDF üzerine açıklama ekleme amacıyla geliyor.

Time Base Technology Limited tarafından hazırlanan GoodNotes 4, sade arayüzü üzerinden kişilerin notlar oluşturmasına ya da eklenen PDF dosyaları üzerine farklı içeriklerin eklenmesine ve imza atılmasına imkan tanıyor. Hazırlanan notaları kolay erişim için kategoriler halinde tutan uygulama, notlar içerisine görseller de ekleyebiliyor ve stylus kalem desteğini veriyor. iCloud üzerinden farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapabilen ve Mac uygulamasının yolda olduğu belirtilen GoodNotes 4, aynı zamanda Box, Dropbox, Google Drive ve SkyDrive gibi bulut depolama servisleri üzerine notları otomatik olarak aktararak, güvenlik ve depolama noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan GoodNotes 4 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id778658393?mt=8