1.5 milyar dolar değer biçilen Builder.ai'ın "devrimsel yapay zekası" insan çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerine şu anda büyük ilgi olması bu alanda fırsatçılığı ve hatta düpedüz dolandırıcılığı da yaygın hâle getirdi. Bugüne kadar gördüğümüz en dikkat çekici dolandırıcılık hikâyelerinden birisi, Birleşik Krallık'ta yaşandı. Gelişmiş kodlama özelliklerine sahip bir yapay zeka "geliştirerek" değerine değer katan, hatta Microsoft'tan bile yatırım alan Builder.ai'ın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Çünkü şirketin "devrimsel yapay zeka"sının aslında perde arkasında çalışan yüzlerce insan yazılımcı olduğu anlaşıldı.

2023 yılında değeri 1.5 milyar dolara kadar ulaşan Builder.ai'ın oyunu, şirket içi yazışmaların ve para transferlerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, şirketin Hindistan'da yüzlerce yazılımcı çalıştırdığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma sonrası, şirketin tamamen otonom olarak çalıştığını iddia ettiği yapay zekası Natasha'nın böyle bir kabiliyete sahip olmadığı, ürettiği uygulama ve yazılımların aslında Hindistanlı yazılımcılar tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 2 Haziran 2025 1 gün önce eklendi

Microsoft'un Builder.ai'a Yaptığı 455 Milyon Dolarlık Yatırım Çöpe Gitti

Dahası, bu yazılımcılar müştelerilerle de sanki bir yapay zekaymış gibi sohbetler gerçekleştiriyormuş. Bloomberg'e konuşan Hindistanlı bir yazılımcı, Builder.ai'ın kendilerinden sanki bir yapay zekaymış gibi konuşmalarını istediğini söylüyor. Ortaya çıkan bu bilgiler ışığında oyunu daha fazla sürdüremeyen Builder.ai, bu hafta iflasını ilan etti.

Builder.ai'ın yıllardır yatırımcıları kandırdığının anlaşılması sektörde şok etkisi yaratırken, Microsoft'un 2023'te yaptığı 455 milyon dolarlık yatırımın da çöpe gittiğini ortaya çıkardı. Amerikalı teknoloji devi, bu tezgah ortaya çıkmadan önce Builder.ai'ın yapay zekasını Azure platformuna entegre etmeyi planlıyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Microsoft'tan yatırım alan Builder.ai'ın yapay zekası insan çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: