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iPhone 4 için ücretsiz bumper kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,8b
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33
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla, iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini duyurmuş, hali hazırda kılıf sahibi olanlara da paralarının geri iade edileceğini (eğer Apple'dan alındıysa) açıklamıştı. Gelen yeni bilgilere göre, şimdiye kadar üç milyondan fazla satan iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar civarında olacak. Bazı analistlerce hesaplanan 1.5 milyar dolarlık toplatılma maliyeti dikkate alındığında, kasasında 40 milyar dolardan fazla nakit para olduğu belirtilen Apple için 175 milyon dolar sorun teşkil edecek gibi görünmüyor.

Bu arda 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da açıklayan Apple, 3.25 milyar dolar net kâr elde ederken, hisse başına elde ettiği kâr oranını 3.51 dolara yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Apple'ın 3.çeyrekte sattığı ürünlerin sayıları şöyle;

  • %33'lük artışla 3.47 milyon Mac satışı.
  • % 61'lik artışla 8.4 milyon iPhone satışı.
  • %8'lik azalmayla 9.41 milyon iPod satışı. (Ancak iPod Touch satışlarının %48 arttığını belirtelim)
  • 3,27 Milyon iPad satışı.

Apple'ın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili haberimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
Aynen katılıyorum ben 2.500 tl yakın bir para vererek cihaz alicam bumber mis öneki yaa arkadaslar bu parayı sadece tele veren bir insan olarak siz duşunun ben istesem ne kılıflar alırım Bence bu durum sapan saçma bı hal aldı ben neden telimi kılıfa koyayimki cok imaj sahibi bir şirket olsaydı cihazları hemen gericeker hizli bi sekilde o soz konusu olan 100 m dolarlık anten tesisi ve 18 muhendisiyle iphone nu sıfırdan duzeltip hem bizleri hemde kendi prestij lerini kurtarirlardi..Bu arada Genpa yla konustum bana cihazı getirin servise alıp düzeltelim dediler şaşırdım nasil yapicaksiniz dedim bana anten ağrızaniz varsa bumber kılıf vereceklerini söylediler.Bence inanılmaz traji komik bir durum......Sabrımıza ve yazdıklarımı okumanıza sonsuz teşekkür edrim. ş.Hakan
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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadas ben bu ucretsız kılıfı bı turlu alamadım bana telefondan program ındırıyosun sora 4 hafta ıcınde elınde dedıler ama 3 ay oldu bu nmasıl ıstır anlamadımkı ınsanları neden kandırıyolar
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ExclusivePack 9 yıl
adam gibi cep telefonu kullanın gameboy (iphone) deil
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VoodooRush 9 yıl
ExclusivePack

adam gibi cep telefonu kullanın gameboy (iphone) deil


Sen de hakılısın. Br gh 337 olacaktı, bulayım da onu kullanmaya başlayayım bari.




edit : Bu arada 30 Eylül'e kadar dağıtımı yapılacak bu kasa/bumper'ların. Bugüne kadar satılan telefonlarla yaptığınız hesaplamalar bir şey ifade etmiyor.
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vidoko 9 yıl
eee hızlı giden atın tezeği seyrek düşermiş ..
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xtreme55 9 yıl
Apple gibi bir firmanın problemini "kamuflaj" ile halletme çabası bana oldukça komik geliyor. Koskoca firma, marka değerini korumak için 1,5 milyar doları gözden çıkarmalıydı, o zaman işte büyük firma derdim. Ben bumper ile kullanmak zorunda mıyım arkadaş, kaldı ki yeni serilerde ztn bu problemi çözerler, ama satın almış kişiler için çok büyük bir haksızlık. Örneğin; Toyota enayi mi de bilmem kaç milyon aracını bir problemden dolayı toplatıyor, böyle büyük marka olunmaz!!
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VoodooRush 9 yıl

xtreme55
Apple gibi bir firmanın problemini "kamuflaj" ile halletme çabası bana oldukça komik geliyor. Koskoca firma, marka değerini korumak için 1,5 milyar doları gözden çıkarmalıydı, o zaman işte büyük firma derdim. Ben bumper ile kullanmak zorunda mıyım arkadaş, kaldı ki yeni serilerde ztn bu problemi çözerler, ama satın almış kişiler için çok büyük bir haksızlık. Örneğin; Toyota enayi mi de bilmem kaç milyon aracını bir problemden dolayı toplatıyor, böyle büyük marka olunmaz!!

Toyota arabanızı getirin paranızı alın demedi, gelin sorunu çözelim gidin dedi. Apple telefonu getirin parasını geri alın diyor. Komiklik nerede?
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mehmetgirgin 9 yıl
abartı
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mertgraph1979 9 yıl
D&r da satılan şeffaf silikon kılıfların çoğu 60 tl'den başlayıp 85 liraya kadar çıkabiliyor. Ama Apple marka olmadıkları için maliyeti kimseyi ilgilendirmiyor.

Apple bir ürün çıkarttığında forumdaki insanların ilk ilgilendikleri konu maliyet.
Bu bir hastalık olsa gerek.
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...TALANCI... 9 yıl
Arkadeşlar ben daha önce de yazdığım gibi 3 gs kullanıcısıyım. Bu telefon büyük bir eksiyle piyasaya sürüldü. Daha tam testleri bitmeden çok çabuk piyasaya sürüldü ve malum problemler kullanıcıların başına geldi. Tamam bi seride sorun olsa anlarım. Ulan bütün sürüm mü hatalı olur arkadaş!4 alcam içime dert oldu kahroldum yemin olsun ya.Afederisiniz ama evlat acısı gibi koydu yani.YA almayı çok istiyorum ama bu problem düzelmezse ya 5. seriyi beklicem yada gidip parayı HTC ye gömcem abi olmaz böle yaa!
Ciddiyet sahibi bir firmanın yapacağı iş mi olayı bumper la çözmek !!! Ha? sorarım size.
kimse bana APPLE fanlığı taslamasın.
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AtiMX4 9 yıl
Ben olsam geri iade ederdim.Belki ben bumperli şekilde kullanmak istemiyorum.Adamlar AR-GE çalışmalarında hiç mi bu sorunu farkedemediler.Vardır adamların bildiği.
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darkaura 9 yıl

AtiMX4

Ben olsam geri iade ederdim.Belki ben bumperli şekilde kullanmak istemiyorum.Adamlar AR-GE çalışmalarında hiç mi bu sorunu farkedemediler.Vardır adamların bildiği.


Yeni bir tasarimi argeden sifir sorunla cikartabilmek o kadar zorki.
artik tum sorunlari temizledim. olabilcek her kullanim seklini denedim diyorsunuz. sahaya cikinca seytanin aklina gelmiyecek nedenlerden problemler cikiyor. yeni bir sistemin kusursuzlasmasi ancak sahada kullanimla sorunlarin tespit edilerek cozulmesiyle mumkun. bu yuzden yeni urunlerin ilk surumunu almamakda fayda var.

bazi arkadaslar applein ilk surumlerini gonul rahatliyla alabilirsiniz diyorlar. aslinda biraz haklilik payida var. apple simdiye kadar iyi goturdu diyebiliriz. ama applein iphone4 deki hatasi denenmis kendini defalarca ispatlamis antenler yerine fantastik bir tasarimi secmesi oldu.

yenilikle sorunsuzluk. bu ikisini bir araya getirmek gercekten cok zor is.
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Megavolt 9 yıl
175 milyon dolar gerçekçilikten uzak abartılı bir rakam.
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