iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?

Apple'ın iPhone 4'de Retina ekran kullanmasının ardından büyük çoğunluk, 2.Nesil iPad'de de piksel çözünürlüğü yüksek bir ekran kullanılmasını bekliyor ve iOS'in sistem dosyalarının içersinde yer alan 2048x1536 çözünürlüğündeki görseller bu beklentiyi yükseltiyordu. Ancak beklenen olmadı ve Apple, iPad 2 ismini verdiği 2.jenerasyon iPad'de tıpkı bir önceki nesildeki ekran çözünürlüğünü kullandı. iPad'de Retina Ekran beklentisi de böylece 3.Nesil iPad'e kaldı. Peki 3.Nesil iPad'de beklenen gerçekleşecek mi ?

İlk başta iPad 3'ün kullanıcıyla buluşacağı tarihle ilgili iki olasılığı sizlere aktaralım. Bunlardan birincisi herkesin tahmin edeceği üzere 2012 yılının Mart-Nisan dönemi. Tıpkı geçmiş nesillerde olduğu gibi, eğer Apple, iPhone'un takviminde yaptığı değişikliği iPad'de yapmazsa gelecek senenin ilk aylarında 3.Nesil iPad görücüye çıkar, takip eden Mart- Nisan aylarında da satışa sunulur.

Biraz şaşırtıcı olan ikinci olasılık ise 3.Nesil iPad'in 2011 yılının son döneminde satışa sunulacak. Bu olasılığı dillendiren kaynakların önemli kaynaklar olması da iddianın gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Örneğin Apple'a yakınlığı ile bilinen Daring Fireball'ın kurucusu John Gruber, Şubat ayında iPad 2'nin tanıtımında önce Apple'ın iPad'lerin tanıtımını iPod'lar ile birlikte Eylül ayında gerçekleştireceğini fakat orjinal iPad'den o döneme kadar 1,5 sene gibi pazar için uzun bir süre bulunmasından dolayı Apple'ın kullanıcıları bu kadar bekletemeyeceğini dile getirmişti. Gruber'ın bu sözlerini iPad 2 ile Apple, kullanıcıların 1,5 sene beklemesinin önüne geçecek; Eylül ayında da 3.Nesil iPad'i tanıtacak şeklinde yorumlamak mümkün.

Gruber'ın açıklamalarıyla paralellik gösteren diğer açıklama ise Tayvan'dan. Tayvan'lı The Economic Daily News'in son haberine göre de pazardaki agresif karşı atağını 2011 yılının 4.çeyreğinde yapacağını söylediği Apple'ın iPad 2 güncellemesinin altında yatan temel neden pazarda lider durumda olan şirketin artan zorlu rakipler karşısında elini güçlendirerek liderliğini korumak istemesi ve . Diğer bir deyişle; 2010 yılında iPad ile liderliğe oturan Apple, iPad ile yarışan rakiplerinin önüne iPad 2'i yeni hedef olarak koydu; bu sayede Apple, rakiplerinin işini bir süre daha zorlaştırdı (Örneğin Galaxy Tab'in iPad 2'den sonra yeniden revizyon geçirmesi buna örnek gösterilebilir).

Haberimizin başında sorduğumuz sorunun cevabına gelelim. 3.Nesil iPad Retina Ekran sahip olacak mı ? Muhtemelen evet. Bu cevabı vermemizin temel nedeni ise yine iOS'in sistem dosyaları. iOS 5 üzerinde çalışmalarına devam eden geliştiricilerin Twitter.framework gibi sistem dosyalarında buldukların görsellerin hem iPad ve iPad 2'nin mevcut çözünürlüğüyle uyumlu olan hem de 2 kat daha yüksek çözünürlükte iki farklı halinin bulunması ve Apple'ın bir önceki nesilde ekran çözünürlüğünü arttırmamış olması 3.Nesil iPad'deki Retina Ekran olasılığını daha da arttırıyor.

Ayrıca şunu iki şeyi belirtmekte fayda var; 3.Nesil iPad'de daha yüksek çözünürlük ekran çok daha güçlü bir GPU anlamına geliyor. Apple'ın büyük olasılıkla A6 işlemcisini kullanacağı iPad 3'ün GPU yönünün yeni işlemciyle daha güçlü olacağı muhtemel. Diğer taraftan iPhone 4'ün 326 DPI'lık ekrana sahip olması iPad'in retina ekrana sahip olması için de benzer bir yoğunluğa sahip olması gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü iPad yapısı gereği gözden iPhone'a göre daha uzakta kullanıldığı için ekranının daha düşük piksel yoğunluğuna sahip olması (örneğin beklendiği gibi 264 DPI) iPhone 4'deki 326 DPI'lık ekranın gözde yaptığı etkiyi yapmasına neden oluyor.

iOS 5 Newsstand'den

Twitter.framework'den; gerçek boyutları için görselleri tıklayınız. (1.Görsel; 1024x768 piksel, 2.Görsel; 2048x1536)