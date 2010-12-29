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iPad 2 standart USB portuyla gelebilir

8 yıl
29,5b
1
29
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu kaynaklar sayesinde çıkacak ürünler hakkında pek çok bilgiyi Twitter hesabı üzerinden dünya ile paylaşayan Mobile-Review sitesinin genel yayın yönetmeni Eldar Murtazin, iPad 2'de standart USB portuna yer verildiğini öne sürdü. Apple ile bağlantılı bir ODM üreticisindeki tanıdığının kaynaklarına dayanarak iPad 2'nin, standart USB bağlantısıyla geleceğini söyleyen Murtazin bu haberle yeni bir tartışmayı da başlattı. Zira Avrupalı yasa koyucuları, elektronik cihazlarda Micro USB portunu yaygınlaştırmayı amaçlarken, bu iddia çerçevesinde Apple, bir kez daha kendi planladığı şekilde çoğunluktan farklı bir yol izlemeyi tercih edecek gibi görünüyor.

Ocak ayında tanıtılması beklenen iPad 2 ile birlikte Apple'ın, 2011'de 60 milyondan fazla tablet bilgisayar satabileceği üzerinde duruluyor.


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BluePage 8 yıl
tablet alma kararındayım ipad i bekliyorum ama usb yoksa win7 veya android tablet almayı düşünüyorum
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dark-knight 8 yıl
usb olmayacak bence
ama sd kart girişi olacak gibime geliyor
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Rainbow6 8 yıl
Cok afedersiniz boyle bi alette usb olmamasida resmen aptallik nassi bi tasarim anlayisidir tablette olsa icinde bilgisayar kelimesi gecen bi alette usb olmayisi ... usb koysunda nasil olursa olsun bence cunku millet bu cihazi ucuz cinli rakipleriyle kiyaslamaya basladi
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FRAPS 8 yıl

Rainbow6

Cok afedersiniz boyle bi alette usb olmamasida resmen aptallik nassi bi tasarim anlayisidir tablette olsa icinde bilgisayar kelimesi gecen bi alette usb olmayisi ... usb koysunda nasil olursa olsun bence cunku millet bu cihazi ucuz cinli rakipleriyle kiyaslamaya basladi

Arkadaşım aptallık firmada değil kullanıcılarda , ıpad 2 ye usb ve ön tarafa bir tane kamera koyarlar , aynı adama 2 tane ürün satmış olur.
Gördüğün gibi nasıl olsa alıcısı bol
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sabe 8 yıl
uyanığız ya hepimiz, kimse gidip android ve benzerlerine 300 liradan fazla para vermedi valla, ciddiyim :P
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e_capkan 8 yıl
içine toz birikir.

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sabe 8 yıl
Ocakta tanıtılsa, mayısta çıksa, migros getirmezse, seneye bizede uğrar.
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zengier 8 yıl
Zaten ek aparat ile var. usb koyduktan sonra bunu o aparatin kullanim sekli disinda zaten kullandirmayacak. sadece telefonu JB yapanlarin keyfince kullanmasi icin USB mi koyacak apple ?! hic zannetmiyorum .
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Ac1DBuRN 8 yıl
Usb koyarsa bu iş biter. Galaxy tab ile bunun arasında kalıyordum ama usb port karar vermeme neden olacak bir düzenleme olur
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