1.5 milyar dolar değer biçilen Builder.ai'ın "devrimsel yapay zekası" insan çıktı

2023 yılında değeri 1.5 milyar dolara kadar ulaşan Builder.ai'ın oyunu, şirket içi yazışmaların ve para transferlerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, şirketin Hindistan'da yüzlerce yazılımcı çalıştırdığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma sonrası, şirketin tamamen otonom olarak çalıştığını iddia ettiği yapay zekası Natasha'nın böyle bir kabiliyete sahip olmadığı, ürettiği uygulama ve yazılımların aslında Hindistanlı yazılımcılar tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.
Microsoft'un Builder.ai'a Yaptığı 455 Milyon Dolarlık Yatırım Çöpe Gitti
Dahası, bu yazılımcılar müştelerilerle de sanki bir yapay zekaymış gibi sohbetler gerçekleştiriyormuş. Bloomberg'e konuşan Hindistanlı bir yazılımcı, Builder.ai'ın kendilerinden sanki bir yapay zekaymış gibi konuşmalarını istediğini söylüyor. Ortaya çıkan bu bilgiler ışığında oyunu daha fazla sürdüremeyen Builder.ai, bu hafta iflasını ilan etti.
Builder.ai'ın yıllardır yatırımcıları kandırdığının anlaşılması sektörde şok etkisi yaratırken, Microsoft'un 2023'te yaptığı 455 milyon dolarlık yatırımın da çöpe gittiğini ortaya çıkardı. Amerikalı teknoloji devi, bu tezgah ortaya çıkmadan önce Builder.ai'ın yapay zekasını Azure platformuna entegre etmeyi planlıyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: