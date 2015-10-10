iPad Pro Ekim ayı içerisinde satışa çıkabilir

Apple'ın en büyük dokunmatik ekranlı ürünü iPad Pro bir ay önce iPhone 6S ve 6S+ ile birlikte resmiyete kavuştu ancak hala satışa çıkmış değil. Şirkete yakınlığı ile bilinen 9to5mac sitesi ise tabletin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.
İddiaya göre iPad Pro modeli Ekim ayının sonlarına doğru satın alınabilir olacak. İlk etapta yalnızca Apple web sitesi üzerinden satılması planlanan tablet daha sonra Kasım'ın ilk haftalarında mağazalarda da sergilenecek. Aynı tarihlerin Apple TV için de geçerli olduğu iddia ediliyor.
Daha önce tabletin Kasım ayında son kullanıcılarla buluşacağı söyleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft etkinliğinde iPad Pro'nun rakibi diyebileceğimiz Surface Pro 4 tableti tanıtıldı. Microsoft ön siparişleri almaya da şimdiden başlarken ürünün 26 Ekim'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu durum Apple'ın iPad Pro için belirlediği çıkış tarihini öne çekmesinin sebebi olabilir.
iPad Pro modeli hakkında teknik detayları hatırlamak isteyenler buraya tıklayarak haberimize göz atabilirler.
Daha önce tabletin Kasım ayında son kullanıcılarla buluşacağı söyleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft etkinliğinde iPad Pro'nun rakibi diyebileceğimiz Surface Pro 4 tableti tanıtıldı. Microsoft ön siparişleri almaya da şimdiden başlarken ürünün 26 Ekim'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu durum Apple'ın iPad Pro için belirlediği çıkış tarihini öne çekmesinin sebebi olabilir.
iPad Pro modeli hakkında teknik detayları hatırlamak isteyenler buraya tıklayarak haberimize göz atabilirler.
http://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_will_be_available_to_order_in_late_october_rumor_says-news-14388.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vay be. 4 GB ram ile gelen cihaza keşke 3 GB ramle gelseydi diyen ilk kişisiniz herhalde. Her şeyi yanlış anlamışsınız. Daha güçlü olsaydı dediğiniz cihaz (Apple'ın sözlerini baz alarak konuşuyorum, gerçek cihazı daha göremedik sonuçta), iPad Air 2'den gpu bakımından 2 kat, cpu bakımından 1.8 kat daha güçlü deniyor. Cihazın tanıtımında aynı anda 3 tane 4k video işleyebileceğini gösterdiler. Hatta dediler ki A9X, son 12 ayda satılan taşınabilir pc'lerin %80'inden daha güçlü bir cpu'ya sahip. Bu söylemler ve iddialarla iPad pro bence beklentilerden de daha hızlı ve güçlü bir SoC'a sahip. Gerçek hayattaki durumu tabi cihazı deneyince göreceğiz ama şimdiki tabloya göre iPad pro'ya güçsüz demek, Burj Khalifa'ya kısa olmuş bu bina demek gibi bir şey.