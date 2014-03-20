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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"iPad için Office, 27 Mart'ta tanıtılıyor"

5 yıl
3,6b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde tamamlandığı ortaya çıkan iPad için Office’in App Store’dan yayınlanması için geri sayım başladı.

The Verge’in edindiği bilgilere göre iPad için Office; Word, Excel ve PowerPoint’i içerecek, ve tıpkı iPhone sürümünde olduğu gibi dosya düzenleme yetkisi sadece Office 365 üyelerine verilecek.  Microsoft’un 27 Mart’da düzenleyeceği özel bir basın lansmanıyla tanıtacağı iPad için Office, bir aksilik olmaz ise, Apple’ın onayından sonra App Store’daki yerini alacak.

iPad için Office yazılım seti, uzun süredir merakla bekleniyordu ancak Microsoft cephesi, bu konuda daha çok sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda iPad için Office’in yayınlanmadığı her sene için Microsoft’a neden olduğu zararın 2,5 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Diğer taraftan aşağıdaki fotoğraftan Microsoft çalışanlarından birinin paylaştığı iPad için Office’in arayüzü görünüyor:

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DH Misafiri 5 yıl
her sene zararın 2.5 milyar dolar olduğu söylenmekte. küçük bir hesap yapalım:
Yılda 2.5 milyar dolar ise
1 günde 6849315 dolar eder. kısaca 6.5 milyon dolar diyelim.
bir office paketinin programının 50 dolardan satıldığını varsayarsak
günde 130 bin kopya yapar. Microsoft günde 130bin kopya satmayı cidden umut ediyor mu?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
heryıl 2.5 milyar dolarmı
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matmuhendisi 5 yıl
Şimdi bu program surface ten cok daha fazla kâr getirir ..
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matmuhendisi 5 yıl
Şimdi bu program surface ten cok daha fazla kâr getirir ..
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BekirTemel 5 yıl
Fiyatlandirma merak konusu?
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gduman 5 yıl BekirTemel
BekirTemel
Fiyatlandirma merak konusu?

"The Verge’in edindiği bilgilere göre iPad için Office; Word, Excel ve PowerPoint’i içerecek, ve tıpkı iPhone sürümünde olduğu gibi dosya düzenleme yetkisi sadece Office 365 üyelerine verilecek."

Bu bilgi dogru ise zaten uygulamanin ucreti olmayacak, office365 uyeligi almaniz gerekecek ki o da office365.com dan gorulebilir.
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Golden Gate 5 yıl
Zaten bu işleri yapan başka programlar yokmuydu ?

Microsoft'un office programı çıkarması iyi güzelde , bu kadar abartılacak bir olay değil yani...
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darkest earth 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Zaten bu işleri yapan başka programlar yokmuydu ?

Microsoft'un office programı çıkarması iyi güzelde , bu kadar abartılacak bir olay değil yani...

3 liralık applerle karıştırıyor arkadaş herhalde.
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