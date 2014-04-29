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iOS ve Mac uyumlu Clear için beklenen güncelleme yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve Mac uyumlu Clear için beklenen güncelleme yayınlandı
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel olarak çalışabilen görev yönetim uygulaması Clear, kısa süre önce müjdelenen hatırlatma özelliğine kavuştu.
Realmac Software tarafından geliştirilen ve iOS yanında Mac sistemler için özel bir versiyonu da bulunan Clear, kullanıcılara yapacakları işler için sade ve kullanışlı ara yüzü üzerinden listeler oluşturma imkanı veriyor. iCloud desteğiyle listeleri farklı cihazlar arasında senkronize edebilen uygulama, çeşitli temalar ile kişiselleştirilebiliyor ve parmak hareketleriyle rahatlıkla yönetilebiliyor. Uygulama hem Mac hem de iOS tarafında aldığı yeni güncellemeyle ise artık girilen içerikler hakkında hatırlatma yapabiliyor. Farklı cihazlar arasında senkronize edilebilen bu özelliği sayede görevlerin ya da alınacak şeylerin unutulmasını önleyebilen uygulama, yine daha önce söylendiği gibi 8-bit ile Sci-Fi (Uygulama için satın alma) ses paketlerine da kavuşuyor.
iOS için 10,99 TL, Mac içinse 20,99 TL fiyat etiketleriyle satılan Clear uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/gb/app/clear-tasks-to-do-list/id493136154?mt=8 Yorum Yaz
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