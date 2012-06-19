iOS platformu geliştiricileri farklı ekran büyüklüklerine hazır





Geride bıraktığımız 'WWDC 2012' etkinliğinde yeni nesil mobil cihazlar yer almasa da bu cihazlarla gelmesi muhtemel olan daha büyük ekranlar geliştiriciler arasında bir ankete tabii oldu.





Piper Jaffray analisti Gene Munster tarafından WWDC'ye katılan 100 yazılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, yeni iPhone ile gelmesi muhtemel olan daha büyük ekranla ilgili düşünceleri yazılımcılara yöneltiliyor. Yazılımcıların yeni nesil iPhone'da yer olabilecek büyük ekran tartışmalarının zaman zaman iPad mini ürüne de kaydığı belirtiliyor. Anket çerçevesindeki beklentiler gerçeğe dönüşmesi halinde iOS platformu üzerinde geliştirme yapan yazılımcıların optimizasyon yapacağı ekran sayısı dördün üstüne çıkabileceği belirtiyor. Munster’in anket sonuçlarına göre iOS geliştiricileri daha büyük bir ekrana geçiş yapmanın zorluğuna 10 üzerinden ortalama 3.4 puan vermiş bulunuyor. Ankette yer alan bu durum ile daha büyük bir ekrana geçmenin geliştiriciler açısından pek sorun olmayacağı ve bu duruma hazırlıklı oldukları belirtiliyor. Bu sonuca bağlı olarak Munster, yatırımcıların yeni ekran büyüklükleri geliştirmesinin iOS platformu üzerindeki uygulamaların başarılarını yada mevcudiyetini etkilemeyeceğini de belirtiyor. Katılımcı yazılımcıların yarısından fazlası hem iOS hem Android'de yazılım geliştirme yaptıklarını dile getirirken, iOS ile Windows Phone için geliştirme yapanlar %14, BlackBerry için geliştirme yapanların ise %9'luk bir dilimi oluşturduğu belirtildi. Ayrıca anket sonuçlarına göre BlackBerry’nin geçen yıla göre %36’lık bir düşüş göstermesi de dikkat çekici bir durum.





Yeni ekran varsayımları üzerinde durularak yapılan anketin sonuçlarına göre iOS platformu için geliştirme yapan yazılımcıların farklı büyüklükte ekranlar için hazırlıklı oldukları hatta bu duruma alışkın oldukları söylenebilir. Ek olarak, yazılımcıların tek bir platformdan çalışmaktansa birden fazla platformda varlık gösterdiği ve iOS platformundan sonra çoğunlukla Android’i tercih ettikleri belirtiliyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405957,00.asp