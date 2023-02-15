Apple, katlanabilir iPhone’un her yerini dokunmaya duyarlı yapabilir

Apple katlanabilir iPhone için patent aldı
Apple’ın aldığı bu patent elbette bir sonraki iPhone’un tamamen dokunmatik yüzeylere sahip olacağını göstermiyor. Ancak, bu tür patentler firmaların gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli. Dolayısıyla yakında iPhone’lardaki fiziksel tuşların tamamen kalktığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah