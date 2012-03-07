iPad 3 Lansmanı Canlı Yayın! Sona Erdi :)

Bu akşam saat 19:00'dan itibaren Apple iPad 3 lansmanını canlı olarak sizlere aktaracağız. Canlı video yayınımızda sizlerden gelen soru ve yorumları da yayınlama şansımız olacak. Tabi yolculukları sırasında etkinliği takip etmek isteyenler için gelişmeleri an an yazılı blog ile aktarmaya devam edeceğiz.



Canlı yayınımız sona erdi. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.

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