iOS kullanıcılarına 10.gün hediyesi: Kahraman Maymun

Apple, 2014 dolayısıyla düzenlediği 12 Gün Hediye kampanyasında 10.gün hediyesi olarak Kahraman Maymun filmini seçti.

IMDb'den 10 üzerinden 4,9 puan alan, orjinal ismi Marco Macaco olan film, 12 Gün Hediye uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Film iTunes'daki ayarlara göre 1080p ya da 720p çözünürlüğünde indirilebilirken; film bir kez indirildiğin otomatik olarak hesabınızın kütüphanesinde yer almaya başladığından ilerleyen zamanlarda da filmi istenilen çözünürlükte indirmeniz mümkün.

Takvimler 5 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan film, yarından itibaren yayıncının belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 2 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

12 Days of Gifts - iTunes