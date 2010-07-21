iPhone 4 için ücretsiz bumper kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar olabilir

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla, iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini duyurmuş, hali hazırda kılıf sahibi olanlara da paralarının geri iade edileceğini (eğer Apple'dan alındıysa) açıklamıştı. Gelen yeni bilgilere göre, şimdiye kadar üç milyondan fazla satan iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar civarında olacak. Bazı analistlerce hesaplanan 1.5 milyar dolarlık toplatılma maliyeti dikkate alındığında, kasasında 40 milyar dolardan fazla nakit para olduğu belirtilen Apple için 175 milyon dolar sorun teşkil edecek gibi görünmüyor.
Bu arda 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da açıklayan Apple, 3.25 milyar dolar net kâr elde ederken, hisse başına elde ettiği kâr oranını 3.51 dolara yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Apple'ın 3.çeyrekte sattığı ürünlerin sayıları şöyle;
- %33'lük artışla 3.47 milyon Mac satışı.
- % 61'lik artışla 8.4 milyon iPhone satışı.
- %8'lik azalmayla 9.41 milyon iPod satışı. (Ancak iPod Touch satışlarının %48 arttığını belirtelim)
- 3,27 Milyon iPad satışı.
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Sen de hakılısın. Br gh 337 olacaktı, bulayım da onu kullanmaya başlayayım bari.
edit : Bu arada 30 Eylül'e kadar dağıtımı yapılacak bu kasa/bumper'ların. Bugüne kadar satılan telefonlarla yaptığınız hesaplamalar bir şey ifade etmiyor.
Toyota arabanızı getirin paranızı alın demedi, gelin sorunu çözelim gidin dedi. Apple telefonu getirin parasını geri alın diyor. Komiklik nerede?
Apple bir ürün çıkarttığında forumdaki insanların ilk ilgilendikleri konu maliyet.
Bu bir hastalık olsa gerek.
Ciddiyet sahibi bir firmanın yapacağı iş mi olayı bumper la çözmek !!! Ha? sorarım size.
kimse bana APPLE fanlığı taslamasın.
Yeni bir tasarimi argeden sifir sorunla cikartabilmek o kadar zorki.
artik tum sorunlari temizledim. olabilcek her kullanim seklini denedim diyorsunuz. sahaya cikinca seytanin aklina gelmiyecek nedenlerden problemler cikiyor. yeni bir sistemin kusursuzlasmasi ancak sahada kullanimla sorunlarin tespit edilerek cozulmesiyle mumkun. bu yuzden yeni urunlerin ilk surumunu almamakda fayda var.
bazi arkadaslar applein ilk surumlerini gonul rahatliyla alabilirsiniz diyorlar. aslinda biraz haklilik payida var. apple simdiye kadar iyi goturdu diyebiliriz. ama applein iphone4 deki hatasi denenmis kendini defalarca ispatlamis antenler yerine fantastik bir tasarimi secmesi oldu.
yenilikle sorunsuzluk. bu ikisini bir araya getirmek gercekten cok zor is.