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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu VLC medya oynatıcısı iOS 7 tasarımına kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu VLC medya oynatıcısı iOS 7 tasarımına kavuştu
iOS 6.1 ve üstü modeller için VideoLAN tarafından hazırlanan popüler medya oynatıcısı VLC, yeni özellikler ile 2.2.0 sürümüne güncellendi.
Kişilerin iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları üzerinde üst seviye kalitede videolar izlemesine imkan tanıyan VLC, yayınlanan yeni güncellemesi ile öncelikle iOS 7'ye uygun sade bir arayüz tasarımına kavuşmuş durumda. Aynı zamanda bünyesine GDrive entegrasyonu ile Dropbox üzerinden oynatma özellikleri getirilen uygulama, farklı kaydırma hareketleriyle eskiye oranla daha iyi kontrol sağlıyor, geliştirilmiş UPnP entegrasyonu ile kütüphane yapısıyla geliyor ve yeni akış biçimlerine ve protokollere destek veriyor. Gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler kazanan VLC, başlangıç amaçlı bir eğitimle de faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan VLC iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/vlc-for-ios/id650377962?mt=8 Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl
Karelerden birinde "Full Metal Alchemist: Brotherhood" var


Öhö öhö, konu içeriğine gelirsek VLC player Windows PC platformu için mükemmel iş çıkartıyor fakat mobil platformda deneme şansı bulamadım. IOS kullanıcıları şanslı, maalesef ki VLC Player Android uygulaması beta sürecinde, full sürüm'e geçtiği zaman hiç düşünmeden satın alırım.
1 Yanıt Yanıtla
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karakaya_o 5 yıl damn2u
Senbonzaku®a
Karelerden birinde "Full Metal Alchemist: Brotherhood" var


Öhö öhö, konu içeriğine gelirsek VLC player Windows PC platformu için mükemmel iş çıkartıyor fakat mobil platformda deneme şansı bulamadım. IOS kullanıcıları şanslı, maalesef ki VLC Player Android uygulaması beta sürecinde, full sürüm'e geçtiği zaman hiç düşünmeden satın alırım.


Mx player ve dice player işinizi görecektir, zevk meselesiyse siz bilirsiniz tabii
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