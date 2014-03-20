"iPad için Office, 27 Mart'ta tanıtılıyor"

Geçtiğimiz günlerde tamamlandığı ortaya çıkan iPad için Office’in App Store’dan yayınlanması için geri sayım başladı.
The Verge’in edindiği bilgilere göre iPad için Office; Word, Excel ve PowerPoint’i içerecek, ve tıpkı iPhone sürümünde olduğu gibi dosya düzenleme yetkisi sadece Office 365 üyelerine verilecek. Microsoft’un 27 Mart’da düzenleyeceği özel bir basın lansmanıyla tanıtacağı iPad için Office, bir aksilik olmaz ise, Apple’ın onayından sonra App Store’daki yerini alacak.
iPad için Office yazılım seti, uzun süredir merakla bekleniyordu ancak Microsoft cephesi, bu konuda daha çok sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda iPad için Office’in yayınlanmadığı her sene için Microsoft’a neden olduğu zararın 2,5 milyar dolar olduğu belirtilmişti.
Diğer taraftan aşağıdaki fotoğraftan Microsoft çalışanlarından birinin paylaştığı iPad için Office’in arayüzü görünüyor:
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Yılda 2.5 milyar dolar ise
1 günde 6849315 dolar eder. kısaca 6.5 milyon dolar diyelim.
bir office paketinin programının 50 dolardan satıldığını varsayarsak
günde 130 bin kopya yapar. Microsoft günde 130bin kopya satmayı cidden umut ediyor mu?
"The Verge’in edindiği bilgilere göre iPad için Office; Word, Excel ve PowerPoint’i içerecek, ve tıpkı iPhone sürümünde olduğu gibi dosya düzenleme yetkisi sadece Office 365 üyelerine verilecek."
Bu bilgi dogru ise zaten uygulamanin ucreti olmayacak, office365 uyeligi almaniz gerekecek ki o da office365.com dan gorulebilir.
Microsoft'un office programı çıkarması iyi güzelde , bu kadar abartılacak bir olay değil yani...
3 liralık applerle karıştırıyor arkadaş herhalde.