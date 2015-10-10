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iPad Pro Ekim ayı içerisinde satışa çıkabilir

3 yıl
7,6b
1
30
iPad
Oğuz Avcı
Editör
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iPad Pro Ekim ayı içerisinde satışa çıkabilir
 
Apple'ın en büyük dokunmatik ekranlı ürünü iPad Pro bir ay önce iPhone 6S ve 6S+ ile birlikte resmiyete kavuştu ancak hala satışa çıkmış değil. Şirkete yakınlığı ile bilinen 9to5mac sitesi ise tabletin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.
İddiaya göre iPad Pro modeli Ekim ayının sonlarına doğru satın alınabilir olacak. İlk etapta yalnızca Apple web sitesi üzerinden satılması planlanan tablet daha sonra Kasım'ın ilk haftalarında mağazalarda da sergilenecek. Aynı tarihlerin Apple TV için de geçerli olduğu iddia ediliyor.

Daha önce tabletin Kasım ayında son kullanıcılarla buluşacağı söyleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft etkinliğinde iPad Pro'nun rakibi diyebileceğimiz Surface Pro 4 tableti tanıtıldı. Microsoft ön siparişleri almaya da şimdiden başlarken ürünün 26 Ekim'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu durum Apple'ın iPad Pro için belirlediği çıkış tarihini öne çekmesinin sebebi olabilir.

iPad Pro modeli hakkında teknik detayları hatırlamak isteyenler buraya tıklayarak haberimize göz atabilirler.  

http://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_will_be_available_to_order_in_late_october_rumor_says-news-14388.php Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Surface 4ten ve Surfacebooktan sonra çıkmasın daha iyi
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PsychicPower 3 yıl ibo83
ibo83
Bence donanımı daha güçlü kamerasi cok daha yüksek kamera pixel ve Ram (3gb gibi) tabi daha yüksek batarya ile gelse iyi olurdu...

Sahsen Kalemli Samsung Tabletlerin taklidi gibi olmuş

Vay be. 4 GB ram ile gelen cihaza keşke 3 GB ramle gelseydi diyen ilk kişisiniz herhalde. Her şeyi yanlış anlamışsınız. Daha güçlü olsaydı dediğiniz cihaz (Apple'ın sözlerini baz alarak konuşuyorum, gerçek cihazı daha göremedik sonuçta), iPad Air 2'den gpu bakımından 2 kat, cpu bakımından 1.8 kat daha güçlü deniyor. Cihazın tanıtımında aynı anda 3 tane 4k video işleyebileceğini gösterdiler. Hatta dediler ki A9X, son 12 ayda satılan taşınabilir pc'lerin %80'inden daha güçlü bir cpu'ya sahip. Bu söylemler ve iddialarla iPad pro bence beklentilerden de daha hızlı ve güçlü bir SoC'a sahip. Gerçek hayattaki durumu tabi cihazı deneyince göreceğiz ama şimdiki tabloya göre iPad pro'ya güçsüz demek, Burj Khalifa'ya kısa olmuş bu bina demek gibi bir şey.
ibo83Bence donanımı daha güçlü kamerasi cok daha yüksek kamera pixel ve Ram (3gb gibi) tabi daha yüksek batarya ile gelse iyi olurdu......
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı belli olsa bari o da yeter
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Can Coşkun 3 yıl
Aslında gerçekten tam bir ara model cihazı. O boyuta gerçekten laptop kullanmak daha iyi çünkü gerçek bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. iOS telefonlar için geliştirilmiş bir sistem ve yapabildiğinin en iyisini yaptığın bir cihaza ios vererek bence kendi kendini hapsetmiş.

Veya şöyle bir durum nasıl olurdu diye düşünüyorum.. Hem ios hem de mac os' u bu cihaz için bir araya getiremezler miydi? Duruma göre iki os' tan birini kullanabilseydik. Pc'ler de yaptığımız işi tablet sınıfına getirseydi bence çok daha fazla yönlü bir cihaz ve herkesin elindekini köşeye bırakacağı bir cihaz olurdu. Sonuçta laptopu tablet gibi kullanamayız ne açıdan olursa olsun ama bu cihazı kullanabilirdik.

