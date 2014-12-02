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iPad Air Plus maket videosu internete düştü

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Air Plus maket videosu internete düştü

Apple'ın artık bu tür olayların çok üzerine gitmek istemediğinden midir bilinmez, son iki yıldır iOS cihazları ile ilgili sanki üretim bandından çekip alınmışçasına gerçekçi sızıntılar yaşanıyor. Bu sayede iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin neye benzediğini çok önceden görebildik. Şimdi benzer bir durum iPad Air Plus konusunda yaşanıyor. 

Kısa süre önce tasarım şeması internete sızdırılan iPad Air Plus modelinin bu kez maketi ile çekilmiş bir kaşılaştırma videosu ortaya çıktı. 12.2 inçlik iPad Air Plus modelinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ancak önceki tecrübelere dayanarak maketin satışa çıkacak bir modeli temsil ettiği düşünülebilir. 

Videoda iPad Air Plus modeli iPhone 6, MacBook ve iPad Air 2 gibi pek çok Apple ürünü ile karşılaştırılıyor ve boyutu hakkında bilgi verilmeye çalışılıyor. Maketin kılıf üreticilerine gönderilmiş bir örnek olması ihtimali de mevcut. 

Apple'ın profesyonellere yönelik olarak hazırladığı iddia edilen iPad Air Plus modelinde 12.2 inçlik ekranın yanında güçlü A9 yongaseti, 4 kenarda hoparlör, 7mm incelik, ekran boyutunu doldurmak için özel olarak optimize edilmiş iOS işletim sistemi gibi özelliklerin olacağı belirtiliyor.  



http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/new-video-sizes-ipad-air-plus-up-with-current-apple-devices-1275171 Yorum Yaz
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Drago 4 yıl
Ayrıca cihazın prototipi çıkmadan kılıf üretiminede göndermeleri ilginçmiş
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ounomaus 4 yıl
apple reklamları için en basit e2 falan da tv reklamları görebilirsiniz bu kadar iğrenç reklam görmedim açıkça çok kötü daha büyük daha özellikli falan viyaklıyorlar izlerken karşıdaki insan izlerken saçma oluşunda rahatsız oluyor
yukardaki video reklamlardan daha iyi bence
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gamefry 4 yıl
Bu video'dan sizinti bir maket ipad air plus oldugunu nereden cikardiniz?
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kule_genclik 4 yıl
ekrani ikiye bolsek yeter. tabi bunun ipad air plus la ilgisi yok. ama daha buyuk ipadin cift isletim sistemli olmadikca ki utopya bu konu bi artisi da yok. soyle ki airleri silmesi lazim o da olmaz zaten cakallar iki seyi de ayri ayri guzel satiyor..
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engurlu 4 yıl
Duvara asma aparati da var mi yaninda ??
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swat882 4 yıl
ne ios u yav ????????
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strathmorea 4 yıl
Ta seneye eylül ayına kadar hiç bir IPad duyurulmayacağını bildiğimiz için ortam ısıtma turları çok erken başlamış diyebiliriz.
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carman 4 yıl
video da ürün değil sanki basılmış bir kağıt parçası var gibi duruyor nedense
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İstan34bul 4 yıl
Ucuz tabletler vardır ya hani kalın çerçeveli aynı ona benzemiş.

Tablet dediğinde sıfır köşe olmalı.Resmen resim tablosu gibi olmuş
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Uacellat_62 4 yıl
Çerçevenin tableti var çok iğrenç görünüyor, umarım gerçek değildir bu sızıntı
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