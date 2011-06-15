Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?

7 yıl
8,2b
1
29
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?
Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPhone 4'de Retina ekran kullanmasının ardından büyük çoğunluk, 2.Nesil iPad'de de piksel çözünürlüğü yüksek bir ekran kullanılmasını bekliyor ve iOS'in sistem dosyalarının içersinde yer alan 2048x1536 çözünürlüğündeki görseller bu beklentiyi yükseltiyordu. Ancak beklenen olmadı ve Apple, iPad 2 ismini verdiği 2.jenerasyon iPad'de tıpkı bir önceki nesildeki ekran çözünürlüğünü kullandı. iPad'de Retina Ekran beklentisi de böylece 3.Nesil iPad'e kaldı. Peki 3.Nesil iPad'de beklenen gerçekleşecek mi ?

İlk başta iPad 3'ün kullanıcıyla buluşacağı tarihle ilgili iki olasılığı sizlere aktaralım. Bunlardan birincisi herkesin tahmin edeceği üzere 2012 yılının Mart-Nisan dönemi. Tıpkı geçmiş nesillerde olduğu gibi, eğer Apple, iPhone'un takviminde yaptığı değişikliği iPad'de yapmazsa gelecek senenin ilk aylarında 3.Nesil iPad görücüye çıkar, takip eden Mart- Nisan aylarında da satışa sunulur.

Biraz şaşırtıcı olan ikinci olasılık ise 3.Nesil iPad'in 2011 yılının son döneminde satışa sunulacak. Bu olasılığı dillendiren kaynakların önemli kaynaklar olması da iddianın gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Örneğin Apple'a yakınlığı ile bilinen Daring Fireball'ın kurucusu John Gruber, Şubat ayında iPad 2'nin tanıtımında önce Apple'ın iPad'lerin tanıtımını iPod'lar ile birlikte Eylül ayında gerçekleştireceğini fakat orjinal iPad'den o döneme kadar 1,5 sene gibi pazar için uzun bir süre bulunmasından dolayı Apple'ın kullanıcıları bu kadar bekletemeyeceğini dile getirmişti. Gruber'ın bu sözlerini iPad 2 ile Apple, kullanıcıların 1,5 sene beklemesinin önüne geçecek; Eylül ayında da 3.Nesil iPad'i tanıtacak şeklinde yorumlamak mümkün.

Gruber'ın açıklamalarıyla paralellik gösteren diğer açıklama ise Tayvan'dan. Tayvan'lı The Economic Daily News'in son haberine göre de pazardaki agresif karşı atağını 2011 yılının 4.çeyreğinde yapacağını söylediği Apple'ın iPad 2 güncellemesinin altında yatan temel neden pazarda lider durumda olan şirketin artan zorlu rakipler karşısında elini güçlendirerek liderliğini korumak istemesi ve . Diğer bir deyişle; 2010 yılında iPad ile liderliğe oturan Apple, iPad ile yarışan rakiplerinin önüne iPad 2'i yeni hedef olarak koydu; bu sayede Apple, rakiplerinin işini bir süre daha zorlaştırdı (Örneğin Galaxy Tab'in iPad 2'den sonra yeniden revizyon geçirmesi buna örnek gösterilebilir).

Haberimizin başında sorduğumuz sorunun cevabına gelelim. 3.Nesil iPad Retina Ekran sahip olacak mı ? Muhtemelen evet. Bu cevabı vermemizin temel nedeni ise yine iOS'in sistem dosyaları. iOS 5 üzerinde çalışmalarına devam eden geliştiricilerin Twitter.framework gibi sistem dosyalarında buldukların görsellerin hem iPad ve iPad 2'nin mevcut çözünürlüğüyle uyumlu olan hem de 2 kat daha yüksek çözünürlükte iki farklı halinin bulunması ve Apple'ın bir önceki nesilde ekran çözünürlüğünü arttırmamış olması 3.Nesil iPad'deki Retina Ekran olasılığını daha da arttırıyor.

Ayrıca şunu iki şeyi belirtmekte fayda var; 3.Nesil iPad'de daha yüksek çözünürlük ekran çok daha güçlü bir GPU anlamına geliyor. Apple'ın büyük olasılıkla A6 işlemcisini kullanacağı iPad 3'ün GPU yönünün yeni işlemciyle daha güçlü olacağı muhtemel. Diğer taraftan iPhone 4'ün 326 DPI'lık ekrana sahip olması iPad'in retina ekrana sahip olması için de benzer bir yoğunluğa sahip olması gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü iPad yapısı gereği gözden iPhone'a göre daha uzakta kullanıldığı için ekranının daha düşük piksel yoğunluğuna sahip olması (örneğin beklendiği gibi 264 DPI) iPhone 4'deki 326 DPI'lık ekranın gözde yaptığı etkiyi yapmasına neden oluyor.

iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?
Tam Boyutta Gör

iOS 5 Newsstand'den

iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?
Tam Boyutta Gör

Twitter.framework'den; gerçek boyutları için görselleri tıklayınız. (1.Görsel; 1024x768 piksel, 2.Görsel; 2048x1536)

iPad 3, 264 DPI'lık ekrana sahip olacak mı ?
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NDS 7 yıl en beğenilen
Retine ekran dedeginiz teknoloji nedir öyle bişi var mı?

