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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu podcast uygulaması Instacast'in Mac OSX versiyonu kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
225
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu podcast uygulaması Instacast'in Mac OSX versiyonu kullanıma sunuldu
Kişilerin belirledikleri podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu kanalları dinleyebilmelerine imkan sağlayan iOS uyumlu Instacast uygulamasının Mac OSX versiyonu Mac App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Vemedio tarafından OS X 10.8 ve üzeri sistemleri için hazırlanan Instacast, oldukça sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile geliyor. Farklı podcast kanallarının aranmasına, diğer ortamlardan abonelik eklenmesine, çalma listeleri oluşturulmasına, podcastlerin daha sonra dinlemek üzere kayıt altına alınmasına ve bu yayınlarla etkileşime girilmesine imkan tanıyan uygulama, Instacast Cloud ile diğer bulut depolama servisleri arasında da otomatik olarak senkronizasyon yapabiliyor.
35,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlanan Instacast uygulamasına direkt olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id733258666?mt=12 Yorum Yaz
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