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iPad'inizde Courier tablet deneyimi

7 yıl
3,3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft’un bir süre üzerinde  çalıştığı sonrasında ise iptal ettiği Courier tablet konsepti tapose adındaki uygulama ile iPad’te yeniden hayat buldu.
Ekranı yatay modda iki farklı bölgeye ayırarak, ekranın bir tarafında not defterinizi kullanırken diğer tarafında ise resimlerinize yada farklı uygulamalara yer verebilmemizi sağlayan bir uygulama tapose. Apple iPad kullanıcılarına iki işi birden yaptıran bu uygulama ile çizim yapmak, resimlerinize bakmak, internette dolaşmak, not defterinize yazı yazıp kısa notlar alıp bunları not defterinize yapıştırmak mümkün.Ayrıca kullanabileceğiniz küçük araçlara da sahip tapose.  
Tapose üyelik yoluyla bulut erişimi de sağlıyor. 


http://newiphonegames.net/tapose-ipad-app-brings-new-meaning-to-multitasking-with-split-screen-display/ Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl
Ve Tongbu devreye girer..
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deagle100 7 yıl
Deneyelim.
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft neden vazgeçmiş acaba? :) Ama evet iPad'de kullanılması güzel ve yararlı olmuş..
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sertacarslan 7 yıl
Faydalı bir eser...
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CooL_ROMEO 7 yıl
Silin anasayfa haberini arkadaşınkinin linkini koyun . ?
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
guzel birsey hem resim cizip hem resimlere mi bakiliyormus ben mi yanlis anladim , ressamlara gun dogdu.. resme bak resmini ciz
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gduman 7 yıl
mesajınız içinde hata var.

ayrıca konuyu daha önce açmıştım: forum.donanimhaber.com/...

düzenleme: anasayfa haberi imiş şimdi gördüm yinede üsteki linkten ipad bölümü altındaki konuyada ulaşılabilir.
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