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iOS platformu geliştiricileri farklı ekran büyüklüklerine hazır

6 yıl
2,1b
1
23
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Geride bıraktığımız 'WWDC 2012' etkinliğinde yeni nesil mobil cihazlar yer almasa da bu cihazlarla gelmesi muhtemel olan daha büyük ekranlar geliştiriciler arasında bir ankete tabii oldu.

Piper Jaffray analisti Gene Munster tarafından WWDC'ye katılan 100 yazılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, yeni iPhone ile gelmesi muhtemel olan daha büyük ekranla ilgili düşünceleri yazılımcılara yöneltiliyor. Yazılımcıların yeni nesil iPhone'da yer olabilecek büyük ekran tartışmalarının zaman zaman iPad mini ürüne de kaydığı belirtiliyor. Anket çerçevesindeki beklentiler gerçeğe dönüşmesi halinde iOS platformu üzerinde geliştirme yapan yazılımcıların optimizasyon yapacağı ekran sayısı dördün üstüne çıkabileceği belirtiyor.  Munster’in anket sonuçlarına göre iOS geliştiricileri daha büyük bir ekrana geçiş yapmanın zorluğuna 10 üzerinden ortalama 3.4 puan vermiş bulunuyor. Ankette yer alan bu durum ile daha büyük bir ekrana geçmenin geliştiriciler açısından pek sorun olmayacağı ve bu duruma hazırlıklı oldukları belirtiliyor. Bu sonuca bağlı olarak Munster, yatırımcıların yeni ekran büyüklükleri geliştirmesinin iOS platformu üzerindeki uygulamaların başarılarını yada mevcudiyetini etkilemeyeceğini de belirtiyor. Katılımcı yazılımcıların yarısından fazlası hem iOS hem Android'de yazılım geliştirme yaptıklarını dile getirirken, iOS ile Windows Phone için geliştirme yapanlar %14, BlackBerry için geliştirme yapanların ise %9'luk bir dilimi oluşturduğu belirtildi. Ayrıca anket sonuçlarına göre BlackBerry’nin geçen yıla göre %36’lık bir düşüş göstermesi de dikkat çekici bir durum.

Yeni ekran varsayımları üzerinde durularak yapılan anketin sonuçlarına göre iOS platformu için geliştirme yapan yazılımcıların farklı büyüklükte ekranlar için hazırlıklı oldukları hatta bu duruma alışkın oldukları söylenebilir. Ek olarak, yazılımcıların tek bir platformdan çalışmaktansa birden fazla platformda varlık gösterdiği ve iOS platformundan sonra çoğunlukla Android’i tercih ettikleri belirtiliyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405957,00.asp Yorum Yaz
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g2d 6 yıl en beğenilen Onuncu Köyü Arıyorum
Chucky_31

sadsadsa

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-Vaveyla- 6 yıl anlhcylmz
anlhcylmz

4 inc ekranlı birşeyi telefon diye kullanmanin çok mantığı yok. O samsungun spastik notesi nedir öyle tablet kadar.. Cebemi girer o. Ne olursa olsun kullandığınız telefon. 3.7 3.8 YETERLİ!

Yav bir sen akıllısın demi şu ülkede yok cebemi sığar yok bilmemne...Çok biliyonuz da ondan okadar satıldı telefon.
4s kullanıcısıyım ama senin gibi insanlara da tav oluyorum arkadaş!
anlhcylmz4 inc ekranlı birşeyi telefon diye kullanmanin çok mantığı yok. O samsungun spastik notesi nedir öyle tablet kadar.. Cebemi gir...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Normsoner 6 yıl
inş 4inçi gecmez yoksa 4s yolu gözükür bana
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_turbo_ 6 yıl
4 inch olacagi kesin ama enine degil boyuna olacak enden birsey degismeden telefonun boyu uzayacak. Resimlder incelememe göre boyu i4 ten biraz uzun olacak, resimlerde guzel gorunmuyor ancak arkadasta htc one s adli telefon var ayni resimlerdeki i5 boyutlarinda elde cok hos duruyor hic sapma bir boyutu yok, bence cikinca herkes almak isteyecektir.
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tozyet 6 yıl
Ama ben ios a hazır değilim
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GAMBIT 6 yıl
4.5" ve uzeri olsun bırakacagım androidi
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Guest-F8946C419 6 yıl
HTC one x aklımı çeliyor ama inatla the new iphone u bekliyorum.. ekran büyürse almayı düşünüyorum..
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4Crumby 6 yıl
Apple 4inch bi cihaz cikarirsa bence androidden musteri calabilir guzel bi hamle olur ama rahmetli mezarinda ters doner :D
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anlhcylmz 6 yıl
4 inc ekranlı birşeyi telefon diye kullanmanin çok mantığı yok. O samsungun spastik notesi nedir öyle tablet kadar.. Cebemi girer o. Ne olursa olsun kullandığınız telefon. 3.7 3.8 YETERLİ!
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General. 6 yıl
4 inç olursa android ten iphone ye geçeceğim hiç iphone kullanmadım inşallah pişman olmam
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yahoo58 6 yıl General.
web101

4 inç olursa android ten iphone ye geçeceğim hiç iphone kullanmadım inşallah pişman olmam

pişman olmazsın.ben bu zamana kadar niye android kullanmışımd dersin
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MrHxor 6 yıl
Çıkarsa da cikarmasada Apple
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Bende diyorum Apple niye bu kadar pahalıya satıyor.Sebep ortada paraları uygulama geliştiricilerine dağıtıyor.Önce ios'u görün diyerekten.



sazan.avi
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g2d 6 yıl Onuncu Köyü Arıyorum
Chucky_31

sadsadsa

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