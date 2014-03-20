"iPad için Office, 27 Mart'ta tanıtılıyor"

Geçtiğimiz günlerde tamamlandığı ortaya çıkan iPad için Office’in App Store’dan yayınlanması için geri sayım başladı.

The Verge’in edindiği bilgilere göre iPad için Office; Word, Excel ve PowerPoint’i içerecek, ve tıpkı iPhone sürümünde olduğu gibi dosya düzenleme yetkisi sadece Office 365 üyelerine verilecek. Microsoft’un 27 Mart’da düzenleyeceği özel bir basın lansmanıyla tanıtacağı iPad için Office, bir aksilik olmaz ise, Apple’ın onayından sonra App Store’daki yerini alacak.

iPad için Office yazılım seti, uzun süredir merakla bekleniyordu ancak Microsoft cephesi, bu konuda daha çok sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda iPad için Office’in yayınlanmadığı her sene için Microsoft’a neden olduğu zararın 2,5 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Diğer taraftan aşağıdaki fotoğraftan Microsoft çalışanlarından birinin paylaştığı iPad için Office’in arayüzü görünüyor: