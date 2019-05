iPad'inizde Courier tablet deneyimi

Microsoft’un bir süre üzerinde çalıştığı sonrasında ise iptal ettiği Courier tablet konsepti tapose adındaki uygulama ile iPad’te yeniden hayat buldu.

Ekranı yatay modda iki farklı bölgeye ayırarak, ekranın bir tarafında not defterinizi kullanırken diğer tarafında ise resimlerinize yada farklı uygulamalara yer verebilmemizi sağlayan bir uygulama tapose. Apple iPad kullanıcılarına iki işi birden yaptıran bu uygulama ile çizim yapmak, resimlerinize bakmak, internette dolaşmak, not defterinize yazı yazıp kısa notlar alıp bunları not defterinize yapıştırmak mümkün.Ayrıca kullanabileceğiniz küçük araçlara da sahip tapose.

Tapose üyelik yoluyla bulut erişimi de sağlıyor.