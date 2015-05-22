iPad için uzun zamandır beklenen bölünmüş ekran deneyimi iOS 9 ile gelebilir

Apple iPad kullanıcılarının en çok istedikleri özellikler arasında birden fazla uygulamayı yan yana kullanabilme desteği yer alıyor. Büyük ekranlarıyla bölünmüş ekran deneyimi için çok büyük bir potansiyel vaat eden iPad modelleri, 9to5Mac'den Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre iOS 9 ile beklenen bu özelliğe kavuşmaya hazırlanıyor.

Sektör içerisindeki herkes 12-inçlik iPad Pro'nun konuşulduğu şu günlerde iPad'in çalışma verimliliğinin arttırılması gerektiğine inanıyor. Bunun elbette farkında olan Apple'ın "Split Screen" olarak adlandırılan bölünmüş ekran deneyimini iOS 8 ile kullanıma sunacağı ancak tam olarak hazır olmadığı için iptal ettiği belirtiliyor.

Mark Gurman ise iPad'in kullanım sürecini çok farklı bir seviyeye taşıyacak olan bu bölünmüş ekran özelliğin önümüzdeki ay düzenlenecek WWDC konferansı kapsamında tanıtabileceğini, yıl sonunda yayınlanacak iOS 9'la da aktif olarak kullanıma sunabileceğini söylüyor.

Ek bilgi olarak Apple'ın J98 ve J99 kod aldı WiFi ve WiFi ile mobil bağlantı destekli iki farklı 12-inç iPad Pro üzerinde de çalışmaları devam ediyor.

Not: Video konsept bir çalışmadır.

http://9to5mac.com/2015/05/21/future-of-ipad-dual-app-viewing-mode-then-j99-ipad-pro-multi-user-support/