iOS uyumlu VLC medya oynatıcısı iOS 7 tasarımına kavuştu

iOS 6.1 ve üstü modeller için VideoLAN tarafından hazırlanan popüler medya oynatıcısı VLC, yeni özellikler ile 2.2.0 sürümüne güncellendi.

Kişilerin iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları üzerinde üst seviye kalitede videolar izlemesine imkan tanıyan VLC, yayınlanan yeni güncellemesi ile öncelikle iOS 7'ye uygun sade bir arayüz tasarımına kavuşmuş durumda. Aynı zamanda bünyesine GDrive entegrasyonu ile Dropbox üzerinden oynatma özellikleri getirilen uygulama, farklı kaydırma hareketleriyle eskiye oranla daha iyi kontrol sağlıyor, geliştirilmiş UPnP entegrasyonu ile kütüphane yapısıyla geliyor ve yeni akış biçimlerine ve protokollere destek veriyor. Gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler kazanan VLC, başlangıç amaçlı bir eğitimle de faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan VLC iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/vlc-for-ios/id650377962?mt=8