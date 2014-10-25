iPad Air 2 de bükülüyor

Haber Editörü
iPhone 6 Plus modelinin ince yapısı nedeniyle kolayca bükülebiliyor oluşu Bendgate adıyla bir tartışmanın başlamasına da neden olmuştu. Apple olayın az sayıda kullanıyı etkilediğini belirtse de sorun iPad Air 2'ye sıçramış görünüyor.
6.1mm kalınlığı ile dünyanın en ince ikinci tableti konumunda olan iPad Air 2 bu ince yapısı nedeniyle yine Bendgate mağduru olmuş durumda. Ortaya çıkan ilk videolarda iPad Air 2 sağlamlığını muhafaza ediyordu. Ancak yeni videolarda kullanıcılar iki eliyle rahat bir şekilde tableti bükebiliyor.
iPhone 6 Plus modelinin kolayca bükülmesi cebimizde taşıyacağımız için oldukça önemli bir konu haline geldi. Ancak iPad Air 2 taşıma pozisyonları nedeniyle bükülmeye sebep olacak bir durum içerisine girmeyecektir. Bu bakımdan modelin bükülme konusu sadece bu videolara özgü olarak kalabilir.
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İPhone 6 da bende arka cepte kullanıp ters bir hareket yapmadıkça kolay bir yamulma olacağını sanmam. Yani alacak olanlar bu kadar düşük özellikte bir telefona o parayı vermeyi dert etmiyor ise alabilir.
Ancak İPhone 6+ ta olay farklı. İnceledim videoları, telefon hepsinde aynı noktadan yamuluyor. Basıncın uygulandığı nokta farketmeksizin. Telefonun kasasında ses tuşunun altında ciddi bir zayıflık var. Ve tüm yüzeye baskı aldığında bu noktadan kolayca bükülüyor telefon.
Başlığı görünce aklıma ilk bu geldi.
Kısa ve net özet bu. Tablette telefondaki gibi bir bükülme senaryosu olmayacaktır. Kaldı ki diğer tabletler de en fazla benzer direnç sağlar gibi. Zira tablette boyut büyüdüğü için direnç azalıyor.
ne güldüm ama 1500 ver çantaya koy, otobüste yada araba da hafif sıkışırsa.
eğilebilir demektir.
demekki neymiş her yeni model iyi demek değilmişşşşş.