Çözünürlüğü arttırılmış lcd'ye retina diyorlar başka bir espirisi yok
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
QoS 7 yıl
DH Misafiri

Dual core bu çözünürlüğü kaldırmaz. Muhtemelen ipad3 quad core olacaktır.

ne alaka full screen 16xAA mı yapacak ki "kaldıramaz"
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Dual core bu çözünürlüğü kaldırmaz. Muhtemelen ipad3 quad core olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
tamamen sallamasyon bi haber macbook pro 17"lerde bile 1920x1200 cozunurluk varken ipad e 2048x1536 gibi cozunurluk gelmesi imkansiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 7 yıl
Eger apple rakiplerinden korksa iphone 5i cikartirdi.ipadin adam gibi rakibimi varki.bence applr artik eylulde iphone ipad ipodlari hep beraber tanitim hepsini aradan cikaracak.buda yeni ipad 1.5 sene sonra demek.bence normal
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl
patrain
Isınma sorunları olcaktır. Yakında tabletlerde de fan görmeye başlıcaz galiba. Artık onada nasıl tablet diyeceğiz bilemiyorum.

Isinma sorunu olursa Apple koymaz. Tabletlerde fan var bu arada, Windows olanlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl

Centauri

patrain

Isınma sorunları olcaktır. Yakında tabletlerde de fan görmeye başlıcaz galiba. Artık onada nasıl tablet diyeceğiz bilemiyorum.


Isinma sorunu olursa Apple koymaz. Tabletlerde fan var bu arada, Windows olanlarda.



biliyorum onlarda oldugunu ama ne kadar tablet denebilir ki 1 kg alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl
Isınma sorunları olcaktır. Yakında tabletlerde de fan görmeye başlıcaz galiba. Artık onada nasıl tablet diyeceğiz bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl
umutarslan.com
50inç tvlerde bile 1920x1080 var.10inç ekrana ne kadar gerekli tartışılır.bence ipadleri 16:9 yapmaya baksınlar.Filmler tam oturmuyor. 128gb ve üzeri depolama alanı gelmesi yada dahili sd kart yuvası biraz daha iyi olur

iPad 16:9 olmayacak. 16:9 paneller su an daha ucuz ve daha kucuk, ama Apple elde dengesiz olacagi icin kullanmiyor. 4:3 Ele cok daha iyi oturuyor ve cok daha dengeli duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl
NDS
Retine ekran dedeginiz teknoloji nedir öyle bişi var mı?
Çözünürlüğü arttırılmış lcdye retina diyorlar başka bir espirisi yok

10 inc ekran 2048x1536!!! Baska esprisi yok! Cok komik oluyorsunuz.Daha ne esprisi olsun ya? Cildirdiniz mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 7 yıl

Centauri
NDS
Retine ekran dedeginiz teknoloji nedir öyle bişi var mı?
Çözünürlüğü arttırılmış lcdye retina diyorlar başka bir espirisi yok

10 inc ekran 2048x1536!!! Baska esprisi yok! Cok komik oluyorsunuz.Daha ne esprisi olsun ya? Cildirdiniz mi?

yuksek cozunurlugunden baska ozelligi var mi yok? ayrica benim 23" monitorum 1920x1080 cozunurluk verebiliyorki bu bir blu-ray film demek ama sen 10" inc te o kadar yuksek cozunulurlukle blu-ray den fazlasini izleyebileceksen ipad 3 cikinca alir kullanirsin neden bilmiyorum ama durup dururken satasmaya çabasindasin?? tablette film izlemek istersen bu 16:9 oraninda olmali tam ekran olunca altta uste siyah bosluklar kaliyor ve artik tum filmler 16:9 formatinda oldugu icin bunu bile bile 4:3 formatinda tabletlere sicak bakmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
50inç tvlerde bile 1920x1080 var.10inç ekrana ne kadar gerekli tartışılır.bence ipadleri 16:9 yapmaya baksınlar.Filmler tam oturmuyor. 128gb ve üzeri depolama alanı gelmesi yada dahili sd kart yuvası biraz daha iyi olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
bilmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tube Screamer 7 yıl
Evet, evet ...olsun tabi neden olmasın, ipad2 almamamın tek sebebi 3'ün daha radikal değişiklikler ile gelecek olması idi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8227 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, tablet ve
2 etiket daha a5 a6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Flaş disk pazarının durumu ve geleceği "Sandisk ile özel röportaj" 7 yıl Türk Telekom, Motorola Xoom'u satışa sundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim