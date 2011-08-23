iPhone 4 ve 3GS ABD'nin en iyi satan akıllı telefon modelleri oldu

Google’ın Android işletim sistemi yüzde 50'ye yaklaşan payıyla akıllı telefon pazarının liderliğini elinde tutuyor. Ancak farklı üreticilerin sistemin içinde olması nedeniyle satış rakamları ve gelirler değişiklik gösteriyor. Apple'ın iOS üzerinde çalışan tek bir akıllı telefon, tablet ve medya oynatıcısı olması nedeniyle her zaman en yüksek satış rakamı ve gelirler elde ediliyor.

NPD firması tarafından yapılan bir analize göre Android işletim sisteminin ABD'deki akıllı telefon pazar payının yüzde 52, iOS'un yüzde 29, BlackBerry'nin yüzde 11 şeklinde olduğu bildirilmişti. Tahminler Android'in liderliğinin devam edeceği yönünde.

NPD'nin analizinin tamamını inceleyen SplatF sitesi ise ABD'deki en çok satan 5 akıllı telefona ilişkin önemli bir ayrıntı elde etti. Buna göre iPhone 4 en çok satan model oldu. Ardından ise eski olmasına rağmen iPhone 3GS geliyor. Onları da Android’li modeller takip ediyor:





1. Apple iPhone 4

2. Apple iPhone 3GS

3. HTC EVO 4G

4. HTC Inspire 4G

5. Samsung INTENSITYII





Apple’ın alışıldığı gibi ikinci çeyrekte yeni bir model duyurmamasına rağmen CDMA versiyonunun da etkisiyle iPhone 4 modelinin halen sağlam bir talep potansiyeli olduğu görülüyor. Beyaz iPhone 4 versiyonunun çıkışı ise ilgi görmesine rağmen gecikmesinden dolayı beklenen satışı sağlayamadı. iOS 4 desteğinin iPhone 3GS için de verilmesi ve yerine göre 49$-99$ seviyesine düşen fiyatlar bu modele olan talebi de yüksekte tuttu.

Listenin üçüncü sırasında bulunan HTC EVO 4G ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en üst seviye Android modeli idi. Anlaşmalı operatör Sprint bu model ile tarihindeki satış rekorunu kırmıştı. Modelin halen daha ilgi gördüğü anlaşılıyor.

Her ne kadar iPhone 4 kullanıcıları tatmin olmuş ve yeni çıkacak modeli beklemeye başlamış olsa da tüketici beklentilerini karşılaması herşeyden önemli.