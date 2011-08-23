Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4 ve 3GS ABD'nin en iyi satan akıllı telefon modelleri oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,4b
1
9
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın Android işletim sistemi yüzde 50'ye yaklaşan payıyla akıllı telefon pazarının liderliğini elinde tutuyor. Ancak farklı üreticilerin sistemin içinde olması nedeniyle satış rakamları ve gelirler değişiklik gösteriyor. Apple'ın iOS üzerinde çalışan tek bir akıllı telefon, tablet ve medya oynatıcısı olması nedeniyle her zaman en yüksek satış rakamı ve gelirler elde ediliyor.
NPD firması tarafından yapılan bir analize göre Android işletim sisteminin ABD'deki akıllı telefon pazar payının yüzde 52, iOS'un yüzde 29, BlackBerry'nin yüzde 11 şeklinde olduğu bildirilmişti. Tahminler Android'in liderliğinin devam edeceği yönünde.
NPD'nin analizinin tamamını inceleyen SplatF sitesi ise ABD'deki en çok satan 5 akıllı telefona ilişkin önemli bir ayrıntı elde etti. Buna göre iPhone 4 en çok satan model oldu. Ardından ise eski olmasına rağmen iPhone 3GS geliyor. Onları da Android’li modeller takip ediyor:

1. Apple iPhone 4 
2. Apple iPhone 3GS 
3. HTC EVO 4G 
4. HTC Inspire 4G 
5. Samsung INTENSITYII

Apple’ın alışıldığı gibi ikinci çeyrekte yeni bir model duyurmamasına rağmen CDMA versiyonunun da etkisiyle iPhone 4 modelinin halen sağlam bir talep potansiyeli olduğu görülüyor. Beyaz iPhone 4 versiyonunun çıkışı ise ilgi görmesine rağmen gecikmesinden dolayı beklenen satışı sağlayamadı. iOS 4 desteğinin iPhone 3GS için de verilmesi ve yerine göre 49$-99$ seviyesine düşen fiyatlar bu modele olan talebi de yüksekte tuttu.
Listenin üçüncü sırasında bulunan HTC EVO 4G ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en üst seviye Android modeli idi. Anlaşmalı operatör Sprint bu model ile tarihindeki satış rekorunu kırmıştı. Modelin halen daha ilgi gördüğü anlaşılıyor.
Her ne kadar iPhone 4 kullanıcıları tatmin olmuş ve yeni çıkacak modeli beklemeye başlamış olsa da tüketici beklentilerini karşılaması herşeyden önemli. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
desiya 7 yıl
3gs döver
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 8 yıl
İlk 2 sırayı kaptırdıkları zaman kaptırdıkları firmaya patent davası açarlar orası bizim fikrimizdi diye. İyi başarı ama bazen saçmalamasalar daha iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escofly 7 yıl
hadi hayırlısı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
intensty acayip bi telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 8 yıl
Apple yaptiysa yalandir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
panelci 8 yıl
Bu sene ilk 2 sira,seneyede ilk 3 sira apple olacak sanirim hem amerikada hem dünyada..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Eagle Claw
Doğduğu ülkede çok satmasını normal karşılıyorum ama çok satmasında ki tek sebepte orada doğması değil elbet.Ürünün albenisi ve özelliklerine göre fiyatı bence iyi.Bu listeye seneye muhtemelen iPhone 5te eklenir ve ilk üç sırayı alırlar.Samsung Galaxy IIyi listede görememek şaşırttı beni.

Galaxy SII ABD'de satışa sunulmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat2O98 8 yıl
adamlar saat başı en az 4-5 dolar a çalışıyor ve cihaz 100 dolara düşmüş bir iphone 3gs alması için 2 gün çalışması yeterli iphone 4 alması için bizim gibi 6 ay değil 1 ay çalışsa yeter
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Doğduğu ülkede çok satmasını normal karşılıyorum ama çok satmasında ki tek sebepte orada doğması değil elbet.Ürünün albenisi ve özelliklerine göre fiyatı bence iyi.Bu listeye seneye muhtemelen iPhone 5'te eklenir ve ilk üç sırayı alırlar.Samsung Galaxy II'yi listede görememek şaşırttı beni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim