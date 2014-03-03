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iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Converter Pro yeniden ücretsiz yapıldı

5 yıl
7,1b
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4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Converter Pro yeniden ücretsiz yapıldı
Ajeet Kumar tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan Converter Pro, kısa bir süre sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Birim çeviri konusunda marketin en iyisi olduğu belirtilen ve oldukça modern bir arayüz ile gelen Converter Pro, hız, açı, alan, veri, enerji, güç ve devamlı güncellenen para birimi gibi birçok farklı birim arasında hızlı bir şekilde çeviri yapabiliyor ve kategorilere ayrılmış menü sistemiyle kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Converter Pro uygulamasına, an itibariyle buradan ücretsiz (Sadece bugün) olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id778749906?mt=8 Yorum Yaz
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*GameOver* 5 yıl
hesaba atalım dursun belki lazım olur



Ajeet Kumar firmasının yaptığı böyle bir uygulama gözükmüyor tr mağazasında ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Elsa 5 yıl *GameOver*
*GameOver*
hesaba atalım dursun belki lazım olur



Ajeet Kumar firmasının yaptığı böyle bir uygulama gözükmüyor tr mağazasında ?

Hocam seni dahili bileşenlerde görüyorduk sonra Apple bölümüne dalıp gittiniz
1 Yanıt Yanıtla
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