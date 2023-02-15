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    Apple, katlanabilir iPhone’un her yerini dokunmaya duyarlı yapabilir

    Apple, almış olduğu yeni bir patent ile katlanabilir iPhone ve gelecekteki iPhone’lar için dokunmatik yüzeylerden bahsediyor. Gelecekteki katlanabilir iPhone’un her yeri dokunmaya duyarlı olabilir.
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    Katlanabilir iPhone’un her yeri dokunmaya duyarlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, mevcut iPhone tasarımı ve katlanabilir iPhone için dokunmaya duyarlı kontrol alanları için bir patent aldı. Alınan patentin kapsamı son derece geniş ve dokunmatik yüzeylerin kullanım alanlarının cihazın nerdeyse her tarafında olabileceğini gösteriyor.

    Apple katlanabilir iPhone için patent aldı

    Katlanabilir iPhone’un her yeri dokunmaya duyarlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere önceki haberlerimizde Apple’ın iPhone 15 ile birlikte fiziksel tuşları kaldıracağı ve dokunmatik tuşlara yer vereceğinden bahsetmiştik. Alınan yeni patent ise bu söylentileri destekler nitelikte. Her ne kadar katlanabilir iPhone için bu patent alınmış olsa da bu durum Apple’ın vizyonunu gösteriyor olabilir.

     

    Katlanabilir iPhone’un her yeri dokunmaya duyarlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni patenti, "Ekranlı ve Dokunmatik Sensör Yapılarına Sahip Elektronik Cihazlar" olarak kaydedilmiş durumda. Buna göre Apple’ın kavisli veya katlanabilir iPhone’ların yan kısımlarında dokunmatik yüzeylere yer vereceği söylenebilir. Bu dokunmatik kontrollerin kapsamı ise patentte geniş tutulmuş. Ekran kontrolünden, kamere deklanşörüne ve hatta oyunlar için cihazın arkasında bir dokunmatik yüzeyin konulabileceği bile söyleniyor.

    Apple’ın aldığı bu patent elbette bir sonraki iPhone’un tamamen dokunmatik yüzeylere sahip olacağını göstermiyor. Ancak, bu tür patentler firmaların gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli. Dolayısıyla yakında iPhone’lardaki fiziksel tuşların tamamen kalktığını görebiliriz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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