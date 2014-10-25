iPad Air 2 de bükülüyor





iPhone 6 Plus modelinin ince yapısı nedeniyle kolayca bükülebiliyor oluşu Bendgate adıyla bir tartışmanın başlamasına da neden olmuştu. Apple olayın az sayıda kullanıyı etkilediğini belirtse de sorun iPad Air 2'ye sıçramış görünüyor.





6.1mm kalınlığı ile dünyanın en ince ikinci tableti konumunda olan iPad Air 2 bu ince yapısı nedeniyle yine Bendgate mağduru olmuş durumda. Ortaya çıkan ilk videolarda iPad Air 2 sağlamlığını muhafaza ediyordu. Ancak yeni videolarda kullanıcılar iki eliyle rahat bir şekilde tableti bükebiliyor.





iPhone 6 Plus modelinin kolayca bükülmesi cebimizde taşıyacağımız için oldukça önemli bir konu haline geldi. Ancak iPad Air 2 taşıma pozisyonları nedeniyle bükülmeye sebep olacak bir durum içerisine girmeyecektir. Bu bakımdan modelin bükülme konusu sadece bu videolara özgü olarak kalabilir.





