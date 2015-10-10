iPad Pro Ekim ayı içerisinde satışa çıkabilir

Apple'ın en büyük dokunmatik ekranlı ürünü iPad Pro bir ay önce iPhone 6S ve 6S+ ile birlikte resmiyete kavuştu ancak hala satışa çıkmış değil. Şirkete yakınlığı ile bilinen 9to5mac sitesi ise tabletin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.





Daha önce tabletin Kasım ayında son kullanıcılarla buluşacağı söyleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft etkinliğinde iPad Pro'nun rakibi diyebileceğimiz Surface Pro 4 tableti tanıtıldı. Microsoft ön siparişleri almaya da şimdiden başlarken ürünün 26 Ekim'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu durum Apple'ın iPad Pro için belirlediği çıkış tarihini öne çekmesinin sebebi olabilir.



iPad Pro modeli hakkında teknik detayları hatırlamak isteyenler İddiaya göre iPad Pro modeli Ekim ayının sonlarına doğru satın alınabilir olacak. İlk etapta yalnızca Apple web sitesi üzerinden satılması planlanan tablet daha sonra Kasım'ın ilk haftalarında mağazalarda da sergilenecek. Aynı tarihlerin Apple TV için de geçerli olduğu iddia ediliyor.Daha önce tabletin Kasım ayında son kullanıcılarla buluşacağı söyleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft etkinliğinde iPad Pro'nun rakibi diyebileceğimiz Surface Pro 4 tableti tanıtıldı. Microsoft ön siparişleri almaya da şimdiden başlarken ürünün 26 Ekim'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu durum Apple'ın iPad Pro için belirlediği çıkış tarihini öne çekmesinin sebebi olabilir.iPad Pro modeli hakkında teknik detayları hatırlamak isteyenler buraya tıklayarak haberimize göz atabilirler.

http://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_will_be_available_to_order_in_late_october_rumor_says-news-14388.php