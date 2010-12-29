iPad 2 standart USB portuyla gelebilir

Sahip olduğu kaynaklar sayesinde çıkacak ürünler hakkında pek çok bilgiyi Twitter hesabı üzerinden dünya ile paylaşayan Mobile-Review sitesinin genel yayın yönetmeni Eldar Murtazin, iPad 2'de standart USB portuna yer verildiğini öne sürdü. Apple ile bağlantılı bir ODM üreticisindeki tanıdığının kaynaklarına dayanarak iPad 2'nin, standart USB bağlantısıyla geleceğini söyleyen Murtazin bu haberle yeni bir tartışmayı da başlattı. Zira Avrupalı yasa koyucuları, elektronik cihazlarda Micro USB portunu yaygınlaştırmayı amaçlarken, bu iddia çerçevesinde Apple, bir kez daha kendi planladığı şekilde çoğunluktan farklı bir yol izlemeyi tercih edecek gibi görünüyor.

Ocak ayında tanıtılması beklenen iPad 2 ile birlikte Apple'ın, 2011'de 60 milyondan fazla tablet bilgisayar satabileceği üzerinde duruluyor.