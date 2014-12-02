iPad Air Plus maket videosu internete düştü





Apple'ın artık bu tür olayların çok üzerine gitmek istemediğinden midir bilinmez, son iki yıldır iOS cihazları ile ilgili sanki üretim bandından çekip alınmışçasına gerçekçi sızıntılar yaşanıyor. Bu sayede iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin neye benzediğini çok önceden görebildik. Şimdi benzer bir durum iPad Air Plus konusunda yaşanıyor.





Kısa süre önce tasarım şeması internete sızdırılan iPad Air Plus modelinin bu kez maketi ile çekilmiş bir kaşılaştırma videosu ortaya çıktı. 12.2 inçlik iPad Air Plus modelinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ancak önceki tecrübelere dayanarak maketin satışa çıkacak bir modeli temsil ettiği düşünülebilir.





Videoda iPad Air Plus modeli iPhone 6, MacBook ve iPad Air 2 gibi pek çok Apple ürünü ile karşılaştırılıyor ve boyutu hakkında bilgi verilmeye çalışılıyor. Maketin kılıf üreticilerine gönderilmiş bir örnek olması ihtimali de mevcut.





Apple'ın profesyonellere yönelik olarak hazırladığı iddia edilen iPad Air Plus modelinde 12.2 inçlik ekranın yanında güçlü A9 yongaseti, 4 kenarda hoparlör, 7mm incelik, ekran boyutunu doldurmak için özel olarak optimize edilmiş iOS işletim sistemi gibi özelliklerin olacağı belirtiliyor.







http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/new-video-sizes-ipad-air-plus-up-with-current-apple-devices-1275171