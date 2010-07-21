iPhone 4 için ücretsiz bumper kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar olabilir

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla, iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini duyurmuş, hali hazırda kılıf sahibi olanlara da paralarının geri iade edileceğini (eğer Apple'dan alındıysa) açıklamıştı. Gelen yeni bilgilere göre, şimdiye kadar üç milyondan fazla satan iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtmanın Apple'a maliyeti 175 milyon dolar civarında olacak. Bazı analistlerce hesaplanan 1.5 milyar dolarlık toplatılma maliyeti dikkate alındığında, kasasında 40 milyar dolardan fazla nakit para olduğu belirtilen Apple için 175 milyon dolar sorun teşkil edecek gibi görünmüyor.

Bu arda 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da açıklayan Apple, 3.25 milyar dolar net kâr elde ederken, hisse başına elde ettiği kâr oranını 3.51 dolara yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Apple'ın 3.çeyrekte sattığı ürünlerin sayıları şöyle;

%33'lük artışla 3.47 milyon Mac satışı .

. % 61'lik artışla 8.4 milyon iPhone satışı .

. %8'lik azalmayla 9.41 milyon iPod satışı. (Ancak iPod Touch satışlarının %48 arttığını belirtelim)

3,27 Milyon iPad satışı .

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