2030'lar da inş
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grafiker 3 yıl
alırsam sadece kalem le kullanmak içinalırım :)
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Patren 3 yıl
o fiyata laptop almak daha mantıklı
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burakesan 3 yıl
Bir cihaz üzerinden işinizi kolaylaştırıyor, para kazanıyorsanız o cihaza pahalı demek yersiz; internete girip e-posta takip eden, oyun oynayan, mesajlaşan biri için ise iPad Pro'ya ihtiyaç yok.
Air 2 hâlâ oldukça kaslı ve başarılı bir tablet, müsait bir zamanda temin etmek istediğim cihazlardan.
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canmania 3 yıl
Bu fiyatlara bunu niye alayım demiş ? İyi de güzel kardeşim Apple bunu herkes alsın diye yapmadı ki adı üstünde Pro. Grafik tasarım mimarlık ve tıp başta olmak üzere daha çok iş ve eğitim amaçlı kullanmaya yönelik. iPad Pro ile Apple kurumsal profesyonel satışları düşünüyor geri kalanlar için Air 2 hala en iyisi
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aziz77 3 yıl
Fiyatta uçarlar alınmaz??
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WB 3 yıl
Tabletlerle bugune kadar hic aram olmadi ama ipad pro sunduklariyla bunu degistirecek gibi gotunuyor..
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mcg1 3 yıl
apple tr sitesinde kasım'da sizinle yazıyor zaten.
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ibo83 3 yıl
Bence donanımı daha güçlü kamerasi cok daha yüksek kamera pixel ve Ram (3gb gibi) tabi daha yüksek batarya ile gelse iyi olurdu...

Sahsen Kalemli Samsung Tabletlerin taklidi gibi olmuş
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PsychicPower 3 yıl ibo83
ibo83
Bence donanımı daha güçlü kamerasi cok daha yüksek kamera pixel ve Ram (3gb gibi) tabi daha yüksek batarya ile gelse iyi olurdu...

Sahsen Kalemli Samsung Tabletlerin taklidi gibi olmuş

Vay be. 4 GB ram ile gelen cihaza keşke 3 GB ramle gelseydi diyen ilk kişisiniz herhalde. Her şeyi yanlış anlamışsınız. Daha güçlü olsaydı dediğiniz cihaz (Apple'ın sözlerini baz alarak konuşuyorum, gerçek cihazı daha göremedik sonuçta), iPad Air 2'den gpu bakımından 2 kat, cpu bakımından 1.8 kat daha güçlü deniyor. Cihazın tanıtımında aynı anda 3 tane 4k video işleyebileceğini gösterdiler. Hatta dediler ki A9X, son 12 ayda satılan taşınabilir pc'lerin %80'inden daha güçlü bir cpu'ya sahip. Bu söylemler ve iddialarla iPad pro bence beklentilerden de daha hızlı ve güçlü bir SoC'a sahip. Gerçek hayattaki durumu tabi cihazı deneyince göreceğiz ama şimdiki tabloya göre iPad pro'ya güçsüz demek, Burj Khalifa'ya kısa olmuş bu bina demek gibi bir şey.
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cübbeli mehmet 3 yıl
Almıycağım için sorun yok
galaxy note 12.2 varken çöp
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BluePage 3 yıl
Gereksizdi bana kalırsa.

Air2'ye daha fazla ppi katıp, 4 hoparlör ile air3 sunulmalıydı.

Şahsen htc m7 gibi artık tarih olmuş bir telefonu kullanıyorum, ama adamlar üst ve alt şeklinde stero hoparlör koymuş cihaza 2.5 sene evvel. Oysa elimdeki Air2 nin hoparlörü tam manasıyla ilkel. Evet çok kuvvetli olabilir ama tek taraftan gelmesi rahatsız edici. Apple'ın stero hoparlör işine geçmesi gerek, gerçi durumda bu ya iPad Pro'da 4 hoparlör var bakalım nasıl olacak.

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