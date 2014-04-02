iPad uyumlu gıda ölçüm cihazıyla sağlıklı beslenmek ve kilo vermek kolaylaşıyor

Sağlıklı beslenmek ve özellikle kilo vermek için tüketilen gıdaların kalori ve şeker gibi değerlerini iyi bilmek gerekiyor. Bu durumun zorluğunun farkına varan Michael Grothaus, iPad ile kablosuz olarak iletişim kuran gıda ölçüm cihazıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Dış görünüş itibariyle bir tartıya benzeyen ve aslında en büyük görevi gıdaların ağırlığını ölçmek olan SITU, gücünü 4 adet AAA pilden alıyor ve iPad üzerine yüklenen özel iOS uygulamasıyla Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Üzerine konulan gıda ürünlerinin ağırlıklarını ölçen ve kişinin girdiği gıda türüne (Peynir, süt, salam, domates vb. gibi dahil veri tabanı) göre kalori, şeker ya da tuz gibi verileri sağlayarak düzenli ve sağlıklı bir beslenme süreci sağlayabilen ürün, kilo verme ile egzersiz yanında şeker ya da tansiyon hastaları için de kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. SITU'nun bahsi geçen iOS uygulaması ise oldukça güzel görünen arayüzüyle kolayca kullanılabiliyor, büyük seçim butonlarıyla her yaştan insana hitap ediyor ve birçok ayrıntılı bilgiyi kullanıcısına sağlayabiliyor.

Site üzerinde koyduğu 35,000 pound hedefin henüz 1,348 poundluk kısmını toplayabilen SITU, yapılacak en az 50 pound bağış (İngiltere dışı 12 pound kargo) ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/situ/situ-smart-food-nutrition-scale?ref=discovery