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iPad için uzun zamandır beklenen bölünmüş ekran deneyimi iOS 9 ile gelebilir

4 yıl
3,7b
1
29
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad için uzun zamandır beklenen bölünmüş ekran deneyimi iOS 9 ile gelebilir
 
Apple iPad kullanıcılarının en çok istedikleri özellikler arasında birden fazla uygulamayı yan yana kullanabilme desteği yer alıyor. Büyük ekranlarıyla bölünmüş ekran deneyimi için çok büyük bir potansiyel vaat eden iPad modelleri, 9to5Mac'den Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre iOS 9 ile beklenen bu özelliğe kavuşmaya hazırlanıyor.
Sektör içerisindeki herkes 12-inçlik iPad Pro'nun konuşulduğu şu günlerde iPad'in çalışma verimliliğinin arttırılması gerektiğine inanıyor. Bunun elbette farkında olan Apple'ın "Split Screen" olarak adlandırılan bölünmüş ekran deneyimini iOS 8 ile kullanıma sunacağı ancak tam olarak hazır olmadığı için iptal ettiği belirtiliyor.
Mark Gurman ise iPad'in kullanım sürecini çok farklı bir seviyeye taşıyacak olan bu bölünmüş ekran özelliğin önümüzdeki ay düzenlenecek WWDC konferansı kapsamında tanıtabileceğini, yıl sonunda yayınlanacak iOS 9'la da aktif olarak kullanıma sunabileceğini söylüyor.
Ek bilgi olarak Apple'ın J98 ve J99 kod aldı WiFi ve WiFi ile mobil bağlantı destekli iki farklı 12-inç iPad Pro üzerinde de çalışmaları devam ediyor. 
Not: Video konsept bir çalışmadır.

http://9to5mac.com/2015/05/21/future-of-ipad-dual-app-viewing-mode-then-j99-ipad-pro-multi-user-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmckr 4 yıl
İşleyişi bu videodakimi olur bilemem ama bende kesin gelir diye düşüyorum. İphone plus modelleri içinde bu destek gelebilir bence. 4.7 ekran boyutu içinde bu destek gelse çok güzel olur
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galaxyg 4 yıl
Bence pluslara da glemeli
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darkdiva 4 yıl
Samsung'un 3-4 yıldır 5 inç ve üzeri hemen her telefonunda kullandığı özellik Apple tarafında yeni keşfedilmiş :)
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Jül Sezar 4 yıl darkdiva
darkdiva

Samsung'un 3-4 yıldır 5 inç ve üzeri hemen her telefonunda kullandığı özellik Apple tarafında yeni keşfedilmiş :)

Samsung kasmayan telefonu kesfedebilse bir de.. Hazir onunde 8 yillik ornek de var.
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swat882 4 yıl
Apple iPad minu kullanıcısı olarak, hayatımda kullandığım en kullanışsız elektronik cihazdır kendileri, almayın aldırmayın
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swat882 4 yıl
Apple iPad minu kullanıcısı olarak, hayatımda kullandığım en kullanışsız elektronik cihazdır kendileri, almayın aldırmayın
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mbdyed 4 yıl
Şu videodaki Gibiyse çok Saçma olmuş hiç pratik değil. Iki saat home butonuna çift tıkla üstteki artıya bas çıkan dört beş tane seçenekten seç... Hele sadece kısıtlı bi şekilde belli uygulamalara bölecekse hepten Saçma. Tabii tüm bunları sadece videoyu baz alarak yazdım gelen şey Bambaşka olabilir
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esmerbuyucu 4 yıl mbdyed
Apple her zaman kullanım kolaylığına önem vermiştir.

Tek sıkıntısı olduğum şey Hücresel Veriyi açmak için ayarlara giriyor olmak. Onu da Denetim Merkezi'ne alırlarsa çok süper olacak.
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Mars Portakalı 4 yıl
.
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Mars Portakalı 4 yıl
silver0021
CooL_ROMEO
silver0021:) yillardan beri varolan bir ozellik. Apple kullanici kitlesini mağaradan cikarmayi düşünüyor herhalde
Multify jb ile apple cihazlarda da var bu özellik. Önemli olan esas güncellemede resmi olarak gelmesi . baktığın zaman bu özellik bütün android cihazlarda yok ? ama bu güncelleme ile bütün apple cihazlarda olacak. Farkı bu.
özelleştirilmiş işlemlerden bahsediyorsan ben androidi 5e bölerim 20 ye bölerim. Apple ekranı bölmeye başladığında daha 3 sekmedeyken tarayıcıyı yenileyen ios bu 1gb ramle bu işin altından nasıl kalkacak. ? Yıllardır anlamakta güçlük çekiyorsunuz galiba. Apple her zaman donanımı kıstı ve basite indirgede. kullanıcılara ek özellik taşıtmadı vede bunun yolunu kapadı. Ucuz donanımlarla çok iş gördü hakkını yiyemem. Ancak android cihazlarının esnekliğine sahip olması neredeyse imkansız. Daha yüksek algoritmalar ekran bölmeler aynı anda çok iş daha bazla byte diğer tabiriyle Ram ister.

''Yalnız şunu unutmamalısın İPad Air 2 de 2GB ram var ve o cihazda kasacağını hiç sanmıyorum. Şu ana kadar gördüğüm tabletler arasında en iyi cihaz bence.''
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St Batuhan 4 yıl
Ve Apple bölünmüş ekranı bulur.
Ve Apple buna Split Screen der.
Ve oyunlarda bu kelimeler birlikte anılırsa itinayla dava açılır :)
Şaka (!) bir yana hadi hayırlısı, çıkarsınlar da durumu değerlendirelim :)
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Mars Portakalı 4 yıl
özelleştirilmiş işlemlerden bahsediyorsan ben androidi 5e bölerim 20 ye bölerim. Apple ekranı bölmeye başladığında daha 3 sekmedeyken tarayıcıyı yenileyen ios bu 1gb ramle bu işin altından nasıl kalkacak. ? Yıllardır anlamakta güçlük çekiyorsunuz galiba. Apple her zaman donanımı kıstı ve basite indirgede. kullanıcılara ek özellik taşıtmadı vede bunun yolunu kapadı. Ucuz donanımlarla çok iş gördü hakkını yiyemem. Ancak android cihazlarının esnekliğine sahip olması neredeyse imkansız. Daha yüksek algoritmalar ekran bölmeler aynı anda çok iş daha bazla byte diğer tabiriyle Ram ister.
Yalnız şunu unutmamalısın İPad Air 2 de 2GB ram var ve o cihazda kasacağını hiç sanmıyorum. Şu ana kadar gördüğüm tabletler arasında en iyi cihaz bence.
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