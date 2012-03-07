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iPad 3 Lansmanı Canlı Yayın! Sona Erdi :)

7 yıl
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iPad
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu akşam saat 19:00'dan itibaren Apple iPad 3 lansmanını canlı olarak sizlere aktaracağız. Canlı video yayınımızda sizlerden gelen soru ve yorumları da yayınlama şansımız olacak. Tabi yolculukları sırasında etkinliği takip etmek isteyenler için gelişmeleri an an yazılı blog ile aktarmaya devam edeceğiz.

Canlı yayınımız sona erdi. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. 

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eng304 7 yıl en beğenilen
Site çökmezse görüşürüz.
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Kumandan 7 yıl
Konu hortlatana ceza verirler, rezerve dedikleri saçma sapan mesajlarla ile konunun içine edenlere ses yok ... Daha ortada hiçbirşey yok ve 8 sayfa rezervasyon var ... Yönetim İstifa !
Konu hortlatana ceza verirler, rezerve dedikleri saçma sapan mesajlarla ile konunun içine edenlere ses yok ... Daha ortada hiçbirşey yok ve 8 sayfa rezervasyon ...
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seyitonbaşi 7 yıl
türkcell katkı yapıyosa olacağı budur :)
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kujo 7 yıl
Arkadaslar bende on siparis verecegim. Yanliz soyle bir durum var arkadas 23 unde donuyor. Yetisirmi acaba? Bostonda kendisi
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MattPegasus 7 yıl
4g Türkiye'ye 2 sene sonra gelir heralde zaten şuan ülkede 4g destekli cihaz çok az.
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DEsemi22 7 yıl
Bende siparis verdim hemen ciktigindami gelir acaba? 16 .03.2012 ?
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