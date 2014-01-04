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iOS kullanıcılarına 10.gün hediyesi: Kahraman Maymun

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS kullanıcılarına 10.gün hediyesi: Kahraman Maymun

Apple, 2014 dolayısıyla düzenlediği 12 Gün Hediye kampanyasında 10.gün hediyesi olarak Kahraman Maymun filmini seçti.

IMDb'den 10 üzerinden 4,9 puan alan, orjinal ismi Marco Macaco olan film, 12 Gün Hediye uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Film iTunes'daki ayarlara göre 1080p ya da 720p çözünürlüğünde indirilebilirken; film bir kez indirildiğin otomatik olarak hesabınızın kütüphanesinde yer almaya başladığından ilerleyen zamanlarda da filmi istenilen çözünürlükte indirmeniz mümkün.

Takvimler 5 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan film, yarından itibaren yayıncının belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 2 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

12 Days of Gifts - iTunes


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PathWizard 5 yıl
Son gün hediyesi iyidi be

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Beels 5 yıl
Google Play 'inde böyle ufak hediyeler vermesi lazım.
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lDirtyHandsl 5 yıl
Berbat hediyeler bravo apple
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Konuyu niye iplememişler
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Te Amo Querido 5 yıl KakaoluBiskuviCetesi
KakaoluBiskuviCetesi

Konuyu niye iplememişler


Ortada iplenmeye değecek konu bile olmadığından desem
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c_e_m22 5 yıl
Arkadaslar belki yeri degil ama appstore uzerinden uygulama ici satin alimlari nereden yapiyoruz bir turlu bulamadim
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Bradley Cooper 5 yıl
diğer ülkelerde hangi hediye var. bakan var mı?
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Monsterbasy10 5 yıl
Helal olsun türkiye ios yaş ortalaması 12 olduğundan iyi olmuştur
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