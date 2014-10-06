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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air 2 ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Air 2 ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın bu ay ortasında düzenleyeceği tahmin edilen iPad etkinliğinde yeni nesil iPad modelleri görücüye çıkacak. Hakkında pek fazla bilgi sızmayan yeni iPad modelleri ile ilgili şimdiye kadar ki en detaylı sızıntılar gündeme geldi. 

Kaynaklar firma içerisinden iPad Air 2 ile ilgili görselleri ve ayrıntılı donanım detaylarını elde ettiğini belirtiyor. Ancak gizliliğin ortaya çıkmaması açısından görseller yayınlanmamış ve sadece metin tabanlı bilgiler paylaşılmış. 

Bilgilere göre iPad Air 2 kaplama ekranı ve LCD paneli tek bir katmanda toplayarak daha ince bir ekran elde ediyor. Kasa kalınlığını da etkileyen bu yöntem sayesinde iPad Air 2 modeli 7mm civarında bir kalınlık sunacak ve Apple modeli en ince 10 inçlik tablet sloganı ile tanıtacak. Ekran üretimini TPK, GIS, Sharp, Samsung ve LG firmaları yapıyor. 

iPhone 6  serisinde olduğu gibi alt kısımda tek bir hoparlör ızgarasına yer veriliyor ancak delikler haliyle biraz daha büyük boyutta. Genel tasarım ise iPad Air ile benzer olacak. 

İnceliğe katkı sağlamak açısından sessize alma butonu tamamen kaldırılıyor ve ses butonları da biraz daha inceltiliyor. Üst kısımdaki mikrofonlar da arka kamera modülünün hemen yanına alınmış. 

iPad Air 2 kamera konusunda da iyileştirmeler içeriyor. Arka kamera 8MP çözünürlüğe yükselirken, ön kamera da 720p çözünürlükte FaceTime HD görüşmeler yapacak şekilde optimize edilecek. 

iPhone 6 serisindeki A8 yongasetinin iPad Air 2 modelinde biraz daha hızlanacağı belirtilirken, RAM boyutu da 2GB'a yükselecek. Ayrıca bataryanın biraz daha fazla kullanım süresi sunacağı ifade ediliyor. 16GB seçeneğinin kalkacağı model 32GB/64GB/128GB seçenekleri sunacak. 

İki nesildir iPhone modellerinde kendisine yer bulan Touch ID parmak izi okuyucu nihayet iPad Air 2 modeline de geliyor. Apple Pay sistemine de ev sahipliği yapacak olan iPad Air 2 bununla birlikte NFC olmadığı için sadece çevrimiçi alışverişlerde kullanacak. iPad Air 2 ile altın renk seçeneğinin de iPad ailesine geleceği iddialar arasında. 

Yeni iPad modelleri ile ilgili bilinenler bu kadarken yeni nesil iPad mini Retina ile ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkmış değil. Resmi etkinlikte Apple'ın neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.  

http://themichaelreport.com/2014/10/06/this-is-the-ipad-air-2/ Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl
Ipad 4 kullanıcısı olarak hiçbir yenilik beklemiyorum açıkcası. Daha ince, daha hafif daha hızlı diyecekler olacak bitecek tıpkı air 1'deki gibi.
Üretkenliğe yönelik ayrıca bir de Ipad pro modeli çıkar ve özel stylus veya benzeri bir teknoloji ile gelirse o zaman ilgimi çeker ve ciddi şekilde düşünürüm. Tablet satışları azalıyor diye haber vardı,
değişiklik yapmadan hızlandırıp hızlandırıp aynı şeyi piyasaya sürerseniz tabi ki millet yeniden satın almaz.
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scorpion1916 4 yıl
yamulan ipadler yolda :D
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alimmm78 4 yıl scorpion1916
scorpion1916
yamulan ipadler yolda :D

Evet
Bence inceltirse hata yapar biraz su an ideal. Ne gerek var ince yapmaya. Ince yapacaklarina pili arttirsin icine birseyler eklesin. Veya
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aesca 4 yıl
ki'lere dikkat.!!!!!!!
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BekirTemel 4 yıl
Bu cihaz olmuş.
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Mustang__TR 4 yıl
Yine tablet piyasasının lideri iPad olacak gibi.
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theasus 4 yıl
Artık veri aktarma olaylarını kolaylastirmalari lazım
Bi film bi albüm yüklemek bu kadar uzun surmemeli
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Apple Specialist 4 yıl
Millet fakir zengin haberi yapiyor issizlik zor :-)

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Batterx One 4 yıl
Ayni pil boyututla gelir. A8 islemci 1 gb ram 5mp kamera touch id bekliyorum ben. Ekranin piksel sayisi artabilir ayrica. Ancak rami yukseltmezler gibime geliyor.
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tamtamam 4 yıl
2 gb ram olduğuna göre multitasking geliyor olabilir.
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mafaky 4 yıl tamtamam
tamtamam

2 gb ram olduğuna göre multitasking geliyor olabilir.

Benim tahminime göre iPad Air 2'de 2GB Ram'ı (ve haliyle de multitasking'i) es geçip bunları 2015 ilk yarısında (belki de ilk çeyreği sonlarında) piyasaya sürecekleri ve A8X işlemciyle geleceği söylenen 12" (veya 12.9") retina ekranlı iPad PRO modelinde vereceklerdir.
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Tekkendeki Panda 4 yıl
1150-1400 falan olursa pc yerine alırım bi ipad 2
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