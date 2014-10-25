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iPad Air 2 de bükülüyor

4 yıl
2,1b
1
279
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Air 2 de bükülüyor

iPhone 6 Plus modelinin ince yapısı nedeniyle kolayca bükülebiliyor oluşu Bendgate adıyla bir tartışmanın başlamasına da neden olmuştu. Apple olayın az sayıda kullanıyı etkilediğini belirtse de sorun iPad Air 2'ye sıçramış görünüyor. 

6.1mm kalınlığı ile dünyanın en ince ikinci tableti konumunda olan iPad Air 2 bu ince yapısı nedeniyle yine Bendgate mağduru olmuş durumda. Ortaya çıkan ilk videolarda iPad Air 2 sağlamlığını muhafaza ediyordu. Ancak yeni videolarda kullanıcılar iki eliyle rahat bir şekilde tableti bükebiliyor. 

iPhone 6 Plus modelinin kolayca bükülmesi cebimizde taşıyacağımız için oldukça önemli bir konu haline geldi. Ancak iPad Air 2 taşıma pozisyonları nedeniyle bükülmeye sebep olacak bir durum içerisine girmeyecektir. Bu bakımdan modelin bükülme konusu sadece bu videolara özgü olarak kalabilir. 



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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bende ipad air 1 var daha 6 aydır kullanıyorum ve ipad tam tamına 4 defa kırıldı
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techniquest35 4 yıl
Benim anlamadığım nokta hangi tableti ve ya telefonu zorlandığınız kırmak için bu şekli almadı ve ya parçalamadı merak ediyorum. Videodaki arkadaşın aklıyla ilgili sorun olduğunu düşünüyorum.
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gHouse 4 yıl
Bu konuyu gördüğüm iyi oldu siparişimi iptal edeyim çünkü ben yeni aldığım tablet ve telefonlarımı tüm kuvvetimle bükmeye çalışırım.
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starlords 4 yıl
şu milletteki kırma arzusunu ah bir anlasam
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DigitalWorld 4 yıl
Bunun dışında konu İPhone 6 ya da sıçramış. Biri arkadaşımda İPhone 6 var dar pantalon giyer yamulma yok demiş falan.
İPhone 6 da bende arka cepte kullanıp ters bir hareket yapmadıkça kolay bir yamulma olacağını sanmam. Yani alacak olanlar bu kadar düşük özellikte bir telefona o parayı vermeyi dert etmiyor ise alabilir.
Ancak İPhone 6+ ta olay farklı. İnceledim videoları, telefon hepsinde aynı noktadan yamuluyor. Basıncın uygulandığı nokta farketmeksizin. Telefonun kasasında ses tuşunun altında ciddi bir zayıflık var. Ve tüm yüzeye baskı aldığında bu noktadan kolayca bükülüyor telefon.
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DigitalWorld 4 yıl
"iPhone 6 Plus modelinin kolayca bükülmesi cebimizde taşıyacağımız için oldukça önemli bir konu haline geldi. Ancak iPad Air 2 taşıma pozisyonları nedeniyle bükülmeye sebep olacak bir durum içerisine girmeyecektir. Bu bakımdan modelin bükülme konusu sadece bu videolara özgü olarak kalabilir. "
Başlığı görünce aklıma ilk bu geldi.
Kısa ve net özet bu. Tablette telefondaki gibi bir bükülme senaryosu olmayacaktır. Kaldı ki diğer tabletler de en fazla benzer direnç sağlar gibi. Zira tablette boyut büyüdüğü için direnç azalıyor.
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Seko92 4 yıl
Hala mı bitmedi bu konu ya ? Üzerinde konuşulacak mevzu değil, millet üç gündür yazıyor.
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silver1978 4 yıl
:)))))))))))))))))
ne güldüm ama 1500 ver çantaya koy, otobüste yada araba da hafif sıkışırsa.
eğilebilir demektir.
demekki neymiş her yeni model iyi demek değilmişşşşş.
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mesincır 4 yıl
Tersli düzlü kullanırsınız. Bir öne, bir arkaya yamulur. Ortası bulunur. Düzelmiş olur
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Dağılın 4 yıl
elastik ipad cikinca bu bukuculer ne yapacak merak ediyorum
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berkan28 4 yıl
bükmenin de b.kunu çıkardılar artık. eleman i pad bükülüyor işte şöyle böyle diye video yayınlıyor ama ön kamera çekimine gene i phone kullanıyor. hem kötüle hemde vazgeçeme. o da iyimiş. kekoların canları sıkılıyor fırsat bu fırsat hazır yurt dışında apple da ucuz ya (arap yağı bol bulunca misalı.. anlayan anladı) meşhur oluruz belki diye parçalayıp video çeker oldular.
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