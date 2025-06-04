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    1.5 milyar dolar değer biçilen Builder.ai'ın "devrimsel yapay zekası" insan çıktı

    En hızlı büyüyen yapay zeka girişimlerinden biri olan, hatta Microsoft'tan bile yatırım alarak 1.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Builder.ai'ın "yapay zekası" insan çıktı.

    Builder.ai yapay zeka dolandırıcılığı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerine şu anda büyük ilgi olması bu alanda fırsatçılığı ve hatta düpedüz dolandırıcılığı da yaygın hâle getirdi. Bugüne kadar gördüğümüz en dikkat çekici dolandırıcılık hikâyelerinden birisi, Birleşik Krallık'ta yaşandı. Gelişmiş kodlama özelliklerine sahip bir yapay zeka "geliştirerek" değerine değer katan, hatta Microsoft'tan bile yatırım alan Builder.ai'ın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Çünkü şirketin "devrimsel yapay zeka"sının aslında perde arkasında çalışan yüzlerce insan yazılımcı olduğu anlaşıldı.

    2023 yılında değeri 1.5 milyar dolara kadar ulaşan Builder.ai'ın oyunu, şirket içi yazışmaların ve para transferlerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, şirketin Hindistan'da yüzlerce yazılımcı çalıştırdığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma sonrası, şirketin tamamen otonom olarak çalıştığını iddia ettiği yapay zekası Natasha'nın böyle bir kabiliyete sahip olmadığı, ürettiği uygulama ve yazılımların aslında Hindistanlı yazılımcılar tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

    Microsoft'un Builder.ai'a Yaptığı 455 Milyon Dolarlık Yatırım Çöpe Gitti

    Dahası, bu yazılımcılar müştelerilerle de sanki bir yapay zekaymış gibi sohbetler gerçekleştiriyormuş. Bloomberg'e konuşan Hindistanlı bir yazılımcı, Builder.ai'ın kendilerinden sanki bir yapay zekaymış gibi konuşmalarını istediğini söylüyor. Ortaya çıkan bu bilgiler ışığında oyunu daha fazla sürdüremeyen Builder.ai, bu hafta iflasını ilan etti.

    Builder.ai'ın yıllardır yatırımcıları kandırdığının anlaşılması sektörde şok etkisi yaratırken, Microsoft'un 2023'te yaptığı 455 milyon dolarlık yatırımın da çöpe gittiğini ortaya çıkardı. Amerikalı teknoloji devi, bu tezgah ortaya çıkmadan önce Builder.ai'ın yapay zekasını Azure platformuna entegre etmeyi planlıyordu.

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